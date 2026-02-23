Un român care locuiește în sudul Spaniei a ales să vorbească deschis despre realitate. El a prezentat calculul complet al cheltuielilor pentru o lună de trai. A inclus toate costurile, de la și utilități, până la mâncare, transport și cheltuieli neprevăzute. Rezultatul arată clar cât te costă, în mod real, viața în această zonă, dincolo de aparențe și așteptări.

Cât ajungi să plătești lunar pentru chirie și utilități în sudul Spaniei

Realitatea arată că locuința consumă cea mai mare parte din . Din experiența lui Mihai, o garsonieră decentă costă în jur de 500 de euro pe lună. Un apartament obișnuit ajunge, în medie, la aproximativ 700 de euro lunar.

„Dacă cumva vrei un bloc mai nou sau o zonă mai bună sau mai aproape de mare, un apartament ar putea să coste chiar și 800, poate 900 de euro în fiecare lună. Pe lângă toate astea, agențiile cer o lună de depozit și comision”, a spus românul, notează .

Și utilitățile diferă în funcție de sezon, mai ales din cauza climei. Vara, aerul condiționat este indispensabil, iar factura la curent ajunge frecvent între 90 și 120 de euro. Iarna, costurile mai scad. Totuși, trebuie să iei în calcul aproximativ 70-80 de euro, mai ales dacă folosești sisteme electrice pentru încălzire.

La ce cheltuieli trebuie să te aștepți pentru mâncare, transport și internet

Pe lângă chirie și utilități, cheltuielile de zi cu zi completează pentru traiul în sudul Spaniei. Mihai spune că, dacă îți faci cumpărăturile din supermarket și gătești acasă, un coș săptămânal ajunge la aproximativ 50 de euro. Asta înseamnă un buget de aproximativ 200 de euro pe lună pentru o persoană.

„Un coș normal poate să coste până la 50 de euro pe săptămână, asta dacă consumi mâncare într-o cantitate normală. Dacă mănânci afară, o cafea costă între 1 euro și 40 sau și 50 de cenți până la 2 euro, un sandwich între 3 și 4 euro, iar meniul zilei costă între 10 și 15 euro. Asta duce la un total lunar între 200 și 300 de euro, dar asta bineînțeles că depinde de fiecare”, a declarat acesta.

Transportul rămâne relativ accesibil, mai ales dacă folosești autobuzul și un card reîncărcabil, care reduce costul unei călătorii la aproximativ 40-50 de cenți. În schimb, dacă folosești mașina personală, vei avea costuri lunare pentru combustibil. Acestea variază, în general, între 80 și 120 de euro.