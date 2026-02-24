Selecția pentru funcțiile de vârf din Parchet intră în linie dreaptă. Candidații la șefia Direcției Naționale Anticorupție și la posturile de adjuncți susțin marți interviurile în fața comisiei constituite la . Rezultatele finale sunt așteptate la începutul lunii martie.

Cine aspiră la conducerea DNA

Pentru funcția de procuror-șef al Direcția Națională Anticorupție s-au înscris trei candidați: Ioan-Viorel Cerbu, procuror în cadrul DNA și delegat în prezent în funcția de procuror-șef adjunct, Vlad Grigorescu, procuror în cadrul Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, și Tatiana Toader, actual procuror-șef adjunct al DNA, scrie Agerpres.

Tot marți au loc și interviurile pentru cele două funcții de procuror-șef adjunct al DNA. În cursă sunt Marinela Mincă, procuror-șef al Secției judiciare din DNA, Mihai Prună, procuror în cadrul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, și Marius-Ionel Ștefan, procuror-șef serviciu în cadrul DNA – Serviciul Teritorial Pitești.

19 candidați pentru funcțiile-cheie din Ministerul Public

Ministerul Justiției a anunțat pe 16 februarie că toți cei 19 candidați înscriși pentru funcțiile de conducere de la marile parchete – Parchetul General, DNA și DIICOT – îndeplinesc condițiile legale pentru a participa la procedura de selecție.

Luni au avut loc deja o parte dintre audieri. Cristina Chiriac, procuror-șef serviciu în cadrul DNA Iași, și Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, au susținut interviurile pentru funcția de procuror general.

În aceeași zi, Marius Voineag, actualul procuror-șef al DNA, a fost audiat pentru ocuparea funcției de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cum se desfășoară interviurile și când vin rezultatele

Potrivit Ministerului Justiției, fiecare candidat are la dispoziție cel mult 30 de minute pentru prezentarea proiectului de management, urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri care poate dura până la o oră.

Conform calendarului estimativ, rezultatele selecției vor fi publicate pe 2 martie. În aceeași zi, propunerile motivate ale ministrului Justiției vor fi transmise Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea emiterii avizului consultativ.

Funcțiile de procuror general și de procuror-șef al DNA vor deveni vacante începând cu 31 martie, iar cea de procuror-șef al DIICOT din 14 aprilie, marcând astfel un moment-cheie pentru viitoarea conducere a Ministerului Public.