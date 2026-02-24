Luni, 23 februarie, a început Postul Paștelui, fiind cel mai lung și mai strict post din calendarul creștin ortodox. Cu această ocazie, maicile de la Mănăstirea Nera au venit cu o rețetă de salată de post care nu doar satisface foamea, ci și aduce calm și echilibru pentru suflet. Poate înlocui felul principal, mănânci o salată și este suficient.

În perioadele în care căutăm și liniște interioară, chiar și cele mai simple preparate pot deveni adevărate binecuvântări.

Ce ingrediente sunt necesare pentru salata realizată de maicile de la Mănăstirea Nera

Pentru această salată, maicile recomandă următoarele ingrediente, potrivit :

varză

morcov

țelină

păstârnac

sfeclă roșie

ardei gras

pătrunjel verde

măsline

boabe de năut fiert

cuburi de tofu

semințe de dovleac și floarea-soarelui

fulgi de drojdie inactivă

Pentru dressing: ulei de măsline, oțet de mere și sare, după gust.

Cum se prepară această salată pas cu pas, dezvăluită de maicile de la Mănăstirea Nera

Varza se taie fin și se freacă ușor cu sare pentru a se înmuia. Morcovul, țelina, păstârnacul și sfecla se dau pe răzătoare, adăugând culoare și prospețime. Ardeiul se taie cubulețe sau fâșii, iar pătrunjelul se toacă mărunt. Năutul fiert și tofu se adaugă cu grijă pentru a da consistență și sațietate. Măslinele și semințele pot fi ușor prăjite într-o tigaie uscată pentru mai multă aromă. Fulgi de drojdie inactivă se presară deasupra, conferind un gust ușor de brânză. Dressingul se adaugă și se amestecă ușor, lăsând aromele să se întrepătrundă câteva minute înainte de servire.

De ce este importantă această salată pentru trup și suflet

Această combinație de legume, tofu și năut furnizează vitamine, minerale și fibre, sprijinind digestia și menținând organismul sănătos. În plus, mesajul postului este clar: simplitatea poate aduce echilibru și împlinire.

Prin alegerea unor ingrediente naturale și hrănitoare, ne cultivăm cumpătarea și răbdarea, învățăm să apreciem ceea ce avem și să fim atenți la sănătatea noastră.

Ce ne învață tradiția monahală

Tradiția monahală ne reamintește că postul nu este despre lipsuri, ci despre curățire și echilibru interior.

„Începi să te pocăiești atunci când începi să postești, căci fără postire pocăința ta este moartă.”, spunea Sfântului Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului.