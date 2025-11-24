B1 Inregistrari!
Ingredientul secret pentru cea mai bună fasole cu ciolan. Ce trebuie să adaugi în apa

Ingredientul secret pentru cea mai bună fasole cu ciolan. Ce trebuie să adaugi în apa

B1.ro
24 nov. 2025, 21:00
Ingredientul secret pentru cea mai bună fasole cu ciolan. Ce trebuie să adaugi în apa
Cuprins
  1. Cât costă să prepari fasole cu ciolan acasă
  2. Secretul unui preparat ca la carte

Doar o săptămână ne mai desparte de 1 decembrie, ziua în care tot românul mânâncă fasole cu ciolan. Unii ies în oraș pentru masa tradițională de ziua națională, alții o fac chiar ei, și aleg să peteacă acasă, alături de cei dragi. Cea mai bună rețetă este, fără doar și poate, cea care ne place, dar sunt anumiți pași care, odată urmați, vor da mai multă savoare mâncării. 

Cât costă să prepari fasole cu ciolan acasă

Fasolea cu ciolan nu este doar extrem de gustoasă, ci și bogată în calorii și nu tocmai ieftină. La restaurant, o porție de fasole cu ciolan și murături, suficientă pentru 2-3 persoane, ajunge să coste cam 200 de lei. Dacă este comandată acasă, mâncarea poate fi cu 20% mai ieftină. Se mai scade din preț odată ce fasolea cu ciolan este preparată în casă. Chiar dacă costul este mai mic, poate fi nevoie de o întreagă zi pentru a fi gătită ca la carte. Tocmai din acest motiv, mulți români aleg să cheltuie o sumă mai mare pentru felul tradițional, dar măcar își pot petrece ziua alături de persoanele dragi.

Și dacă, totuși, alegeți să pregătiți fasolea cu ciolan în casă, veți avea nevoie de un kilogram de fasole și legume. Costul acestora este de aproximativ 30 de lei. Când vine vorba de carnea din fasole, ea diferă în funcție de preferințe și banii pe care sunteți dispuși să-i plătiți. Poate fi rasol proaspăt sau afumat, fiert sau copt, cu os sau fără, întreg sau feliat. Prețul se învârte în jurul a 30 de lei.

Secretul unui preparat ca la carte

Odată fasolea pusă la fiert, începe adevărata migală. Cea mai bună mâncare de fasole începe cu puțin bicarbonat adăugat în apa în care se fierbe și puțin bulion în tigaia în care se călește ceapa.

„Să fie schimbată în 2–3 ape, în care se adaugă bicarbonat, și să călească foarte bine ceapa cu bulion ca să-i dea puțină dulceață. Cimbru, foi de dafin, boabe de piper!”, a explicat un bucătar, pentru Știrile ProTV.

Și carnea contribuie la gustul final. Ciolanul cu os poate oferi o anume aromă, tocmai pentru că, la fiert, osul potențează aroma.

