Sinistrații din județele Neamț și Suceava, afectați de de luna trecută, vor fi despăgubiți doar dacă îndeplinesc anumite condiții. Hotărârea adoptată de Guvern a fost publicată în Monitorul Oficial.

Cuprins:

Ce prevede hotărârea adoptată de guvern

Cum se acordă despăgubirile date de stat

Ce s-a întâmplat în perioada 27 – 28 iulie

Ce prevede hotărârea adoptată de guvern

condus de Ilie Bolojan a stabilit, printr-o hotărâre, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească din județele Neamț și Suceava pentru a beneficia de ajutorul financiar de stat. Actul normativ urmărește susținerea celor afectați de inundațiile din 27-28 iulie, pentru a-și reface locuințele și pentru a-și achiziționa bunuri de strictă necesitate.

HG 663/2025 stabilește condițiile pentru acordarea de destinate sinistraților, diferențiind sprijinul în funcție de existența autorizației de construire și a asigurării PAD. Astfel, actul normativ introduce o serie de criterii prin care este stabilită valoarea despăgubirilor. sprijinul financiar în funcție de conformitatea legală a locuințelor și de existența asigurărilor.

Practic, HG 663/2025 vine în completarea unui act normativ, HG 629/2025, care prevede că sinistrații vor fi despăgubiți în funcție de pagubele suferite. Conform HG 629, sinistrații primesc următoarele ajutoare:

30.000 lei pentru locuințele distruse integral;

25.000 lei pentru cele afectate în proporție de peste 75%;

15.000 lei pentru cele afectate sub 75%.

Cum se acordă despăgubirile de la stat

Ajutoarele se acordă pentru patru categorii de persoane afectate, inclusiv pentru cele care nu aveau autorizație de construire sau polița de asigurare obligatorie (PAD). Sinistații ale căror locuințe afectate au fost construite cu autorizație și dețin asigurare obligatorie (PAD) primesc 90% din diferența dintre paguba evaluată și despăgubirea asiguratorului. Această categorie include și imobilele pentru care nu era necesară autorizația.

Inițial, se acordă 30% din valoarea pagubei rezultată din evaluări, restul sumei, până la 90%, urmând a fi plătită după primirea despăgubirii de la asigurator.

Pentru proprietarii cu autorizație de construire, dar fără asigurare, actul normativ stabilește că valoarea ajutorului va fi de 70% din valoarea pagubei, conform raportului de evaluare. Pentru proprietarii fără autorizație de construire și fără asigurare obligatorie, ajutorul constă 50% din valoarea pagubei stabilite prin raportul de evaluare.

Dacă suma rezultată conform noilor criterii este mai mare decât cea primită anterior, va fi acordată și diferența, iar dacă este mai mică, ajutorul se acordă în limita celui deja primit. În situația în care există și o poliță de asigurare facultativă, împreună cu asigurarea obligatorie, care acoperă integral paguba, se va acorda doar ajutorul prevăzut de HG 629/2025, fără suplimentări.

În cele din urmă, pentru proprietarii fără autorizație de construire, dar cu asigurare obligatorie, va fi acordată o sumă ce reprezintă 70% din diferența dintre valoarea pagubei evaluate și despăgubirea primită de la asigurator. În cazul unei construcții edificate cu autorizație de construire, dar cu o extindere fără autorizație, ajutorul va fi acordat prin aplicarea criteriilor menționate, calculate procentual în funcție de suprafețele respective.

Ce s-a întâmplat în perioada 27 – 28 iulie

În perioada 27 – 28 iulie, inundațiile au provocat pagube consistente în județele Suceava și Neamț. În județul Suceava, peste 680 de locuințe (din 687 raportate) au fost afectate de apele care s-au revărsat. Dintre cele evaluate, un număr de 41 de case au fost distruse în totalitate. În județul Neamț au fost afectate peste 170 de locuințe, iar peste 900 de persoane au fost evacuate preventiv.

Conform estimărilor preliminare, realizate la nivelul comitetelor pentru situații de urgență din cele două județe afectate, valoarea totală a pagubelor se ridică la aproximativ 25 milioane lei. Centrele APIS teritoriale trebuie să solicite fondurile necesare până cel târziu la data de 12 decembrie 2025. Finanțarea este asigurată din bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pentru anul 2025.

Plata către sinistrați va putea fi făcută prin mandat poștal sau în contul bancar, conform opțiunii scrise a beneficiarului, exprimată printr-o declarație pe propria răspundere.