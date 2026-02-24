B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Rețetă de post sănătoasă și plină de har, dezvăluită de maicile de la Mănăstirea Nera. Cum se prepară

Rețetă de post sănătoasă și plină de har, dezvăluită de maicile de la Mănăstirea Nera. Cum se prepară

Ana Maria
24 feb. 2026, 09:38
Rețetă de post sănătoasă și plină de har, dezvăluită de maicile de la Mănăstirea Nera. Cum se prepară
Sursa foto: Captura video Facebook / @TRINITAS TV
Cuprins
  1. Ce ingrediente sunt necesare pentru salata realizată de maicile de la Mănăstirea Nera
  2. Cum se prepară această salată pas cu pas, dezvăluită de maicile de la Mănăstirea Nera
  3. De ce este importantă această salată pentru trup și suflet
  4. Ce ne învață tradiția monahală

Luni, 23 februarie, a început Postul Paștelui, fiind cel mai lung și mai strict post din calendarul creștin ortodox. Cu această ocazie, maicile de la Mănăstirea Nera au venit cu o rețetă de salată de post care nu doar satisface foamea, ci și aduce calm și echilibru pentru suflet. Poate înlocui felul principal, mănânci o salată și este suficient.

În perioadele în care căutăm hrană sănătoasă și liniște interioară, chiar și cele mai simple preparate pot deveni adevărate binecuvântări.

Ce ingrediente sunt necesare pentru salata realizată de maicile de la Mănăstirea Nera

Pentru această salată, maicile recomandă următoarele ingrediente, potrivit Trinitas TV:

  • varză

  • morcov

  • țelină

  • păstârnac

  • sfeclă roșie

  • ardei gras

  • pătrunjel verde

  • măsline

  • boabe de năut fiert

  • cuburi de tofu

  • semințe de dovleac și floarea-soarelui

  • fulgi de drojdie inactivă

Pentru dressing: ulei de măsline, oțet de mere și sare, după gust.

Cum se prepară această salată pas cu pas, dezvăluită de maicile de la Mănăstirea Nera

  1. Varza se taie fin și se freacă ușor cu sare pentru a se înmuia.

  2. Morcovul, țelina, păstârnacul și sfecla se dau pe răzătoare, adăugând culoare și prospețime.

  3. Ardeiul se taie cubulețe sau fâșii, iar pătrunjelul se toacă mărunt.

  4. Năutul fiert și tofu se adaugă cu grijă pentru a da consistență și sațietate.

  5. Măslinele și semințele pot fi ușor prăjite într-o tigaie uscată pentru mai multă aromă.

  6. Fulgi de drojdie inactivă se presară deasupra, conferind un gust ușor de brânză.

  7. Dressingul se adaugă și se amestecă ușor, lăsând aromele să se întrepătrundă câteva minute înainte de servire.

De ce este importantă această salată pentru trup și suflet

Această combinație de legume, tofu și năut furnizează vitamine, minerale și fibre, sprijinind digestia și menținând organismul sănătos. În plus, mesajul postului este clar: simplitatea poate aduce echilibru și împlinire.

Prin alegerea unor ingrediente naturale și hrănitoare, ne cultivăm cumpătarea și răbdarea, învățăm să apreciem ceea ce avem și să fim atenți la sănătatea noastră.

Ce ne învață tradiția monahală

Tradiția monahală ne reamintește că postul nu este despre lipsuri, ci despre curățire și echilibru interior.

Începi să te pocăiești atunci când începi să postești, căci fără postire pocăința ta este moartă.”, spunea Sfântului Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului.

Tags:
Citește și...
Bărbat din Sibiu, condamnat după ce și-a decorat casa cu simboluri fasciste. Ce pedeapsă a primit
Eveniment
Bărbat din Sibiu, condamnat după ce și-a decorat casa cu simboluri fasciste. Ce pedeapsă a primit
Cum au reușit 3 angajate ale unei primării să fure banii de încălzire destinați familiilor nevoiașe
Eveniment
Cum au reușit 3 angajate ale unei primării să fure banii de încălzire destinați familiilor nevoiașe
Explozie mortală în centrul Moscovei. Un polițist a fost ucis după detonarea unui dispozitiv
Eveniment
Explozie mortală în centrul Moscovei. Un polițist a fost ucis după detonarea unui dispozitiv
Un bucureștean a ajuns la spital după ce a fost mușcat de ploșnițe la o pensiune din Predeal. Avertismentul medicilor: ‘Putea să se sufoce’
Eveniment
Un bucureștean a ajuns la spital după ce a fost mușcat de ploșnițe la o pensiune din Predeal. Avertismentul medicilor: ‘Putea să se sufoce’
Anchetă la Spitalul de Urgență Târgu Mureș: Medici acuzați că pleacă să profeseze în privat, în timpul programului
Eveniment
Anchetă la Spitalul de Urgență Târgu Mureș: Medici acuzați că pleacă să profeseze în privat, în timpul programului
Candidații la șefia DNA, față în față cu Ministerul Justiției. Interviuri decisive pentru conducerea marilor parchete
Eveniment
Candidații la șefia DNA, față în față cu Ministerul Justiției. Interviuri decisive pentru conducerea marilor parchete
Un român care locuiește în sudul Spaniei dezvăluie cât costă, în realitate, o lună de trai. Suma i-a surprins pe mulți
Eveniment
Un român care locuiește în sudul Spaniei dezvăluie cât costă, în realitate, o lună de trai. Suma i-a surprins pe mulți
Romgaz dă semnalul înainte de liberalizarea pieței: Neptun Deep va influența puternic piața gazelor din România
Eveniment
Romgaz dă semnalul înainte de liberalizarea pieței: Neptun Deep va influența puternic piața gazelor din România
Șefa OMV intervine peste planul Guvernului. Avertisment privind intervenția în prețul gazelor: „Trebuie să ai o imagine de ansamblu asupra pieței”
Eveniment
Șefa OMV intervine peste planul Guvernului. Avertisment privind intervenția în prețul gazelor: „Trebuie să ai o imagine de ansamblu asupra pieței”
Accident tragic într-o comună din Vrancea. Bărbat împușcat mortal de un vecin care-și verifica arma
Eveniment
Accident tragic într-o comună din Vrancea. Bărbat împușcat mortal de un vecin care-și verifica arma
Ultima oră
10:12 - Ploi, lapoviță și viscol în aproape toată țara. Vânt puternic și coduri galbene de ceață
09:59 - Cu cât timp înainte sunt filmate, de fapt, probele la Survivor 2026. Nicu a dezvăluit un detaliu important
09:59 - Tatulici: Grindeanu „e cel care conduce acest Guvern, el e cel care conduce această țară”. Argumentele jurnalistului și ce crede despre Nicușor Dan (VIDEO)
09:38 - Bărbat din Sibiu, condamnat după ce și-a decorat casa cu simboluri fasciste. Ce pedeapsă a primit
09:14 - Cum au reușit 3 angajate ale unei primării să fure banii de încălzire destinați familiilor nevoiașe
08:57 - Explozie mortală în centrul Moscovei. Un polițist a fost ucis după detonarea unui dispozitiv
08:56 - Un bucureștean a ajuns la spital după ce a fost mușcat de ploșnițe la o pensiune din Predeal. Avertismentul medicilor: ‘Putea să se sufoce’
08:47 - O femeie dată dispărută acum 24 de ani a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia (FOTO)
08:29 - Guvernul Bolojan urmează să aprobe reforma administrației: Mii de concedieri și tăieri de salarii. Ce aviz mai lipsește
08:16 - Anchetă la Spitalul de Urgență Târgu Mureș: Medici acuzați că pleacă să profeseze în privat, în timpul programului