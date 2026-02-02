În România, ciorba nu este doar un preparat obișnuit, ci un adevărat simbol al bucătăriei tradiționale. Fie că vorbim despre mesele în familie sau despre discuțiile dintre prieteni, fiecare are propria definiție a ciorbei perfecte. Pentru unii trebuie să fie acră, pentru alții dulce. Unii o preferă cu carne, alții aleg varianta de post. Iar pentru mulți contează dacă este limpede sau consistentă, bogată în legume și plină de savoare.

Pornind de la aceste preferințe, a realizat un top 5 al celor mai iubite ciorbe din România, clasificate în funcție de popularitate.

Care sunt ciorbele de pe locurile 5 și 4

Locul cinci este ocupat de ciorba de , desemnată favorita a 12% dintre români. Este un preparat consistent și sățios, asociat mai ales cu zilele reci. Aroma afumată a ciolanului, împreună cu fasolea fiartă lent, îi dau un gust profund și o transformă într-o masă în toată regula. Chiar dacă este foarte iubită în anumite zone, în special în Ardeal și Moldova, mulți o consideră mai degrabă o mâncare de sezon. Este văzută ca fiind potrivită iernii, dar prea grea pentru a fi consumată frecvent.