Cele mai iubite ciorbe de români. Află dacă favorita ta se află în top

Cele mai iubite ciorbe de români. Află dacă favorita ta se află în top

Ana Beatrice
02 feb. 2026, 12:06
Cele mai iubite ciorbe de români. Află dacă favorita ta se află în top
Sursă Foto: Captură Video/ YT - JamilaCuisine
Cuprins
  1. Care sunt ciorbele de pe locurile 5 și 4
  2. Cine completează podiumul și cine amenință locul întâi
  3. De ce este ciorba de burtă regina necontestată a clasamentului

În România, ciorba nu este doar un preparat obișnuit, ci un adevărat simbol al bucătăriei tradiționale. Fie că vorbim despre mesele în familie sau despre discuțiile dintre prieteni, fiecare are propria definiție a ciorbei perfecte. Pentru unii trebuie să fie acră, pentru alții dulce. Unii o preferă cu carne, alții aleg varianta de post. Iar pentru mulți contează dacă este limpede sau consistentă, bogată în legume și plină de savoare.

Pornind de la aceste preferințe, CSID a realizat un top 5 al celor mai iubite ciorbe din România, clasificate în funcție de popularitate.

Care sunt ciorbele de pe locurile 5 și 4

Locul cinci este ocupat de ciorba de fasole cu ciolan, desemnată favorita a 12% dintre români. Este un preparat consistent și sățios, asociat mai ales cu zilele reci. Aroma afumată a ciolanului, împreună cu fasolea fiartă lent, îi dau un gust profund și o transformă într-o masă în toată regula. Chiar dacă este foarte iubită în anumite zone, în special în Ardeal și Moldova, mulți o consideră mai degrabă o mâncare de sezon. Este văzută ca fiind potrivită iernii, dar prea grea pentru a fi consumată frecvent.

Pe locul patru în clasament, cu 15% din preferințe, se află ciorba de văcuță. Românii o apreciază pentru combinația echilibrată dintre legumele aromate și carnea fragedă de vită. Este un preparat versatil, care se poate adapta ușor în funcție de gustul fiecăruia. Unii o preferă mai acră, alții mai dulce, cu sau fără cartofi, dar aproape întotdeauna cu verdeață din belșug. Pentru mulți, este o alegere sigură atunci când vine vorba de o masă gustoasă și hrănitoare. Totuși, în ciuda popularității, rămâne percepută ca fiind „bună”, fără acel element special care să o împingă pe podium.

Cine completează podiumul și cine amenință locul întâi

Pe locul trei în top se situează ciorba de perișoare, aleasă drept favorita a 18% dintre români. Este una dintre cele mai populare opțiuni din restaurante și cantine. În același timp, apare frecvent și în meniurile copiilor, datorită gustului blând. Perișoarele fragede, zeama aromată și echilibrul dintre carne, orez și legume îi oferă o savoare plăcută, ușor de apreciat. Este o ciorbă versatilă, potrivită aproape în orice moment al zilei. Pentru mulți, reprezintă o alegere sigură și familiară. Totuși, nu este neapărat preparatul care provoacă acel entuziasm autentic.

Pe locul doi, cu 22% din preferințe, se poziționează ciorba rădăuțeană, considerată de mulți principala rivală a ciorbei de burtă. Creată inițial ca alternativă pentru cei care evită burta, aceasta a câștigat rapid popularitate în toată țara. Este cremoasă, acrișoară, consistentă și extrem de aromată. Mulți români o consideră chiar mai echilibrată, datorită folosirii cărnii de pui. Se găsește aproape peste tot, iar gustul ei este constant și plăcut. Tocmai aceste lucruri au contribuit decisiv la popularitatea ei tot mai mare.

De ce este ciorba de burtă regina necontestată a clasamentului

Pe primul loc în clasament se situează detașat ciorba de burtă, desemnată favorita a 28% dintre români. Pentru mulți, este mai mult decât un simplu preparat și a devenit un adevărat simbol al bucătăriei tradiționale. Are o textură cremoasă, un gust intens și se servește fierbinte, cu usturoi, smântână și ardei iute. Reușește să transforme rapid orice masă într-un moment de răsfăț culinar. Este adesea asociată cu mesele festive, dar și cu celebrul „leac” după nopți lungi. Chiar dacă nu este pe placul tuturor, cei care o adoră spun clar că nu are rival.

