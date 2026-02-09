B1 Inregistrari!
Ce trebuie să știe românii în 2026 despre panouri fotovoltaice și baterii pentru stocarea energiei

Ana Beatrice
09 feb. 2026, 11:02
Sursă Foto: trevora.ro

Bateriile de stocare a energiei sunt tot mai prezente în discuțiile românilor interesați de panouri fotovoltaice. În 2026, rolul unei astfel de baterii nu mai este opțional, ci reprezintă o componentă strategică a unui sistem energetic stabil.

Care este rolul bateriei de stocare într-un kit de panouri fotovoltaice?

Pe fondul fluctuațiilor din rețea și al creșterii consumului de energie din gospodării și din dorința de independență, interesul pentru astfel de soluții a crescut notabil. Știai că un sistem fotovoltaic înseamnă mai mult decât o serie de panouri montate pe acoperișul casei?

Dacă nu există și o baterie stocare energie, ce se produce ziua este consumat pe loc sau este livrat în rețea. Asta înseamnă că seara, locuința revine la energia clasică. Aici intră în joc rolul bateriei. Aceasta schimbă integral acest echilibru.

Prin faptul că acumulează energia produsă în exces, bateria permite folosirea acesteia atunci când consumul este mai mare sau atunci când panourile nu produc suficient într-o zi. Asta înseamnă că acumulatorul este acel element care aduce un mai bun control, dar și o evoluție mai ușor de estimat în întregul sistem de panouri.

Este acumulatorul de 10 kW o soluție populară în 2026? De ce?

Pentru majoritatea locuințelor din România, un acumulator 10 kW, cum sunt și cele de la TREVORA, este un compromis eficient între cost, flexibilitate și capacitate. Datorită lui, consumul esențial al unei locuințe pe timp de seară și noapte poate fi acoperit, fără alte intervenții.

Proprietarii de case români caută, în 2026, soluții scalabile, care să permită extinderea capacității pe măsură ce consumul crește sau apar alte echipamente electrice în gospodărie. Iar acest acumulator poate răspunde eficient acestor nevoi.

Care este percepția românilor despre stocarea energiei și utilizarea ei în situații neprevăzute?

În anii anteriori, accentul era pus pe producție. Dar în 2026, focusul s-a mutat pe autonomie și siguranța energetică. Astfel că românii sunt acum preocupați de:

  • Protejarea echipamentelor sensibile.
  • Continuitatea alimentării cu energie.
  • Utilizarea inteligentă a energiei produse.
  • Reducerea dependenței față de rețea.

Bateriile de stocare a energiei sunt privite ca soluție de echilibru și nu ca un lux, pe care doar câțiva și l-ar putea permite.  A integra o baterie într-un sistem fotovoltaic nu este doar o actualizare a acestuia. Este necesară compatibilitatea cu invertorul, o strategie clară de consum și o dimensionare corectă. Un sistem care este bine proiectat va ține cont de obiceiurile familiei și de situațiile reale de utilizare zilnică.

În acest context, TREVORA este un nume de referință deoarece e vorba de o firmă specializată, cu experiență, care abordează proiectele clienților săi din perspectivă funcțională și tehnică, nu comercială.

Ce spun clienții care au ales sisteme cu baterii de stocare de pe site-ul TREVORA?

Recomand cu încredere Trevora Electric! Magazin bine organizat, produse de calitate și personal foarte profesionist. Am primit explicații clare și soluții potrivite pentru ce aveam nevoie. Cu siguranță voi reveni!” (recenzie de la client, disponibilă pe Google)

Ce întrebări frecvente există pe subiectul bateriilor fotovoltaice?

Întrebare 1: O baterie este esențială într-un sistem fotovoltaic?

Răspuns 1: Nu este obligatorie, dar oferă un nivel superior de autonomie și control asupra consumului.

Întrebare 2: Cât de sigură este o baterie de stocare a energiei?

Răspuns 2: Bateriile moderne sunt certificate internațional, testate și proiectate pentru utilizare pe termen lung, în condiții de siguranță.

Întrebare 3: Capacitatea bateriei poate fi extinsă ulterior?

Răspuns 3: Da, majoritatea sistemelor permit adăugarea de module auxiliare, în funcție de nevoi.

Mini-rezumat

În prezent, bateria de stocare a energiei este mai mult decât un simplu accesoriu. Este o piesă cheie în arhitectura unui sistem fotovoltaic eficient. Răspunde nevoii de autonomie, utilizare inteligentă a energiei produse local și stabilitate.

Pentru cei interesați să aprofundeze subiectul sau să analizeze soluții adaptate propriului consum, informații tehnice și consultanță specializată sunt disponibile pe site-ul TREVORA.

