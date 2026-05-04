AUR anunță că nu condiționează votul la vedere la moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan. Petrișor Peiu susține că toți parlamentarii vor vota pentru demitere.

Impune AUR votul la vedere la moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan?

Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat că nu le solicită parlamentarilor să „la vedere” în cazul moțiunii de cenzură îndreptate împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Anunțul vine chiar înainte de dezbaterea și votul programate marți în Parlament.

Potrivit liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, fiecare parlamentar are libertatea de a decide cum își exprimă votul.

„Fiecare va vota cum crede, cu bilele la vedere sau nu, dar noi nu condiționăm vot la vedere la moțiune”, a spus Peiu, luni.

Există riscul ca parlamentarii AUR să nu voteze moțiunea?

Deși nu există o impunere privind modul de vot, liderul AUR dă asigurări că nu vor exista absențe sau voturi împotrivă din partea formațiunii.

„Este exclus ca vreunul dintre parlamentarii AUR să nu voteze moţiunea de cenzură. Până la urmă, atunci când ne înscriem într-un partid, ne supunem unei oarecare discipline de partid, dar eu nici nu am auzit vreun coleg al meu de partid care să fie nemulţumit de decizia partidului de a redacta, depune şi vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului. Vor fi prezenţi toţi cei 90 de parlamentari, nu vom avea pe nimeni absent şi toţi vor vota pentru moţiunea de cenzură”, a mai declarat Peiu, potrivit .

Ce mesaj transmite AUR privind viitoarea guvernare

În paralel cu pregătirile pentru vot, AUR transmite că rămâne deschisă discuțiilor politice privind formarea unui nou Executiv.

„Mingea este la Nicușor, vom spune că putem susține orice guvern care îndeplinește câteva puncte importante. Nu există noțiunea de guvern minoritar”, a spus liderul AUR.

El a adăugat că formațiunea nu a fost invitată, până în prezent, la negocieri: „Nu ne-a invitat încă la discuții, vedem dacă ne cheamă la dialog”.

Ce șanse are să treacă moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, depusă de AUR și Partidul Social Democrat, urmează să fie votată într-un context politic tensionat.

În Parlament, situația este una complicată, după ce o parte dintre aleșii care au semnat inițial pentru depunerea moțiunii au anunțat ulterior că nu o vor mai susține, invocând refuzul de a se implica în jocuri politice între PSD și AUR.

Calculul voturilor rămâne unul strâns. Deși AUR și PSD dețin împreună un număr semnificativ de parlamentari, acesta nu este suficient pentru a garanta adoptarea moțiunii fără sprijin suplimentar.

În aceste condiții, votul de marți este considerat crucial pentru viitorul Guvernului și pentru stabilitatea politică din România.