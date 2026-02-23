Tensiunile cresc între OMV și statul român, pe tema prețului la gaze. Șefa companiei a reacționat după ce autoritățile au anunțat că vor să păstreze o formă de reglementare. Decizia ar urma să se aplice după , la finalul lunii martie.

Este plafonarea prețurilor o soluție sau un risc pentru viitorul investițiilor

Intervenția statului în piața energiei ar trebui să fie doar temporară, nu o regulă, avertizează Christina Verchere, CEO OMV Petrom. Aceasta susține că o piață liberă le permite companiilor să își facă planuri solide de investiții și să asigure dezvoltarea pe termen lung.

În opinia sa, dacă Guvernul decide să intervină asupra prețurilor, măsurile trebuie să fie bine țintite și să îi protejeze strict pe consumatorii vulnerabili. Nu este corect, spune Verchere, ca întreaga industrie să suporte costurile pentru toți consumatorii, indiferent de venituri.

Declarația a fost făcută luni, 23 februarie, în cadrul unei conferințe de specialitate. Aceasta a venit ca reacție la proiectul de ordonanță publicat de . Documentul propune măsuri care să se aplice în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, după expirarea actualei plafonări a prețurilor la gaze.