Adolescentă lovită pe trecerea de pietoni, chiar în fața liceului, în Buziaș

Ana Beatrice
04 mai 2026, 13:56
Sursă Foto: Captură Video - stirileprotv.ro
Cuprins
  1. Cum s-a produs accidentul chiar în fața liceului
  2. Cine se afla la volan și ce s-a întâmplat după impact

Dimineața care trebuia să o ducă liniștită la liceu s-a transformat într-un coșmar. O adolescentă de 16 ani din Timiș a fost lovită în plin pe trecerea de pietoni. Impactul s-a produs chiar în fața școlii spre care se îndrepta.

Cum s-a produs accidentul chiar în fața liceului

Totul s-a întâmplat luni dimineață, în Buziaș, iar momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Potrivit stirileprotv.ro, două adolescente traversau regulamentar pe trecerea de pietoni, îndreptându-se spre liceu, aflat chiar în apropiere.

După ce au parcurs prima jumătate a drumului și mai aveau doar câțiva pași până la trotuar, o mașină s-a apropiat cu viteză și nu a mai oprit. Impactul a fost violent. Una dintre fete a fost lovită în plin și aruncată pe asfalt la aproximativ doi metri distanță, sub privirile îngrozite ale colegei sale.

Cine se afla la volan și ce s-a întâmplat după impact

Imediat după impact, șoferița, o femeie de 38 de ani, a oprit și a coborât din mașină pentru a vedea în ce stare se află adolescenta rănită. Din autoturism a coborât și un copil aflat pe bancheta din spate, cu ghiozdanul în spate, vizibil speriat de cele întâmplate.


Fata era conștientă în momentul în care au ajuns echipajele de intervenție. Aceasta a fost preluată de medici și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă, notează sursa menționată.

