B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Guvernul convocat în regim de urgență. Situația investițiilor PNRR pe agenda discuțiilor (VIDEO)

Guvernul convocat în regim de urgență. Situația investițiilor PNRR pe agenda discuțiilor (VIDEO)

Adrian Teampău
19 aug. 2025, 12:32
Guvernul convocat în regim de urgență. Situația investițiilor PNRR pe agenda discuțiilor (VIDEO)
Guvernul Bolojan. Sursa foto: gov.ro

Ilie Bolojan a convocat Guvernul în ședință de urgență pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale.

Cuprins:

  • Ce anunț a făcut Ilie Bolojan pe PNRR
  • Ajutoare pentru sinistrații din Neamț și Suceava

Ce anunț a făcut Ilie Bolojan pe PNRR

Premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință de urgență pentru a stabili măsurile necesare pentru ca proiectele finanțate prin PNRR să poată fi continuate până la sfârşitul lunii august 2026.

„În ce privește OUG privind fondurile din PNRR, suntem în situația în care prin această ordonanță clarificăm, în următoarele două săptămâni, proiectele care vor rămâne în program. După clarificarea tuturor aspectelor care țin de aceste proiete, printr-o altă ordonanță care va fi publicată vom reglementa asigurarea finanțărilor și a fluxurilor financiare în așa fel încât cea mai mare a acestor proiecte care sunt derulate prin autoritățile locale, cât și prin ministere să poată fi continuate și până la jumătatea anului viitor să închidem aceste proiecte  vom … în așa fel încât cea mai mare parte a aestor proiecte”, a declarat Ilie Bolojan, la începutul ședinței de guvern.

Ședința de urgență a fost convocată în urma presiunilor venite din partea primarilor și președinților de consilii județene. Luni, premierul s-a întâlnit cu reprezentanții aleșilor locali, din cadrul Asociaţiei Municipiilor din România cărora le-a prezentat pachetul doi de austeritate. De asemenea, a încercat să obțină un acord din partea lor pentru prioritizarea proiectelor de investiţii din fonduri publice.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, în cadrul discuţiilor, au fost analizate propunerile primarilor de municipii şi au fost clarificate o serie de aspecte referitoare la măsurile pachetului doi de austeritate precum şi la proiectul de ordonanţă de urgenţă privind gestionarea investiţiilor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Ajutoare pentru sinistrații din Neamț și Suceava

Guvernul va aproba în şedinţă şi alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru Rona de Sus, judeţul Maramureş.

Pe agenda şedinţei de Guvern figurează şi un proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare de urgenţă în bani persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de inundaţiile produse în judeţele Neamţ şi Suceava, în zilele de 27 şi 28 iulie.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”. Președintele s-a conectat de la Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş
Politică
Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”. Președintele s-a conectat de la Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş
Gabriel Zetea laudă noua abordare a premierului Bolojan. Guvernul a acceptat să dea mai mulți bani pe „Anghel Saligny” (VIDEO)
Politică
Gabriel Zetea laudă noua abordare a premierului Bolojan. Guvernul a acceptat să dea mai mulți bani pe „Anghel Saligny” (VIDEO)
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Procurorul General. Pensiile magistraților, principala temă a discuțiilor
Politică
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Procurorul General. Pensiile magistraților, principala temă a discuțiilor
Ministrul Economiei avertizează asupra măsurilor fiscale. Ce a declarat Radu Miruță
Politică
Ministrul Economiei avertizează asupra măsurilor fiscale. Ce a declarat Radu Miruță
CTP: Există o probabilitate înspăimântătoare ca Republica Moldova să fie ocupată de Rusia peste o lună și ceva, la alegerile parlamentare. Vă dați seama cam ce probleme va avea România… (VIDEO)
Politică
CTP: Există o probabilitate înspăimântătoare ca Republica Moldova să fie ocupată de Rusia peste o lună și ceva, la alegerile parlamentare. Vă dați seama cam ce probleme va avea România… (VIDEO)
CTP: Privesc cu tristețe această relație între Dan și Bolojan. Ilie Bolojan încasează lovituri peste lovituri, în vreme ce Nicușor Dan își conservă în acest moment capitalul politic (VIDEO)
Politică
CTP: Privesc cu tristețe această relație între Dan și Bolojan. Ilie Bolojan încasează lovituri peste lovituri, în vreme ce Nicușor Dan își conservă în acest moment capitalul politic (VIDEO)
Trump, gata să-l sune pe Putin după întâlnirea cu Zelenski: „Dacă avem o întâlnire trilaterală, există șanse reale să încheiem războiul”
Externe
Trump, gata să-l sune pe Putin după întâlnirea cu Zelenski: „Dacă avem o întâlnire trilaterală, există șanse reale să încheiem războiul”
Oana Țoiu: România vrea o pace de lungă durată, nu pauze nedefinite / Liderii europeni se aliniază pentru un plan comun
Politică
Oana Țoiu: România vrea o pace de lungă durată, nu pauze nedefinite / Liderii europeni se aliniază pentru un plan comun
Nicușor Dan s-a întors la Roșia Montană. Ce a făcut președintele acolo și ce spun localnicii (VIDEO, FOTO)
Politică
Nicușor Dan s-a întors la Roșia Montană. Ce a făcut președintele acolo și ce spun localnicii (VIDEO, FOTO)
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă poate afirma că PSD nu va face alianță cu AUR
Politică
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă poate afirma că PSD nu va face alianță cu AUR
Ultima oră
14:32 - Marina Voica: „Îmi place să cânt pe tocuri, așa am urcat pe scenă toată viața”. Cum se pregătește înainte de concerte
14:31 - Ciorbă rădăuțeană ca la restaurant. Iată cum se prepară. Trucul pe care bucătarii nu îl spun oricui
14:25 - Comuna din România în care s-au născut doar doi copii anul acesta. Motivul pentru care numărul de nașteri a scăzut dramatic
14:06 - Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”. Președintele s-a conectat de la Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş
14:01 - O adolescentă a ajuns în stare gravă la spital după ce și-a mâncat părul timp de 6 ani
13:54 - Tragedie pe autostrada A1 București-Pitești. Doi pietoni au murit după ce au fost loviți de un TIR
13:51 - Profitorii întâlnirii Trump – Putin din Alaska. Un afacerist rus vrea să înregistreze un nou brand comercial
13:28 - Gabriel Zetea laudă noua abordare a premierului Bolojan. Guvernul a acceptat să dea mai mulți bani pe „Anghel Saligny” (VIDEO)
13:23 - Femeie din Dâmbovița, surprinsă de camere în timp ce abandonează mai mulți pui de pisică. Cum a fost sancționată
13:20 - Un copil de 8 ani a murit după ce a căzut în mare de la 50 de metri înălțime