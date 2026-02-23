Un român care locuiește în sudul Spaniei a ales să vorbească deschis despre realitate. El a prezentat calculul complet al cheltuielilor pentru o lună de trai. A inclus toate costurile, de la chirie și utilități, până la mâncare, transport și cheltuieli neprevăzute. Rezultatul arată clar cât te costă, în mod real, viața în această zonă, dincolo de aparențe și așteptări.
Cât ajungi să plătești lunar pentru chirie și utilități în sudul Spaniei
Realitatea arată că locuința consumă cea mai mare parte din bugetul lunar. Din experiența lui Mihai, o garsonieră decentă costă în jur de 500 de euro pe lună. Un apartament obișnuit ajunge, în medie, la aproximativ 700 de euro lunar.
„Dacă cumva vrei un bloc mai nou sau o zonă mai bună sau mai aproape de mare, un apartament ar putea să coste chiar și 800, poate 900 de euro în fiecare lună. Pe lângă toate astea, agențiile cer o lună de depozit și comision”, a spus românul, notează Știri Diaspora.
Și utilitățile diferă în funcție de sezon, mai ales din cauza climei. Vara, aerul condiționat este indispensabil, iar factura la curent ajunge frecvent între 90 și 120 de euro. Iarna, costurile mai scad. Totuși, trebuie să iei în calcul aproximativ 70-80 de euro, mai ales dacă folosești sisteme electrice pentru încălzire.
La ce cheltuieli trebuie să te aștepți pentru mâncare, transport și internet
Pe lângă chirie și utilități, cheltuielile de zi cu zi completează bugetul necesar pentru traiul în sudul Spaniei. Mihai spune că, dacă îți faci cumpărăturile din supermarket și gătești acasă, un coș săptămânal ajunge la aproximativ 50 de euro. Asta înseamnă un buget de aproximativ 200 de euro pe lună pentru o persoană.
„Un coș normal poate să coste până la 50 de euro pe săptămână, asta dacă consumi mâncare într-o cantitate normală. Dacă mănânci afară, o cafea costă între 1 euro și 40 sau și 50 de cenți până la 2 euro, un sandwich între 3 și 4 euro, iar meniul zilei costă între 10 și 15 euro. Asta duce la un total lunar între 200 și 300 de euro, dar asta bineînțeles că depinde de fiecare”, a declarat acesta.
Transportul rămâne relativ accesibil, mai ales dacă folosești autobuzul și un card reîncărcabil, care reduce costul unei călătorii la aproximativ 40-50 de cenți. În schimb, dacă folosești mașina personală, vei avea costuri lunare pentru combustibil. Acestea variază, în general, între 80 și 120 de euro.
La acestea se adaugă și costurile pentru comunicații, unde telefonia mobilă ajunge la 10-15 euro pe lună, iar internetul fix pentru locuință costă între 20 și 35 de euro.
Ce alte cheltuieli apar și care este suma minimă pentru un trai decent
Pe lângă costurile de bază, Mihai spune că există și cheltuieli mai puțin evidente, dar inevitabile, care îți pot afecta bugetul lunar. De exemplu, o consultație la un medic privat costă între 30 și 50 de euro. Analizele medicale pot ajunge și ele la sume cuprinse între 50 și 200 de euro.
La acestea se adaugă facturile care nu vin lunar, dar trebuie luate în calcul, cum este apa, care ajunge la 20-30 de euro la câteva luni, și taxa de gunoi, de aproximativ 10-15 euro. În plus, mai sunt și cheltuielile pentru consumabilele din casă, estimate între 30 și 60 de euro.
După ce a pus totul cap la cap, concluzia românului este clară. Ai nevoie de cel puțin 1.000-1.200 de euro pe lună ca să trăiești în sudul Spaniei fără presiune financiară. „Dacă vrei confort, liniște și să nu stai să nu numeri fiecare cent, îți trebuie undeva la 1.400 de euro lunar pentru o singură persoană. Atât costă Spania reală”, a mai precizat bărbatul.