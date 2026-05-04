Captură de proporții pentru Poliția Română în acest week-end. 71 de urmăriți național și internațional, prinși de polițiști (VIDEO)

Poliția Română a dat lovitura în acest weekend. În minivacanța de 1 Mai, polițiștii au reușit să prindă zeci de urmăriți național și internațional. Cum au apărut atâția infractori căutați, nu șetim să explicăm. Și unde au stat până acum, încât nu au fost depistați?

Poliția Română, captură de proporții

se poate lăuda că a reușit să pună mâna pe zeci de urmăriți în doar un weekend. Deși în acest moment pe site-ul Poliției sunt peste 2.000 de urmăriți național și internațional, numărul de 71 prinși în doar trei zile poate fi un motiv de laudă.

„În perioada 30.04 – 03.05.2026, structurile de poliție, au intervenit la 10.123 evenimente, din care 8.470 sesizate prin SNUAU 112 și 1.653 prin alte modalități.

Poliția Română a fost sesizată cu privire la săvârșirea a 2.935 de infracţiuni, dintre care:

1.189 contra persoanei, 715 contra patrimoniului, 9 de natură economică, 15 la regimul armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, materiilor radioactive,

explozive şi substanţelor toxice, 34 pe linia crimei organizate, 538 la regimul siguranței rutiere şi 433 pentru alte genuri de infracţiuni.

În urma activităților de investigații, au fost prinși în flagrant 721 autori de infracțiuni, 68 autori au fost identificați în dosarele cu AN. Totodată, au fost depistate 71 persoane urmărite, dintre care 63 la nivel național și 8 la nivel internațional.

Au fost aplicate 37.196 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 16.502.003 lei,

fiind confiscate bunuri în valoare de 5.559.409 lei. Totodată, au fost reținute 2.263 permise de conducere și 1.834 certificate de înmatriculare.

În data de referință, la nivel național, s-au produs 20 accidente rutiere grave, în urma cărora 2 persoane au decedat, iar alte 18 au fost grav rănite, precum și 1 accident feroviar grav, soldate cu decesul unei persoane.”, a anunțat Georgian Drăgan în direct pe B1TV la emisiunea , moderată de Aneta Sângeorzan.