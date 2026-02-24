B1 Inregistrari!
Ploi, lapoviță și viscol în aproape toată țara. Vânt puternic și coduri galbene de ceață

Ploi, lapoviță și viscol în aproape toată țara. Vânt puternic și coduri galbene de ceață

B1.ro
24 feb. 2026, 10:12
Ploi, lapoviță și viscol în aproape toată țara. Vânt puternic și coduri galbene de ceață
Foto: Freepik
Cuprins
  1. Ploi în majoritatea regiunilor, ninsori la munte
  2. Cod galben de ceață în Dobrogea și Bărăgan
  3. Moldova și Bucovina, sub nori și cu ninsori la munte
  4. Vânt puternic în vest și sud
  5. Vreme mohorâtă în Capitală

Marți aduce precipitații în majoritatea regiunilor, intensificări ale vântului și mai multe atenționări de vreme rea. Temperaturile rămân peste normalul perioadei în vest și sud, unde se ating 12-13 grade Celsius, însă în est valorile coboară până la 3 grade. La munte ninge viscolit, cu rafale ce depășesc 100 km/h.

Ploi în majoritatea regiunilor, ninsori la munte

Potrivit datelor transmise de Administrația Națională de Meteorologie, precipitațiile cuprind aproape întreaga țară. În zonele joase predomină ploile, însă în Transilvania și Moldova sunt posibile episoade de lapoviță și ninsoare.

La munte, ninsorile devin viscolite, în special în masivele sudice și vestice, unde rafalele pot depăși 110 km/h la altitudini mari. Vântul are intensificări și în vest, sud-vest și centru.

Cod galben de ceață în Dobrogea și Bărăgan

În Dobrogea și Bărăgan vremea rămâne mohorâtă, cu ploi pe parcursul zilei și condiții de lapoviță și ninsoare în timpul nopții. Există risc de polei, iar pe litoral maximele ajung la 10 grade Celsius.

În zonă este valabil un cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă până la ora 11.

Moldova și Bucovina, sub nori și cu ninsori la munte

În sudul Moldovei și nordul Munteniei predomină atmosfera închisă. În zonele joase plouă, iar la munte ninge și se depune strat de zăpadă. Vântul are intensificări și poate produce viscol în zona montană. La Focșani se ating 11 grade, în timp ce la Galați maximele nu depășesc 3 grade. Până la ora 9 sunt în vigoare coduri galbene de ceață și polei.

Și în nordul Moldovei și în Bucovina cerul rămâne acoperit, cu ploi și posibile episoade de lapoviță. La munte ninge viscolit, iar temperaturile maxime ajung la 8 grade.

Vânt puternic în vest și sud

În vestul țării ploile pot fi mai abundente, iar în zona montană ninsorile sunt viscolite. În Banat, rafalele ajung la 70 km/h, iar temperaturile se mențin ridicate pentru luna februarie, în jur de 12 grade.

În Transilvania cerul rămâne acoperit, cu ploi în zonele joase și ninsori la munte. În Meridionali, la altitudini mari, vântul poate depăși 110 km/h. Maximele ajung la 9 grade la Alba Iulia.

În Oltenia și sudul țării, ploile persistă, iar la munte ninge și se poate depune un strat de 10-15 centimetri de zăpadă. Temperaturile ating 13 grade, cele mai ridicate valori din țară.

Vreme mohorâtă în Capitală

În București, ziua de marți este închisă, cu ploi slabe și trecătoare. Maxima ajunge la 6-7 grade, iar pe timpul nopții temperatura coboară spre 0 grade.

La munte, vremea se răcește față de ziua precedentă, ninsorile se intensifică, iar viscolul reduce considerabil vizibilitatea în zonele înalte.

