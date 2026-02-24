Trei angajate ale unei primării din județul Bistrița-Năsăud sunt acuzate că au pus la punct o schemă prin care și-au însușit 280.000 de lei, bani ce trebuiau să ajungă ca ajutoare de încălzire la 250 de familii nevoiașe.

Cum au fost sustrași banii și ce spune primarul

Asistenta socială din cadrul primăriei din Chiuza ar fi analizat dosarele depuse pentru ajutoarele de încălzire, apoi toate informațiile au fost transmise contabilei. După ce erau pregătite documentele, în scenă intra casiera.

Din octombrie 2024 și până în ianuarie 2026, cele trei și-ar fi însușit astfel 280.000 de lei, susțin procurorii, citați de

Ceilalți oameni de la primărie au intrat la bănuieli când localnicii au început să se plângă că nu primesc banii la care au dreptul.

„Au mai sunat oameni și au spus că ”mie de ce nu mi-au dat”, știți cum e la țară, ”lelea Floare ia, mie mi-a dat 400 de lei și mie nu mi-a dat nimic””, a spus Grigore Bradea, primarul comunei Chiuza.

Angajatele primăriei, plasate sub control judiciar

Procurorii au descins la primărie și au ridicat mai multe documente. Cele trei angajate au fost audiate, apoi plasate sub control judiciar 60 de zile.

„Trebuie pedepsite și trebuie luate măsuri împotriva oamenilor care nu fac dreptate oamenilor necăjiți și se folosesc de banii oamenilor necăjiți, trebuie arestați toți care greșesc în situația asta”, a spus un localnic revoltat.

Contabila primăriei a venit luni la serviciu, dar casiera și asistenta socială au intrat în concediu de odihnă.