Acasa » Politică » UPDATE: Lovitură de ultim moment pentru PSD-AUR. Lista cu parlamentarii convinși de echipa lui Bolojan să nu mai voteze moțiunea. Unul și-a dat până la urmă demisia, „ca urmare a presiunii și șantajului” (SURSE)

Ana Maria
04 mai 2026, 14:27
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De câți parlamentari este nevoie pentru ca moțiunea să treacă
  2. Cine sunt caei 6 parlamentari care ar fi renunțat la susținerea moțiunii
  3. 6 parlamentari nu vor mai vota moțiunea. Ce strategii pregătesc partidele pentru ziua votului
  4. Cum ar putea influența absențele rezultatul final
  5. Ce scenarii ia în calcul PSD după vot

UPDATE ora 15:35: Cei 6 parlamentari ai partidului UNIT care anunțaseră că nu vor susține moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan au rămas acum doar cinci, după ce unul dintre colegi și-a dat demisia. Reprezentanții formațiunii susțin că decizia ar fi fost luată în urma unor presiuni și acte de șantaj.

În urmă cu 2 ore am și primit o demisie de la unul dintre colegii noștri și credem că a venit ca urmare a presiunii și a șantajelor unor actori politici implicați”, a declarat Aurora Tasica Simu, președintele noii formațiuni politice.

Deputatul care a ales să plece este Călin Groza, ales în Maramureș.

Membrii UNIT afirmă că nu sunt de acord cu această decizie și speră ca acesta să revină asupra ei: „Nu o acceptăm ca atare și așteptăm ca domnul Călin Groza să se răzgândească, pentru că e un membru din echipa noastră și suntem alături de el orice s-ar întâmpla”.

Întrebată ce a stat la baza deciziei deputatului, lidera partidului a precizat că nu există, deocamdată, o explicație clară: „Nu a fost motivată, nu avem încă niciun răspuns”.

Știrea inițială

Calculele pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan devin tot mai complicate, după ce mai mulți parlamentari din opoziție ar fi făcut un pas înapoi.  Potrivit unor surse citate de Știripesurse, 6 parlamentari din opoziție, care au semnat inițial moțiunea, ar fi fost deja convinși de negociatorii lui Ilie Bolojan să nu mai susțină demersul de demitere a Executivului.

De câți parlamentari este nevoie pentru ca moțiunea să treacă

Pentru ca Guvernul să fie demis, este nevoie de cel puțin 233 de voturi „pentru”. În momentul depunerii moțiunii de către Partidul Social Democrat, Alianța pentru Unirea Românilor și PACE, existau 253 de semnături.

Între timp, situația pare să se fi schimbat, după ce liberalii ar fi purtat negocieri individuale cu o parte dintre semnatari.

Cine sunt caei 6 parlamentari care ar fi renunțat la susținerea moțiunii

Conform acelorași surse, șase parlamentari ar fi fost convinși să nu mai voteze moțiunea de cenzură. Aceștia sunt:

  • Ștefan Borțun
  • Gheorghe Pîclișan
  • Călin Groza
  • Andrei Csillag
  • Simu Aurora
  • Albu Dumitrița

6 parlamentari nu vor mai vota moțiunea. Ce strategii pregătesc partidele pentru ziua votului

Înaintea votului decisiv de marți, partidele care susțin moțiunea încearcă să evite orice surpriză. Astfel, PSD, AUR și PACE ar fi decis ca parlamentarii lor să voteze „la vedere”, pentru a elimina riscul unor eventuale trădări.

Miza este una majoră, mai exact, transformarea semnăturilor de pe moțiune în voturi reale în plen.

Cum ar putea influența absențele rezultatul final

Surse politice susțin că parlamentarii care nu mai susțin moțiunea ar putea fi prezenți în sală, dar nu vor participa efectiv la vot. În acest scenariu, cheia nu mai este doar prezența, ci numărul voturilor exprimate concret.

Această strategie ar putea înclina balanța în favoarea Guvernului, în condițiile unui echilibru fragil în Parlament.

Ce scenarii ia în calcul PSD după vot

Potrivit unor surse politice, Partidul Social Democrat ar avea pregătite două variante de acțiune în cazul în care moțiunea va fi adoptată. Acestea depind în mare măsură de posibilitatea refacerii unei majorități cu Partidul Național Liberal, dar fără actualul premier.

USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
