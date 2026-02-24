B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Explozie mortală în centrul Moscovei. Un polițist a fost ucis după detonarea unui dispozitiv

Explozie mortală în centrul Moscovei. Un polițist a fost ucis după detonarea unui dispozitiv

Selen Osmanoglu
24 feb. 2026, 08:57
Explozie mortală în centrul Moscovei. Un polițist a fost ucis după detonarea unui dispozitiv
Sursa foto: X
  1. Atac în plină zi, lângă un nod feroviar important
  2. Confuzie inițială privind soarta atacatorului
  3. Dosar penal și context tensionat

Un polițist a murit, iar alți doi au fost răniți, după ce un bărbat a detonat un dispozitiv exploziv în apropierea unei patrule, în centrul Moscovei. Atacul a avut loc în piața gării Savyolovsky, unul dintre cele mai importante noduri feroviare ale capitalei ruse.

Atac în plină zi, lângă un nod feroviar important

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul de Interne al Rusiei, atacatorul s-a apropiat de polițiștii aflați în patrulare și a detonat dispozitivul exploziv chiar lângă aceștia. În urma exploziei, un agent și-a pierdut viața, iar alți doi au fost răniți, scrie Adevărul.

Autorul atacului a murit pe loc, au precizat autoritățile. Explozia s-a produs în zona gării Savyolovsky din Moscova, un punct intens circulat, care leagă capitala de mai multe destinații regionale și naționale.

Confuzie inițială privind soarta atacatorului

În primele ore după incident, autoritățile au anunțat că suspectul ar fi fugit de la fața locului. Ulterior, în urma analizării imaginilor de supraveghere, s-a confirmat că acesta a murit în explozie.

Imaginile publicate de presa locală arată o mașină de poliție cu geamurile sparte, parcată în apropierea liniilor de cale ferată. Autovehiculul nu a fost cuprins de flăcări, însă zona a fost imediat izolată de forțele de ordine, iar mai multe ambulanțe au intervenit la fața locului, potrivit theguardian.

Până în acest moment, autoritățile ruse nu au oferit detalii despre tipul dispozitivului exploziv sau despre posibilele motive ale atacatorului.

Dosar penal și context tensionat

Comitetul de Anchetă al Rusiei a deschis un dosar penal pentru tentativă de omor asupra unui ofițer de ordine publică și pentru deținere ilegală de dispozitive explozive.

Incidentul are loc într-un context tensionat, marcat de mai multe atacuri recente asupra oficialilor ruși. În decembrie 2025, doi polițiști au fost uciși într-o explozie în sudul Moscovei, în apropierea locului unde un general rus fusese asasinat cu câteva zile înainte. De asemenea, la începutul acestei luni, un ofițer superior al serviciului de informații militare ruse a fost împușcat și rănit într-un atac pe care autoritățile de la Moscova l-au atribuit Kievului.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă incidentul face parte dintr-o serie mai amplă de atacuri țintite.

