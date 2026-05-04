Selen Osmanoglu
04 mai 2026, 14:19
Sursa Foto: Facebook/ Oana Lis
Cuprins
  1. Mesajul dureros postat de vedetă
  2. Cu o zi înainte, cerea rugăciuni pentru ea
  3. Mesaje de susținere din partea fanilor

Oana Lis a anunțat, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale, că a pierdut o persoană extrem de importantă din viața sa. Este vorba despre bunica ei, pe care o considera mai mult decât un membru al familiei.

Mesajul dureros postat de vedetă

Vedeta a transmis vestea tristă printr-o postare scurtă, dar încărcată de emoție: „S-a dus mamaie….Offf! Dumnezeu să o odihnească”.

Anunțul a fost urmat de numeroase reacții din partea celor care o urmăresc, mulți dintre ei știind cât de apropiată era de bunica sa.

Cu o zi înainte, cerea rugăciuni pentru ea

Cu doar o zi înainte de tragicul anunț, Oana Lis le vorbea fanilor despre starea fragilă de sănătate a bunicii și îi ruga să se roage pentru ea. Mesajul, recitit acum, capătă o încărcătură emoțională și mai puternică: „Nu știi niciodată când faci ultima poza cu cineva. Când e ultima îmbrățișare. Poza asta cu mamaie e de acum vreo 5 ani, când a fost ea ultima dată la mine. Știu ca mulți dintre voi mă mai întreba de ea, o știu de când mergeam împreună pe la emisiuni”.

„Acum, zilele astea, mamaie nu se simte așa bine, e vârsta, bătrânețea, toate adunate, dar pe mine ma doare că, pentru mine, a fost mai mult decât o bunică, a fost de multe ori mama pe care n-am avut-o. E tot ceea ce știu de când mă știu.Vă rog să vă rugați cu mine, dacă se poate, să-și mai revină, că aș vrea să o mai am puțin în viata mea. Dacă se poate, te rog, Doamne, sa-i mai aud vocea și să avem glumele noastre, oricum facă-se voia Domnului, ca întotdeauna”, a adăugat aceasta.

Mesaje de susținere din partea fanilor

După anunțul trist, comunitatea online a reacționat imediat, trimițând mesaje de condoleanțe și încurajare:

„Condoleanțe! Ieri citeam postarea la poza cu tine și mamaie. Cum ne îndemnai să ne rugăm împreună pentru ea. Parcă era un presentiment… Îmi pare rău. Dumnezeu să o odihnească”, „Sincere condoleanțe!! Și uite așa ni se duc încet încet… rădăcinile! Vă sunt cu sufletul alături!”,„Îmi pare rău, știu că ți-a fost ca o mamă!”, „Drum lin în Lumină! Sincere condoleanțe, dragă Oana! Fii puternică!”.

