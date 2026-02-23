B1 Inregistrari!
Romgaz dă semnalul înainte de liberalizarea pieței: Neptun Deep va influența puternic piața gazelor din România

Romgaz dă semnalul înainte de liberalizarea pieței: Neptun Deep va influența puternic piața gazelor din România

Ana Beatrice
23 feb. 2026, 23:18
Sursă Foto: Facebook -ROMGAZ
Cuprins
  1. Va intra Romgaz pe piața de furnizare după eliminarea plafonării
  2. Ce rol mai are prețul de producție în factura finală la gaze
  3. Cum va influența Neptun Deep evoluția prețurilor la gaze

Românii ar putea plăti mai puțin pentru gaze, începând cu 1 aprilie, odată cu liberalizarea pieței. Această schimbare va aduce mai multă concurență între furnizori și un număr mai mare de oferte disponibile. Consumatorii vor avea posibilitatea să analizeze mai multe variante și să semneze contracte în condiții mai avantajoase.

Va intra Romgaz pe piața de furnizare după eliminarea plafonării

Liberalizarea pieței gazelor de la 1 aprilie se apropie. În acest context, Romgaz își finalizează pregătirile pentru a deveni furnizor direct pentru clienți. Directorul general, Răzvan Popescu, a declarat că investițiile necesare au fost deja făcute. Acestea au inclus modernizarea infrastructurii IT, integrarea sistemelor și achiziția echipamentelor tehnice.

„Noi am început de anul trecut. Am avansat în ceea ce priveşte toată partea informatică, integrarea sistemelor de furnizare în sistemul Romgaz, am achiziţionat serverele. Din punct de vedere tehnic, cred că vom fi pregătiţi ca, odată cu ieşirea din plafonare, la 1 aprilie, să putem să fim în piaţă, dar, evident, depinde foarte mult de cantităţile pe care le vom avea alocate pe ordonanţă, pentru că în anii trecuţi Romgaz a avut undeva cam 80% – între 60 şi 80% – cantităţi alocate pe ordonanţă.

OUG a fost pusă în consultare, dar nu a fost aprobată, nu am primit încă, probabil vom primi în perioada următoare aceste cantităţi şi atunci vom putea şi noi creiona, să spun aşa, strategia pentru anul ce vine. Oricum, chiar şi cu această alocare, ne menţinem acest deziderat de a fi furnizor şi vom intra atât în piaţa casnicului, cât şi în piaţa noncasnicului mic”, a transmis șeful Romgaz.

Ce rol mai are prețul de producție în factura finală la gaze

Modul de calcul al prețului final la gaze devine mai clar și mai transparent, susține directorul Romgaz.

„Romgaz a acţionat ca pilon de stabilitate din 2022, odată cu ordonanţa 27. Au urmat alte ordonanţe. Aceasta, după modelul pe care l-am văzut, este cumva mai clară din punct de vedere al modului de formare a preţului final. Nu va mai exercita presiune pe bugetul României datorită faptului că nu mai există acel gap de 0,31 şi arată o transparenţă în modul de formare a preţului gazului natural către clientul final, unde vedem că cumva partea de producţie este mai puţin de jumătate, adică influenţa reală în preţul final al consumatorului este undeva la 40% preţul de producţie”, a declarat Răzvan Popescu, notează stiripesurse.ro.

Cum va influența Neptun Deep evoluția prețurilor la gaze

Intrarea în producție a proiectului Neptun Deep ar putea schimba echilibrul pieței gazelor. Potrivit directorului Romgaz, Răzvan Popescu, acest lucru ar putea pune presiune în jos pe prețuri.

Proiectul Neptun Deep are o producție estimată la aproximativ 8 miliarde de metri cubi pe an. Într-o piață regională cu un consum de circa 30 de miliarde, această cantitate va crește semnificativ oferta disponibilă. În paralel, așteptările din piață indică o posibilă scădere a prețului de referință TTF din Europa și o corelare mai clară cu gazul natural lichefiat din SUA. Totuși, aceste estimări nu s-au concretizat până acum.

„Dacă ne uităm strict la România pe perioada verii şi în general în ultimii ani, să ştiţi că preţul a fost sub TTF. Da, există anumite momente de consum unde într-adevăr a fost mai ridicat. Dar şi pe fondul acestor ordonanţe, preţul final plătit de consumatorul casnic, de producătorii de energie termică a fost plafonat. Nu au fost impactaţi de mişcările pe termen scurt care au existat atât pe PRM, cât şi pe cât şi pe TTF”, a mai precizat Răzvan Popescu, la ZF Power Summit 2026: Energize the economy.

