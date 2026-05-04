Călin Georgescu a plecat la Muntele Athos. Stă trei zile în post și rugăciune

Adrian A
04 mai 2026, 13:41
Cuprins
  1. Georgescu, joc de imagine pe Muntele Athos
  2. Așteaptă verdictul Instanței în post și rugăciune

Călin Georgescu, scăpat de controlul judiciar și lăsat fără scena de unde să își manipuleze susținătorii care cred că el este președintele României, face un alt joc de imagine. A plecat pe Muntele Athos. Și ca orice credincios adevărat a transmis multe fotografii presei care îl susține. Să vadă toată lumea că el e aproape de Dumnezeu, iar cei care îl numesc Mesia, nu sunt departe de adevăr. 

Georgescu, joc de imagine pe Muntele Athos

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, se află la muntele Athos, pentru trei zile de post și rugăciune.

În cadrul șederii în lăcașul de cult, acesta s-a întâlnit cu cel mai important lider de pe Muntele Athos, părintele arhimandrit Efrem, stareţul Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos, ne anunță gandul.ro care postează și imagini exclusive cu cel care e văzut de unii drept președintele ales sau, mai rău, Mesia.

Așteaptă verdictul Instanței în post și rugăciune

Călin Georgescu trece în această perioadă prin mari emoții.  Instanța supremă va decide pe 12 mai dacă poate începe judecata pe fond în dosarul Parchetului General în care fostul candidat și alți 21 de inculpaţi sunt acuzați de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

În 2 aprilie, Curtea de Apel Bucureşti a decis că procesul poate începe, însă hotărârea nu este definitivă şi a fost atacată la ÎCCJ.

În acest dosar, Călin Georgescu, care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, anulat apoi de CCR, a fost trimis în judecată în septembrie 2025, pentru infracțiunile de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată.

De asemenea, Horațiu Potra, liderul mercenarilor români care au luptat în Congo, este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive şi instigare publică. Potra se află în prezent în arest preventiv.

Sunt trimiși în judecată și fiul și nepotul lui Potra și alte 18 persoane care sunt acuzate că au făcut parte din planul condus de Horațiu Potra la finalul anului 2024, ca urmare a anulării rezultatelor din primul tur al alegerilor prezidențiale.

Georgescu mai este judecat într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară. Aici, judecătorii au respins definitiv toate contestațiile depuse de apărătorii politicianului în faza de cameră preliminară și au stabilit definitiv că procesul poate începe.

