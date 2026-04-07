Cu toate că mulți oameni își încep ziua făcându-și patul pentru a crea ordine, psihologii spun că opusul acestui obicei ar putea indica o trăsătură valoroasă: creativitatea. Un studiu arată că mediile dezordonate stimulează gândirea inovatoare.

Ordine vs. creativitate

Pentru majoritatea persoanelor, făcutul patului este un gest automat, asociat cu disciplina și organizarea. Acesta oferă o senzație de control și reduce vizuală din spațiul personal, conform Știrile ProTv.

Totuși, un studiu publicat în Psychological Science sugerează că dezordinea poate avea beneficii neașteptate. Cercetarea, realizată de Kathleen Vohs de la Universitatea din Minnesota, arată că mediile mai puțin organizate pot stimula creativitatea și gândirea „out of the box”.

„A fi într-o cameră dezordonată a generat ceva ce companiile, industriile și societățile au nevoie în cantități mai mari: creativitate”, se arată în studiu.

Dezordinea, un stimul pentru idei noi

Potrivit cercetării, spațiile ordonate favorizează deciziile prudente și respectarea regulilor, în timp ce dezordinea încurajează ruperea de rutină și explorarea unor soluții noi.

„Un mediu dezordonat, cu patul nefăcut, pare să încurajeze o rupere de tradiție și respectarea strictă a rutinelor casnice, ceea ce poate genera idei inovatoare”, explică autorii studiului.

Astfel, lipsa acestui obicei aparent banal ar putea reflecta un mod diferit de a gândi și de a aborda problemele.

Perfecționismul și nevoia de control

Pe de altă parte, persoanele care simt nevoia să-și facă patul imediat după trezire pot avea tendințe perfecționiste. Pentru acestea, chiar și cea mai mică dezordine poate genera disconfort sau anxietate.

Psihologii subliniază însă că niciun comportament nu este „mai corect” decât celălalt. Diferențele țin de modul în care fiecare individ își organizează mediul și își gestionează emoțiile.

Concluzia specialiștilor

Experții atrag atenția că obiceiurile zilnice, precum făcutul patului, reflectă stiluri diferite de funcționare psihologică.

Fie că alegi ordinea sau accepți un pic de haos, important este ca mediul în care trăiești să te ajute să fii productiv și echilibrat.