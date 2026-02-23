Ce a spus șefa OMV Petrom despre controlul prețurilor la gaze
Guvernul are libertatea de a decide asupra prețurilor, însă OMV Petrom susține clar principiul pieței libere, a declarat Christina Verchere.
„În cele din urmă, este în competența guvernului să facă ce vrea cu prețurile. Opinia noastră generală este că credem în piața liberă. Așadar, vom dori întotdeauna piața liberă. Asta ne permite să facem investițiile corecte și să investim pe termen lung. Investițiile noastre, după cum știți, Neptun reprezintă o investiție de 4 miliarde de euro (împreună cu Romgaz – n.r.). Trebuie să ai o imagine de ansamblu asupra pieței și să înțelegi că intervenția asupra volatilității pieței ar trebui să fie pe termen scurt”, a spus șefa OMV, notează stiripesurse.ro.
Verchere a mai subliniat că este necesar un mecanism solid de protecție pentru consumatorii vulnerabili. „Acesta trebuie să fie implementat. Cred că am început să vedem asta acum, odată cu reliberalizarea pieței energiei electrice. Dar acest mecanism trebuie doar să fie foarte, foarte robust, deoarece prețurile vor crește și vor scădea și trebuie să poți gestiona asta pentru grupul cel mai vulnerabil, dar nu neapărat să faci economia să plătească pentru toată lumea, pentru că nu toată lumea are nevoie, per ansamblu, de acest mecanism”, a declarat ea, la evenimentul ZF Power Summit 2026: Energize the economy.
Cum vrea Guvernul să țină sub control prețul gazelor după plafonare
Ministerul Energiei pregătește un nou mecanism prin care consumatorii casnici să fie protejați și după expirarea plafonării. În același timp, măsura urmărește să permită o trecere treptată către o piață complet liberalizată. Oficialii susțin că scopul este evitarea unui șoc pentru populație și pregătirea unor măsuri de sprijin dedicate celor afectați de sărăcia energetică.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că este vorba despre un sistem „transparent și clar”, în care prețul va rămâne reglementat la producător. De asemenea, tarifele de transport, distribuție și furnizare vor fi stabilite și controlate. În aceste condiții, prețul final plătit de consumatorii casnici nu ar urma să depășească nivelul maxim actual.
Concret, în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, producătorii vor fi obligați să vândă gazele naturale cu 110 lei/MWh către furnizori și producătorii de energie termică pentru populație. Măsura are scopul de a asigura consumul curent și constituirea stocurilor necesare pentru sezonul rece.