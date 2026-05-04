Gramul de aur în Istanbul, la început de mai 2026. Cum reușesc românii să obțină prețuri mai bune

Ana Beatrice
04 mai 2026, 13:35
Cuprins
  1. Se mai găsește aur la prețuri bune în Istanbul sau totul ține de noroc
  2. Ce spun românii despre cele mai mici prețuri găsite la aur în Istanbul
  3. Care sunt riscurile ascunse atunci când cumperi aur ieftin din Turcia

Aurul din Turcia rămâne o atracție puternică pentru români, în special datorită faimei orașului Istanbul. Tradiția bijuteriilor este prezentă peste tot și face parte din identitatea locului.

La început de mai 2026, interesul pentru acest subiect a crescut vizibil în online. Schimbările de preț i-au făcut pe mulți să se întrebe dacă merită cumpărăturile de acolo.

Se mai găsește aur la prețuri bune în Istanbul sau totul ține de noroc

Prețul aurului în Istanbul nu este deloc atât de previzibil pe cât cred mulți, iar experiențele recente ale românilor confirmă asta. Într-o discuție intensă pe grupul de Facebook „La pas în Istanbul – informații utile”, mai mulți utilizatori au dezvăluit cât au plătit pentru un gram de aur în ultimele zile. Diferențele de preț sunt semnificative.

Unii spun că au prins oferte în jur de 92 de euro pe gram. „Ieri a fost 92 de euro”, a povestestit cineva. Alții însă nu au reușit să obțină nici pe departe același tarif. „Sincer, nu știu cum unii iau la 80, 90… că eu acum o oră am venit de la câteva bijuterii, nimeni, absolut nimeni nu lasă sub 100 e/gr”, a spus o altă persoană.

Deși a încercat să negocieze, oferind aproximativ 90–92 de euro pe gram, nu a avut succes. „Toți se uită chiorâș când le oferi”, a precizat persoana, subliniind că negocierea nu îți asigură întotdeauna un preț mai avantajos.

Ce spun românii despre cele mai mici prețuri găsite la aur în Istanbul

Chiar dacă mulți români spun că nu au reușit să găsească prețuri sub 100 de euro pe gram, există și experiențe care arată exact opusul. În aceeași discuție un utilizator afirmă direct: „Am luat ieri cu 84”. Nu oferă alte detalii, dar suficient cât să ridice semne de întrebare.

Un alt exemplu vine din apropierea Grand Bazaar, unde cineva spune că a găsit aur la „82.5 euro”. Este una dintre cele mai cunoscute zone comerciale din Istanbul. În plus, o altă persoană menționează un preț de 86 de euro pe gram, obținut în perioada Paștelui, în zona Aksaray.

Toate aceste diferențe arată clar că prețul final nu este unul standard. Acesta depinde de mai mulți factori, precum locul achiziției sau momentul cumpărării. În același timp, un detaliu esențial ține de puritatea aurului. „Depinde de câte carate vrei, de 14, 18, 22, că prețul e diferit”, a explicat un utilizator.

Dincolo de preț, tot mai mulți români pun accent pe un detaliu esențial, calitatea aurului. În mediul online apar frecvent avertismente legate de acest aspect. Acestea temperează entuziasmul față de ofertele care par prea avantajoase.

„Sincer, nu cred că mai găsești aur la preț de sub 100 e în Turcia. Și dacă, sincer, cineva poate pe undeva mai găsește, eu l-aș verifica de 10 ori… să nu cumperi aur suflat sau placat”, a precizat un alt utilizator.

