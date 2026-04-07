Fiica Ioanei Ginghină pleacă de acasă: „Ne certam foarte mult”

Actrița Ioana Ginghină a povestit că fiica ei, Ruxandra, va împlini 18 ani și are planuri să plece la facultate, Clujul fiind una dintre opțiuni. Chiar ea a încurajat-o să plece de acasă, pentru a învăța să se descurce singură.

Fiica Ioanei Ginghină pleacă din București la facultate

„Face 18 ani anul acesta. Are de gând să plece la facultate și să părăsească Bucureștiul. Clujul ar fi o opțiune. Eu am susținut-o să plece, pentru că ea voia să dea admiterea și la București. Eu i-am spus așa: Dacă vei fi în București, chiar dacă vei sta în altă casă, vei veni la mine să mănânci sau să îți dau niște bani. Când vei fi acolo, în Cluj, nu vei mai putea să vii la mama la o ciorbă caldă.

Atunci va trebui să te gospodărești singură, iar astfel vei simți viața de student, dacă vrei să o simți. Așa, cu mama la o stație de autobuz distanță, nu poți spune că te-ai mutat de acasă, că vii cu hainele murdare… Este tot un confort pe care ți-l oferă părinții. Și ea a spus: Da. Este dispusă să plece așa.

Eu așa am făcut, a fost o creștere extraordinară să plec de acasă. Eu nu știam să fac aproape nimic, iar acum sunt obsedată de curățenie, cumva m-am ordonat foarte bine singură după ce am plecat de acasă”, a spus Ioana Ginghină, pentru

Cum se înțeleg Ioana Ginghină și fiica ei

Actrița a mai povestit că acum apropiată cu Ruxandra. Când fata era adolescentă, însă, ajungeau să se certe des.

„Au fost perioade grele, în adolescență, prin clasa a opta și a noua, când ne certam foarte mult. Dar acum este copilul acela… fata perfectă. Nu vrea la festivaluri, nu am genul acesta de probleme. Este artistă, se uită la filme, are altfel de preocupări. Ce îmi place foarte mult este că are foarte multă grijă de mine. Să ne înțelegem, mă mai sună și să îmi ceară bani”, a mai afirmat Ioana Ginghină râzând.