Șefa OMV intervine peste planul Guvernului. Avertisment privind intervenția în prețul gazelor: „Trebuie să ai o imagine de ansamblu asupra pieței"

Șefa OMV intervine peste planul Guvernului. Avertisment privind intervenția în prețul gazelor: „Trebuie să ai o imagine de ansamblu asupra pieței”

Ana Beatrice
23 feb. 2026, 22:39
Șefa OMV intervine peste planul Guvernului. Avertisment privind intervenția în prețul gazelor: „Trebuie să ai o imagine de ansamblu asupra pieței”
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Este plafonarea prețurilor o soluție sau un risc pentru viitorul investițiilor
  2. Ce a spus șefa OMV Petrom despre controlul prețurilor la gaze
  3. Cum vrea Guvernul să țină sub control prețul gazelor după plafonare

Tensiunile cresc între OMV și statul român, pe tema prețului la gaze. Șefa companiei a reacționat după ce autoritățile au anunțat că vor să păstreze o formă de reglementare. Decizia ar urma să se aplice după expirarea plafonării, la finalul lunii martie.

Este plafonarea prețurilor o soluție sau un risc pentru viitorul investițiilor

Intervenția statului în piața energiei ar trebui să fie doar temporară, nu o regulă, avertizează Christina Verchere, CEO OMV Petrom. Aceasta susține că o piață liberă le permite companiilor să își facă planuri solide de investiții și să asigure dezvoltarea pe termen lung.

În opinia sa, dacă Guvernul decide să intervină asupra prețurilor, măsurile trebuie să fie bine țintite și să îi protejeze strict pe consumatorii vulnerabili. Nu este corect, spune Verchere, ca întreaga industrie să suporte costurile pentru toți consumatorii, indiferent de venituri.

Declarația a fost făcută luni, 23 februarie, în cadrul unei conferințe de specialitate. Aceasta a venit ca reacție la proiectul de ordonanță publicat de Ministerul Energiei. Documentul propune măsuri care să se aplice în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, după expirarea actualei plafonări a prețurilor la gaze.

Ce a spus șefa OMV Petrom despre controlul prețurilor la gaze

Guvernul are libertatea de a decide asupra prețurilor, însă OMV Petrom susține clar principiul pieței libere, a declarat Christina Verchere.

„În cele din urmă, este în competența guvernului să facă ce vrea cu prețurile. Opinia noastră generală este că credem în piața liberă. Așadar, vom dori întotdeauna piața liberă. Asta ne permite să facem investițiile corecte și să investim pe termen lung. Investițiile noastre, după cum știți, Neptun reprezintă o investiție de 4 miliarde de euro (împreună cu Romgaz – n.r.). Trebuie să ai o imagine de ansamblu asupra pieței și să înțelegi că intervenția asupra volatilității pieței ar trebui să fie pe termen scurt”, a spus șefa OMV, notează stiripesurse.ro.

Verchere a mai subliniat că este necesar un mecanism solid de protecție pentru consumatorii vulnerabili.  „Acesta trebuie să fie implementat. Cred că am început să vedem asta acum, odată cu reliberalizarea pieței energiei electrice. Dar acest mecanism trebuie doar să fie foarte, foarte robust, deoarece prețurile vor crește și vor scădea și trebuie să poți gestiona asta pentru grupul cel mai vulnerabil, dar nu neapărat să faci economia să plătească pentru toată lumea, pentru că nu toată lumea are nevoie, per ansamblu, de acest mecanism”, a declarat ea, la evenimentul ZF Power Summit 2026: Energize the economy.

Cum vrea Guvernul să țină sub control prețul gazelor după plafonare

Ministerul Energiei pregătește un nou mecanism prin care consumatorii casnici să fie protejați și după expirarea plafonării. În același timp, măsura urmărește să permită o trecere treptată către o piață complet liberalizată. Oficialii susțin că scopul este evitarea unui șoc pentru populație și pregătirea unor măsuri de sprijin dedicate celor afectați de sărăcia energetică.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că este vorba despre un sistem „transparent și clar”, în care prețul va rămâne reglementat la producător. De asemenea, tarifele de transport, distribuție și furnizare vor fi stabilite și controlate. În aceste condiții, prețul final plătit de consumatorii casnici nu ar urma să depășească nivelul maxim actual.

Concret, în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, producătorii vor fi obligați să vândă gazele naturale cu 110 lei/MWh către furnizori și producătorii de energie termică pentru populație. Măsura are scopul de a asigura consumul curent și constituirea stocurilor necesare pentru sezonul rece.

