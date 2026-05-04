Acasa » Eveniment » Cristian Pomohaci, acuzat că ține slujbe ilegale. Unde se află „mănăstirea" improvizată: „Numeroase familii suferă și se destramă"

Cristian Pomohaci, acuzat că ține slujbe ilegale. Unde se află „mănăstirea” improvizată: „Numeroase familii suferă și se destramă”

Ana Maria
04 mai 2026, 11:59
Sursa foto: Facebook / Cristian Pomohaci
Cuprins
  1. Unde își desfășoară activitatea Cristian Pomohaci
  2. Ce spune Arhiepiscopul Irineu în circulară
  3. Ce măsuri au fost luate până acum

O informare oficială a Arhiepiscopiei Alba Iuliei a fost citită duminică, 3 mai 2026, în majoritatea parohiilor din județele Alba și Mureș. Documentul face referire la activitatea fostului preot Cristian Pomohaci, despre care se afirmă că ar continua să desfășoare slujbe religioase în mod ilegal.

Potrivit informațiilor publicate de Alba24, circulara a fost transmisă către toate parohiile pentru a fi adusă la cunoștința credincioșilor.

Unde își desfășoară activitatea Cristian Pomohaci

Conform datelor prezentate, Cristian Pomohaci ar fi amenajat un lăcaș de cult în localitatea Ernei. Spațiul ar fi fost, inițial, un local, ulterior transformat într-o așa-zisă mănăstire. În ultima perioadă, Arhiepiscopia ar fi primit mai multe sesizări din partea unor persoane care reclamă activitățile desfășurate acolo.

Ce spune Arhiepiscopul Irineu în circulară

Documentul semnat de Irineu de Alba Iulia conține un avertisment clar pentru credincioși:

„Din păcate, domnul Cristian Pomohaci continuă să poarte ilegal uniforma preoțească și veșminte preoțești, inducând în eroare multă lume și chiar îndrăznind să apară îmbrăcat ca preot când se afla într-o călătorie în Țara Sfântă.

Ca urmare a acestei situații îngrijorătoare prin care numeroase familii suferă și se destramă și multe suflete se pierd, îndemnăm pe toți credincioșii să nu frecventeze acel loc care nu are binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române și să nu mai solicite domnului Cristian Pomohaci așa-zise „slujbe” sau „dezlegări” și nici să contribuie financiar la diferitele „colecte” care se fac acolo.

Întrucât Arhiepiscopia Alba Iuliei nu mai are autoritate canonică asupra domnului Cristian Pomohaci, deoarece nu mai este preot, am făcut mai multe demersuri către autoritățile Statului pentru aplicarea măsurilor legale ce se impun”.

Ce măsuri au fost luate până acum

Reprezentanții Arhiepiscopiei au transmis că au sesizat instituțiile statului în legătură cu această situație, pentru a fi luate măsurile legale necesare. În același timp, preoții au fost instruiți să citească mesajul în biserici, la finalul slujbei de duminică, pentru ca avertismentul să ajungă la cât mai mulți credincioși.

Autoritățile bisericești atrag atenția că participarea la astfel de slujbe neautorizate poate induce în eroare și poate avea consecințe spirituale pentru cei care aleg să meargă în acel loc.

Mesajul transmis subliniază clar că respectivul lăcaș nu are binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române și că activitatea desfășurată acolo nu este recunoscută oficial.

