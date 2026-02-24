B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Candidații la șefia DNA, față în față cu Ministerul Justiției. Interviuri decisive pentru conducerea marilor parchete

Candidații la șefia DNA, față în față cu Ministerul Justiției. Interviuri decisive pentru conducerea marilor parchete

Selen Osmanoglu
24 feb. 2026, 07:41
Candidații la șefia DNA, față în față cu Ministerul Justiției. Interviuri decisive pentru conducerea marilor parchete
Sursa Foto: Facebook - Direcția Națională Anticorupție
Cuprins
  1. Cine aspiră la conducerea DNA
  2. 19 candidați pentru funcțiile-cheie din Ministerul Public
  3. Cum se desfășoară interviurile și când vin rezultatele

Selecția pentru funcțiile de vârf din Parchet intră în linie dreaptă. Candidații la șefia Direcției Naționale Anticorupție și la posturile de adjuncți susțin marți interviurile în fața comisiei constituite la Ministerul Justiției. Rezultatele finale sunt așteptate la începutul lunii martie.

Cine aspiră la conducerea DNA

Pentru funcția de procuror-șef al Direcția Națională Anticorupție s-au înscris trei candidați: Ioan-Viorel Cerbu, procuror în cadrul DNA și delegat în prezent în funcția de procuror-șef adjunct, Vlad Grigorescu, procuror în cadrul Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, și Tatiana Toader, actual procuror-șef adjunct al DNA, scrie Agerpres.

Tot marți au loc și interviurile pentru cele două funcții de procuror-șef adjunct al DNA. În cursă sunt Marinela Mincă, procuror-șef al Secției judiciare din DNA, Mihai Prună, procuror în cadrul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, și Marius-Ionel Ștefan, procuror-șef serviciu în cadrul DNA – Serviciul Teritorial Pitești.

19 candidați pentru funcțiile-cheie din Ministerul Public

Ministerul Justiției a anunțat pe 16 februarie că toți cei 19 candidați înscriși pentru funcțiile de conducere de la marile parchete – Parchetul General, DNA și DIICOT – îndeplinesc condițiile legale pentru a participa la procedura de selecție.

Luni au avut loc deja o parte dintre audieri. Cristina Chiriac, procuror-șef serviciu în cadrul DNA Iași, și Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, au susținut interviurile pentru funcția de procuror general.

În aceeași zi, Marius Voineag, actualul procuror-șef al DNA, a fost audiat pentru ocuparea funcției de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cum se desfășoară interviurile și când vin rezultatele

Potrivit Ministerului Justiției, fiecare candidat are la dispoziție cel mult 30 de minute pentru prezentarea proiectului de management, urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri care poate dura până la o oră.

Conform calendarului estimativ, rezultatele selecției vor fi publicate pe 2 martie. În aceeași zi, propunerile motivate ale ministrului Justiției vor fi transmise Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea emiterii avizului consultativ.

Funcțiile de procuror general și de procuror-șef al DNA vor deveni vacante începând cu 31 martie, iar cea de procuror-șef al DIICOT din 14 aprilie, marcând astfel un moment-cheie pentru viitoarea conducere a Ministerului Public.

Tags:
Citește și...
Rețetă de post sănătoasă și plină de har, dezvăluită de maicile de la Mănăstirea Nera. Cum se prepară
Eveniment
Rețetă de post sănătoasă și plină de har, dezvăluită de maicile de la Mănăstirea Nera. Cum se prepară
Bărbat din Sibiu, condamnat după ce și-a decorat casa cu simboluri fasciste. Ce pedeapsă a primit
Eveniment
Bărbat din Sibiu, condamnat după ce și-a decorat casa cu simboluri fasciste. Ce pedeapsă a primit
Cum au reușit 3 angajate ale unei primării să fure banii de încălzire destinați familiilor nevoiașe
Eveniment
Cum au reușit 3 angajate ale unei primării să fure banii de încălzire destinați familiilor nevoiașe
Explozie mortală în centrul Moscovei. Un polițist a fost ucis după detonarea unui dispozitiv
Eveniment
Explozie mortală în centrul Moscovei. Un polițist a fost ucis după detonarea unui dispozitiv
Un bucureștean a ajuns la spital după ce a fost mușcat de ploșnițe la o pensiune din Predeal. Avertismentul medicilor: ‘Putea să se sufoce’
Eveniment
Un bucureștean a ajuns la spital după ce a fost mușcat de ploșnițe la o pensiune din Predeal. Avertismentul medicilor: ‘Putea să se sufoce’
Anchetă la Spitalul de Urgență Târgu Mureș: Medici acuzați că pleacă să profeseze în privat, în timpul programului
Eveniment
Anchetă la Spitalul de Urgență Târgu Mureș: Medici acuzați că pleacă să profeseze în privat, în timpul programului
Un român care locuiește în sudul Spaniei dezvăluie cât costă, în realitate, o lună de trai. Suma i-a surprins pe mulți
Eveniment
Un român care locuiește în sudul Spaniei dezvăluie cât costă, în realitate, o lună de trai. Suma i-a surprins pe mulți
Romgaz dă semnalul înainte de liberalizarea pieței: Neptun Deep va influența puternic piața gazelor din România
Eveniment
Romgaz dă semnalul înainte de liberalizarea pieței: Neptun Deep va influența puternic piața gazelor din România
Șefa OMV intervine peste planul Guvernului. Avertisment privind intervenția în prețul gazelor: „Trebuie să ai o imagine de ansamblu asupra pieței”
Eveniment
Șefa OMV intervine peste planul Guvernului. Avertisment privind intervenția în prețul gazelor: „Trebuie să ai o imagine de ansamblu asupra pieței”
Accident tragic într-o comună din Vrancea. Bărbat împușcat mortal de un vecin care-și verifica arma
Eveniment
Accident tragic într-o comună din Vrancea. Bărbat împușcat mortal de un vecin care-și verifica arma
Ultima oră
10:12 - Ploi, lapoviță și viscol în aproape toată țara. Vânt puternic și coduri galbene de ceață
09:59 - Cu cât timp înainte sunt filmate, de fapt, probele la Survivor 2026. Nicu a dezvăluit un detaliu important
09:59 - Tatulici: Grindeanu „e cel care conduce acest Guvern, el e cel care conduce această țară”. Argumentele jurnalistului și ce crede despre Nicușor Dan (VIDEO)
09:38 - Rețetă de post sănătoasă și plină de har, dezvăluită de maicile de la Mănăstirea Nera. Cum se prepară
09:38 - Bărbat din Sibiu, condamnat după ce și-a decorat casa cu simboluri fasciste. Ce pedeapsă a primit
09:14 - Cum au reușit 3 angajate ale unei primării să fure banii de încălzire destinați familiilor nevoiașe
08:57 - Explozie mortală în centrul Moscovei. Un polițist a fost ucis după detonarea unui dispozitiv
08:56 - Un bucureștean a ajuns la spital după ce a fost mușcat de ploșnițe la o pensiune din Predeal. Avertismentul medicilor: ‘Putea să se sufoce’
08:47 - O femeie dată dispărută acum 24 de ani a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia (FOTO)
08:29 - Guvernul Bolojan urmează să aprobe reforma administrației: Mii de concedieri și tăieri de salarii. Ce aviz mai lipsește