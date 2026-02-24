B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum au reușit 3 angajate ale unei primării să fure banii de încălzire destinați familiilor nevoiașe

Cum au reușit 3 angajate ale unei primării să fure banii de încălzire destinați familiilor nevoiașe

Traian Avarvarei
24 feb. 2026, 09:14
Cum au reușit 3 angajate ale unei primării să fure banii de încălzire destinați familiilor nevoiașe
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum au fost sustrași banii și ce spune primarul
  2. Angajatele primăriei, plasate sub control judiciar

Trei angajate ale unei primării din județul Bistrița-Năsăud sunt acuzate că au pus la punct o schemă prin care și-au însușit 280.000 de lei, bani ce trebuiau să ajungă ca ajutoare de încălzire la 250 de familii nevoiașe.

Cum au fost sustrași banii și ce spune primarul

Asistenta socială din cadrul primăriei din Chiuza ar fi analizat dosarele depuse pentru ajutoarele de încălzire, apoi toate informațiile au fost transmise contabilei. După ce erau pregătite documentele, în scenă intra casiera.

Din octombrie 2024 și până în ianuarie 2026, cele trei și-ar fi însușit astfel 280.000 de lei, susțin procurorii, citați de Știrile Pro TV.

Ceilalți oameni de la primărie au intrat la bănuieli când localnicii au început să se plângă că nu primesc banii la care au dreptul.

„Au mai sunat oameni și au spus că ”mie de ce nu mi-au dat”, știți cum e la țară, ”lelea Floare ia, mie mi-a dat 400 de lei și mie nu mi-a dat nimic””, a spus Grigore Bradea, primarul comunei Chiuza.

Angajatele primăriei, plasate sub control judiciar

Procurorii au descins la primărie și au ridicat mai multe documente. Cele trei angajate au fost audiate, apoi plasate sub control judiciar 60 de zile.

„Trebuie pedepsite și trebuie luate măsuri împotriva oamenilor care nu fac dreptate oamenilor necăjiți și se folosesc de banii oamenilor necăjiți, trebuie arestați toți care greșesc în situația asta”, a spus un localnic revoltat.

Contabila primăriei a venit luni la serviciu, dar casiera și asistenta socială au intrat în concediu de odihnă.

Tags:
Citește și...
Rețetă de post sănătoasă și plină de har, dezvăluită de maicile de la Mănăstirea Nera. Cum se prepară
Eveniment
Rețetă de post sănătoasă și plină de har, dezvăluită de maicile de la Mănăstirea Nera. Cum se prepară
Bărbat din Sibiu, condamnat după ce și-a decorat casa cu simboluri fasciste. Ce pedeapsă a primit
Eveniment
Bărbat din Sibiu, condamnat după ce și-a decorat casa cu simboluri fasciste. Ce pedeapsă a primit
Explozie mortală în centrul Moscovei. Un polițist a fost ucis după detonarea unui dispozitiv
Eveniment
Explozie mortală în centrul Moscovei. Un polițist a fost ucis după detonarea unui dispozitiv
Un bucureștean a ajuns la spital după ce a fost mușcat de ploșnițe la o pensiune din Predeal. Avertismentul medicilor: ‘Putea să se sufoce’
Eveniment
Un bucureștean a ajuns la spital după ce a fost mușcat de ploșnițe la o pensiune din Predeal. Avertismentul medicilor: ‘Putea să se sufoce’
Anchetă la Spitalul de Urgență Târgu Mureș: Medici acuzați că pleacă să profeseze în privat, în timpul programului
Eveniment
Anchetă la Spitalul de Urgență Târgu Mureș: Medici acuzați că pleacă să profeseze în privat, în timpul programului
Candidații la șefia DNA, față în față cu Ministerul Justiției. Interviuri decisive pentru conducerea marilor parchete
Eveniment
Candidații la șefia DNA, față în față cu Ministerul Justiției. Interviuri decisive pentru conducerea marilor parchete
Un român care locuiește în sudul Spaniei dezvăluie cât costă, în realitate, o lună de trai. Suma i-a surprins pe mulți
Eveniment
Un român care locuiește în sudul Spaniei dezvăluie cât costă, în realitate, o lună de trai. Suma i-a surprins pe mulți
Romgaz dă semnalul înainte de liberalizarea pieței: Neptun Deep va influența puternic piața gazelor din România
Eveniment
Romgaz dă semnalul înainte de liberalizarea pieței: Neptun Deep va influența puternic piața gazelor din România
Șefa OMV intervine peste planul Guvernului. Avertisment privind intervenția în prețul gazelor: „Trebuie să ai o imagine de ansamblu asupra pieței”
Eveniment
Șefa OMV intervine peste planul Guvernului. Avertisment privind intervenția în prețul gazelor: „Trebuie să ai o imagine de ansamblu asupra pieței”
Accident tragic într-o comună din Vrancea. Bărbat împușcat mortal de un vecin care-și verifica arma
Eveniment
Accident tragic într-o comună din Vrancea. Bărbat împușcat mortal de un vecin care-și verifica arma
Ultima oră
10:12 - Ploi, lapoviță și viscol în aproape toată țara. Vânt puternic și coduri galbene de ceață
09:59 - Cu cât timp înainte sunt filmate, de fapt, probele la Survivor 2026. Nicu a dezvăluit un detaliu important
09:59 - Tatulici: Grindeanu „e cel care conduce acest Guvern, el e cel care conduce această țară”. Argumentele jurnalistului și ce crede despre Nicușor Dan (VIDEO)
09:38 - Rețetă de post sănătoasă și plină de har, dezvăluită de maicile de la Mănăstirea Nera. Cum se prepară
09:38 - Bărbat din Sibiu, condamnat după ce și-a decorat casa cu simboluri fasciste. Ce pedeapsă a primit
08:57 - Explozie mortală în centrul Moscovei. Un polițist a fost ucis după detonarea unui dispozitiv
08:56 - Un bucureștean a ajuns la spital după ce a fost mușcat de ploșnițe la o pensiune din Predeal. Avertismentul medicilor: ‘Putea să se sufoce’
08:47 - O femeie dată dispărută acum 24 de ani a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia (FOTO)
08:29 - Guvernul Bolojan urmează să aprobe reforma administrației: Mii de concedieri și tăieri de salarii. Ce aviz mai lipsește
08:16 - Anchetă la Spitalul de Urgență Târgu Mureș: Medici acuzați că pleacă să profeseze în privat, în timpul programului