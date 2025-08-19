Ilie Bolojan a convocat în ședință de urgență pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale.

Premierul a convocat o ședință de urgență pentru a stabili măsurile necesare pentru ca proiectele finanțate prin să poată fi continuate până la sfârşitul lunii august 2026.

„În ce privește OUG privind fondurile din PNRR, suntem în situația în care prin această ordonanță clarificăm, în următoarele două săptămâni, proiectele care vor rămâne în program. După clarificarea tuturor aspectelor care țin de aceste proiete, printr-o altă ordonanță care va fi publicată vom reglementa asigurarea finanțărilor și a fluxurilor financiare în așa fel încât cea mai mare a acestor proiecte care sunt derulate prin autoritățile locale, cât și prin ministere să poată fi continuate și până la jumătatea anului viitor să închidem aceste proiecte vom … în așa fel încât cea mai mare parte a aestor proiecte”, a declarat Ilie Bolojan, la începutul ședinței de guvern.

Ședința de urgență a fost convocată în urma presiunilor venite din partea primarilor și președinților de consilii județene. Luni, premierul s-a întâlnit cu reprezentanții aleșilor locali, din cadrul Asociaţiei Municipiilor din România cărora le-a prezentat pachetul doi de austeritate. De asemenea, a încercat să obțină un acord din partea lor pentru prioritizarea proiectelor de investiţii din fonduri publice.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, în cadrul discuţiilor, au fost analizate propunerile primarilor de municipii şi au fost clarificate o serie de aspecte referitoare la măsurile pachetului doi de austeritate precum şi la proiectul de ordonanţă de urgenţă privind gestionarea investiţiilor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Guvernul va aproba în şedinţă şi alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru Rona de Sus, judeţul Maramureş.

Pe agenda şedinţei de Guvern figurează şi un proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare de urgenţă în bani persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de inundaţiile produse în judeţele Neamţ şi Suceava, în zilele de 27 şi 28 iulie.