Pe locul patru în clasament, cu 15% din preferințe, se află ciorba de văcuță. Românii o apreciază pentru combinația echilibrată dintre legumele aromate și carnea fragedă de vită. Este un preparat versatil, care se poate adapta ușor în funcție de gustul fiecăruia. Unii o preferă mai acră, alții mai dulce, cu sau fără cartofi, dar aproape întotdeauna cu verdeață din belșug. Pentru mulți, este o alegere sigură atunci când vine vorba de o masă gustoasă și hrănitoare. Totuși, în ciuda popularității, rămâne percepută ca fiind „bună”, fără acel element special care să o împingă pe podium.
Cine completează podiumul și cine amenință locul întâi
Pe locul trei în top se situează ciorba de perișoare, aleasă drept favorita a 18% dintre români. Este una dintre cele mai populare opțiuni din restaurante și cantine. În același timp, apare frecvent și în meniurile copiilor, datorită gustului blând. Perișoarele fragede, zeama aromată și echilibrul dintre carne, orez și legume îi oferă o savoare plăcută, ușor de apreciat. Este o ciorbă versatilă, potrivită aproape în orice moment al zilei. Pentru mulți, reprezintă o alegere sigură și familiară. Totuși, nu este neapărat preparatul care provoacă acel entuziasm autentic.
Pe locul doi, cu 22% din preferințe, se poziționează ciorba rădăuțeană, considerată de mulți principala rivală a ciorbei de burtă. Creată inițial ca alternativă pentru cei care evită burta, aceasta a câștigat rapid popularitate în toată țara. Este cremoasă, acrișoară, consistentă și extrem de aromată. Mulți români o consideră chiar mai echilibrată, datorită folosirii cărnii de pui. Se găsește aproape peste tot, iar gustul ei este constant și plăcut. Tocmai aceste lucruri au contribuit decisiv la popularitatea ei tot mai mare.
De ce este ciorba de burtă regina necontestată a clasamentului
Pe primul loc în clasament se situează detașat ciorba de burtă, desemnată favorita a 28% dintre români. Pentru mulți, este mai mult decât un simplu preparat și a devenit un adevărat simbol al bucătăriei tradiționale. Are o textură cremoasă, un gust intens și se servește fierbinte, cu usturoi, smântână și ardei iute. Reușește să transforme rapid orice masă într-un moment de răsfăț culinar. Este adesea asociată cu mesele festive, dar și cu celebrul „leac” după nopți lungi. Chiar dacă nu este pe placul tuturor, cei care o adoră spun clar că nu are rival.