01 ian. 2026, 14:53
Rețeta perfectă pentru a scăpa de mahmureală. Cum prepara Radu Anton Roman ciorba acră de perișoare
Cuprins
  1. De ce ingrediente ai nevoie pentru ciorba acră de perișoare
  2. Cum se prepară ciorba acră de perișoare

O țară întreagă a sărbătorit trecea în Noul An. Muzica, mâncarea și băutura au transformat o seară obișnuită într-una memorabilă, însă dimineața, mahmureala i-a lovit pe mulți. Există însă, preparate ideale pentru a scăpa de această senzație neplăcută. Unul dintre acestea este chiar ciorba acră de perișoare, după rețeta regretatului gastronom Radu Anton Roman.

„Mâncare muntenească prin excelenţă, dar se face, de secole, în toată ţara, de la Săveni la Cerna şi de la Carei la Vama Veche, dupa aceeaşi reteţă. Fără să fie strict românească, ciorba de perişoare, alături de alte câteva ciorbe de zi cu zi, are un pronunţat caracter naţional, fiind prezentă cel puţin o dată pe lună pe mai toate mesele nord-danubiene. Produs de sinteza asiato-european: orez (noi şi islamul), borș (noi şi Trotki), leuştean (noi şi fanarioţii), perişoara are totuşi şi un zvâcnet patriotic – apa e indigenă, iar vaca de la Răcari”, descria celebrul bucătar și scriitor Radu Anton Roman acest preparat, conform Adevărul.

De ce ingrediente ai nevoie pentru ciorba acră de perișoare

Ingrediente pentru perișoare:

  • 250 g carne vițel;
  • 30 g orez;
  • 30 g făină;
  • 1-2 albușuri ou;
  • 1 linguriță ceapă tocată;
  • Sare;
  • Piper;
  • Mărar.

Ingrediente pentru zeamă:

  • 1 litru borș;
  • 2 l apă;
  • 100 ml smântână;
  • 1 kg oase vițel;
  • 1 roșie;
  • 1 ceapă;
  • 1 ardei gras;
  • 1-2 gălbenușuri;
  • 1 morcov;
  • 1 păstârnac;
  • 1 țelină mică;
  • Leuștean.

Cum se prepară ciorba acră de perișoare

Primul pas al rețetei este punerea oaselor de vițel la fiert, în apa cu sare. După ce a dat în clocot, se mai lasă câteva minute și se strecoară apa. Se adaugă apoi, în zeamă, și legumele tocate mărunt. Ingredientele se pun la fiert, la foc mediu, până când aromele se întrepătrund.

În acest timp, se prepară și perișoarele. Carnea de vițel se amestecă cu orezul, albușurile bătute ușor, ceapa tocată fin, sarea, piperul și mărarul. Din această compoziție, se formează perișoarele, se dau prin făină și se pun, cu grijă, în ciorbă. Perișoarele sunt gătite suficient atunci când se ridică la suprafață.

Cât timp se gătesc perișoarele, se pregătește și borșul. Înainte de a fi adăugat în ciorbă, acesta trebuie pus la fiert într-o oală separată. Abia după, se poate combina cu ciorba de perișoare. După ce a fost adăugat borșul, oala se mai lasă pe foc doar preț de câteva minute. După, se stinge focul și se adaugă amestecul format din gălbenușuri, smântână și zeamă fierbinte. Pasul final este adăugarea leușteanul tocat mărunt, care oferă prospețime preparatului.

