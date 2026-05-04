Energia reapare ca factor major de instabilitate globală, iar o prognoză publicată de Trading Economics indică o posibilă creștere accelerată a prețului petrolului în următorii ani. Președintele Asociația Energia Inteligentă ( ), Dumitru Chisăliță, avertizează că scenariul nu este doar unul economic, ci reflectă o schimbare profundă în echilibrul global de putere.

Prognoze alarmante pentru piața petrolului

Cotațiile ar putea ajunge la 110 dolari/baril în trimestrul al doilea din 2026, urmând să crească treptat până la 124 de dolari în primul trimestru din 2027, scrie Agerpres.

„Iranul a prezentat Statelor Unite o propunere în 14 puncte pentru a pune capăt definitiv războiului, concentrându-se pe ridicarea blocadei navale, garanții de neagresiune, retragerea forțelor americane și ridicarea sancțiunilor. Având în vedere că aceste propuneri sunt greu de acceptat de SUA, cel mai probabil Strâmtoarea va rămâne blocată. În această situație, prognoza avansată de Trading Economics – care indică un posibil salt spre 110 USD/baril în T2 2026, 116 USD/baril în T3 2026, 120 USD în T4 și 124 USD în T1 2027 – nu este doar o estimare tehnică. Este un semnal de alarmă. Pentru că, dincolo de cifre, ea vorbește despre o schimbare de paradigmă: energia revine în centrul tensiunilor globale”, explică specialistul.

Piața petrolului, împărțită între scenarii opuse

În același timp, alte instituții oferă prognoze complet diferite. Energy Information Administration estimează o scădere a prețului spre 76 de dolari/baril până în 2027, în timp ce J.P. Morgan vede cotații în jurul a 60 de dolari.

„Această discrepanță nu este o eroare – este esența pieței petrolului, un echilibru precar între două forțe opuse. Petrolul scump nu mai e o anomalie, ci un scenariu. Dacă scenariul ‘Trading Economics’ se materializează, el nu va fi rezultatul unei cereri explozive, ci al unei oferte constrânse. Conflictul din Orientul Mijlociu și blocajele logistice pot împinge prețurile chiar spre 120 USD în scenarii extreme, potrivit unor analize recente. Mai mult, instituții internaționale avertizează că perturbările din regiune pot duce la creșteri semnificative ale prețurilor și la încetinirea economiei globale. Cu alte cuvinte, petrolul scump nu este despre creștere economică, ci despre risc”, se arată în analiză.

Europa, cea mai vulnerabilă în fața scumpirilor

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, Europa rămâne „marele vulnerabil” în acest context, iar efectele se vor resimți direct și în România. Printre consecințe se numără inflația persistentă, creșterea costurilor industriale și stagnarea unor sectoare economice dependente de energie.

Economiile care depind de importuri energetice sunt cele mai expuse, iar impactul unui baril de 120 de dolari se propagă în lanț, de la combustibili la prețurile alimentelor.

Petrolul, din nou armă geopolitică

„Întrebarea nu este dacă petrolul va ajunge la 120 USD sau va coborî la 60 USD. Întrebarea reală este: care scenariu geopolitic va domina? (…) Realitatea este că piața petrolului nu mai este determinată doar de economie, ci de geopolitică. Prognoza de peste 120 USD/baril nu este doar ‘îngrijorătoare’. Este simbolică. Ea marchează revenirea petrolului ca instrument de putere globală. În anii 2010, piața era dominată de supraproducție și tehnologie. În anii 2020, ea este dominată de conflicte și incertitudine. Iar între aceste două lumi, consumatorul – fie el stat sau cetățean – rămâne cel care plătește nota de plată”, subliniază Dumitru Chisăliță.