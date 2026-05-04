Programul SAFE ajunge pe masa procurorilor anticorupție. George Simion face plângeri la DNA pe contractele cu nemții de la Rheinmetall

George Simion acuză Guvernul de corupție în cazul atribuirii contractelor din programul SAFE și merge la DNA. Liderul AUR susține că nemții de la Rheinmetall au obținut contracte în programul SAFE prin metode ilegale.

Contractele din SAFE, pe masa DNA

George Simion acuză că Guvernul Bolojan și-a bătut joc de programul SAFE și în loc să țină mai mulți bani pentru companiile românești, a preferat să împartă banii unor firme din afară. Iar exemplul preferat al lui Simion este Rheinmetall. Unde, acuză liderul AUR, contractele nu au fost date chiar transparent. Așa că face plângeri la DNA.

„Prea puțini bani se duc în industria românească de armament. Dacă aș fi fost persoana de decizie aș fi încercat să retehnologizez mai multe fabrici din România. În cazul Rheinmetall miroase a corupție. Compania italiană Beretta acuză că a depus o ofertă, dar nu a fost contactată de nimeni.

Compania germană a fost implicată în scandaluri de corupție în alte țări.

De dovada corupției trebuie să se ocupe instituțiile statului. Noi vom sesiza Parchetele, DNA-ul în legătură cu modul în care se fac aceste achiziții.”, a declarat George Simion la .

Rheinmetall, acuzații de corupție

Parlamentul României a aprobat un prim pachet de contracte militare finanțate prin SAFE în valoare de 8,33 miliarde de euro. Iar din acești bani, nu mai puțin de 5,69 miliarde de euro merg către nemții de la Rheinmetall. De aici și suspiciunile de corupție.

De altfel, în 2014, Rheinmetall a fost implicată într-un dosar de corupție legat de atribuirea unor contracte militare în Grecia. O filială a companiei, Rheinmetall Defence Electronics (RDE) a mituit oficiali greci pentru a cumpăra un sistem de apărare aeriană în valoare de 150 de milioane de euro.

Iar elementul care atrage atenția, după cum scriu jurnaliștii de la Gândul, este că Armin Papperger, cel care a preluat funcția de CEO al Rheinmetall în ianuarie 2013, exact în perioada în care anchetele privind dosarul de corupție din Grecia au devenit publice și s-au finalizat cu sancțiuni pentru companie, este și cel care a bătut palma cu Guvernul Bolojan acum.

în cadrul programului european SAFE, consolidându-și poziția de principal furnizor în proiectele de înzestrare militară. Gigantul german ar urma să încaseze cea mai mare parte a banilor, peste 5,6 miliarde de euro.