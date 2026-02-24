Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a explicat de ce consideră că, de fapt, Sorin Grindeanu, liderul PSD, e cel care conduce Guvernul și România. Acesta a mai afirmat că președintele Nicușor Dan e „parșiv” și că premierul Ilie Bolojan n-ar fi trebuit să rezolve criza tăind de la oamenii de rând, ci întâi de la „zmeii ăștia care mănâncă banii statului în draci”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Tatulici îl compătimește, dar și critică pe Bolojan

„Să te afli într-un moment nepotrivit, într-un loc nepotrivit – asta e situația dlui Bolojan azi. E în cea mai cruntă poziție nepotrivită, pentru că el a ales o cale de a face rost de bani cu orice preț, uitând, cred, un element foarte simplu – primul lucru pe care trebuie să-l faci când e criză într-un stat, iar noi am avut destule și n-a învățat nimic clasa politică, a fost să tai de la cei care au, evident.

Noi deocamdată n-am tăiat nici măcar de la cei 20 de directori de la STB, nici la cei 40 de directori de la CFR Infrastructură sau de la alte instituții uriașe, cu un aparat uriaș.

În schimb, ajung toate tăierile astea în zone care nu sunt rezolvate din punct de vedere social, nu sunt puse în ordine”, a spus Mihai Tatulici.

Jurnalistul a insistat că Bolojan nu trebuia să înceapă cu tăierile de la românii de rând, ci „de la zmeii ăștia care mănâncă banii statului în draci”.

De ce crede Tatulici că Grindeanu e, de fapt, cel mai puternic

Mihai Tatulici a explicat apoi că, în viziunea sa, PSD-istul Sorin Grindeanu e cel care deține cu adevărat puterea și conduce Guvernul, de vreme ce, în timpul ședinței Curții Constituționale (CCR) în care reforma pensiilor magistraților, Grindeanu că știe care va fi verdictul. Iar Grindeanu știa, pentru că chiar el a dat ordinul să se încline balanța în favoarea reformei.

„Atâta vreme cât dl președinte al PSD simultan cu ședința de la CCR că gata, se rezolvă cu problema pensiilor speciale, lăsându-ne să înțelegem că dacă nu intervenea el, nu se rezolva, această mârșăvie îngrozitoare mă trimite cu gândul că el putea să facă asta acum șase luni, dar i-a fiert în suc propriu și pe dl Bolojan, și tot Guvernul și toată structura statului. (Voia) să obțină putere, a obținut putere! Nu numai psihologic, executiv îi domină!

A trimis pe trepădușul de la Curtea Legislativă: ”du-te și spune-i lu’ grasu’ ăla să voteze cum ți-am spus, să treacă în partea ailaltă” și s-a rezolvat. Asta e putere, doamnă!

El e cel care conduce acest Guvern, el e cel care conduce această țară. Dacă Nicușor Dan nu-și dă seama și dl Bolojan nu-și dă seama…”, a explicat jurnalistul.

Mihai Tatulici: Nicușor Dan e parșiv

Tatulici a mai afirmat că „Nicușor Dan e parșiv” și că ar trebui presat să-și dezvăluie intențiile.

„Nicușor Dan e parșiv. Nu spune ce gândește, nu spune ce gândește, doamnă! Trebuie să-l presăm să ne spună ce gândește. De exemplu, să ne spună de ce, de când a venit la putere, nu ne dă și nouă raportul ăla nenorocit cu ce s-a întâmplat în campania electorală (pentru alegerile ce au fost anulate). Jalnic. Nu penibil, jalnic! Și în America, și acum toată opinia publică românească e într-o bulibășeală îngrozitoare”, a mai afirmat jurnalistul Mihai Tatulici, pentru B1 TV.