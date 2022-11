Ce studii are, de fapt, părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași: „După conceptul părinților mei, mai ales a lui tata, era o pierdere de vreme”

Părintele Calistrat Chifan a intrat în atenția presei în urma scandalului , însă puțini sunt cei care îi cunosc viața din spatele hainelor preotești.

Câte clase și ce studii are, de fapt, preotul care slujește Mănăstirea Vlădiceni

Părintele Calistrat de la Mănăstirea Vlădiceni din județul Iași, în cadrul unui interviu și a dezvăluit care a fost reacția tatălui său în momentul în care a aflat că vrea să meargă la liceu.

„La vremea mea, când am terminat școala în clasa a opta la mine în sat, noi am mers la liceu șase inși și atât. Și am terminat doar patru, restul au rămas toți cu zece clase. Fetele s-au căsătorit, că așa era tradiția, să se căsătorească fata devreme, să nu rămână bătrână și nemăritată, iar băieții s-au dus care la fabrică, care la pădure, care la agricultură, care prin industrie, care prin lăcătușerie, care prin tâmplărie, erau școlile astea particulare, se numeau școli de meserii.

Deci nu stătea nimeni să facă liceul. Facerea liceului pentru mine sau după conceptul părinților mei, mai ales a lui tata, era o pierdere de vreme. El când a auzit prima dată că m-am dus la liceul agricol, a zis: „Doamne, ce a ajuns lumea asta. Pe mine moșul tău m-a învățat cum se cosește, cum se prășește, cum să cresc animale și ție îți trebuie școală ca să paști vaca? Pentru ce patru ani pierduți degeaba?”, a mărturisit părintele Calistrat, potrivit .

Crescut într-o familie credincioasă, ușor habotnică, părintele Calistrat și-a ascultat intuiția și a continuat să meargă la liceu. Făcea naveta în fiecare zi cu trenul, câte 15 kilometri, pentru a studia.

„Eu m-am dus, pentru că se mai dusese o colege de-ale mele, o vecină, Măriuța, și aveam cu cine umbla la școală și aveam și cu cine veni și îmi era ușor, nu mi se părea greu.

Făceam naveta, mergeam 15 kilometri cu trenul, veneam cu trenul. Dar conceptul ăla că ești la liceu deja te scotea din etica asta morală a satului. Dar bătrâna pedala pe același lucru: „ . Dă-i drumul la biserică””, a spus duhovnicul.

Deși a terminat armata, părintele Calistrat nu a uitat de biserică

„Până am mers în armată, am fost la biserică, după ce am venit din armată, am venit iar cu aerele alea de bărbat care a terminat armata și m-a îngrămădit într-o dimineață prin ogradă, ea trecea spre biserică și era îmbrăcată național cu busuioc în mână și cu boanda în spate și mă întreabă: „Tu, fecior, ce faci în ogradă la ora asta? Știi ce zi e azi?”

Zic: „Da, e duminică. Mă relaxez și eu, că am muncit toată săptămâna.” – „ . Dă-i drumul și te îmbracă și să mă ajungi din urmă la biserică. Să te văd în fața mea, stând acolo unde stau bărbații”. Și de atunci nu am mai lipsit.

Mi-a zis: „Rușine că ai făcut armata și în loc să crești un om serios, ai venit de acolo mai prost și mai scurt la minte”. Deci nu permitea că un om nu are nevoie de Dumnezeu”, a mai dezvăluit părintele Calistrat pentru sursa citată.