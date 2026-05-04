Administrația Națională de Meteorologie anunță o schimbare clară de ritm în următoarea perioadă. În intervalul 4–17 mai, temperaturile vor crește treptat în aproape toată țara. Valorile maxime vor ajunge până la 28°C, aducând o atmosferă de început de vară.
ANM anunță o încălzire vizibilă în toate regiunile, iar vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 28°C. Pe litoral, valorile vor rămâne mai scăzute, în jur de 15°C.
La începutul săptămânii viitoare, se va resimți o ușoară răcire, cu o scădere de 3–5 grade. Începând cu 7 mai, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența.
Ploile și vijeliile vor apărea mai întâi în vest, nord, centru și la munte, unde temperaturile vor începe să scadă. Până la finalul săptămânii, precipitațiile se vor extinde treptat în cea mai mare parte a țării, fiind însoțite pe alocuri de descărcări electrice.
Administrația Națională de Meteorologie anunță o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât normalul sezonului. În prima săptămână, maximele vor oscila, în medie, între 24 și 28 de grade.
Debutul celei de-a doua săptămâni aduce în continuare valori plăcute, de aproximativ 26–27 de grade. Ulterior, se va resimți o răcire treptată. Temperaturile vor coborî spre valori cuprinse între 21 și 24 de grade. Nopțile vor deveni mai blânde la început, cu minime în creștere de la 6–7 grade până în jurul a 13 grade.
Între 8 și 12 mai, valorile nocturne se vor menține relativ constante, între 10 și 13 grade, apoi vor scădea ușor cu aproximativ 3–4 grade. După 6 mai, instabilitatea atmosferică va crește, iar aversele vor apărea frecvent, local și temporar, aproape în fiecare zi.
În Crișana, vremea continuă să se încălzească la începutul intervalului. ANM anunță că până pe 5 mai, maximele vor urca până la aproximativ 28 de grade. Aceste valori sunt peste normalul perioadei.
În următoarele zile, temperaturile vor începe să scadă treptat, spre 23 de grade. Spre finalul primei săptămâni și începutul celei de-a doua, maximele se vor menține între 24 și 26 de grade. Ulterior, valorile diurne vor varia, în general, între 20 și 23 de grade.
Minimele vor crește la început până în jurul a 13 grade, apoi se vor stabiliza între 8 și 11 grade. După 6 mai, instabilitatea atmosferică va aduce averse frecvente, local și temporar, aproape în fiecare zi.
În Transilvania, începutul intervalului aduce o încălzire treptată a vremii. ANM arată că maximele pornesc de la aproximativ 22 de grade și urcă până la 26 de grade în jurul datei de 6 mai.
În perioada 7–11 mai, temperaturile vor deveni mai variabile, oscilând între 22 și 25 de grade. Ulterior, spre finalul intervalului, valorile diurne vor scădea ușor, ajungând între 19 și 22 de grade.
Minimele vor crește la început, de la aproximativ 5 grade până la 10 grade. În continuare, temperaturile nocturne se vor menține, în general, între 7 și 11 grade. După 6 mai, vor apărea local perioade cu averse, aproape în fiecare zi.
Administrația Națională de Meteorologie anunță o perioadă de încălzire accentuată la începutul intervalului. Temperaturile vor crește constant până în jurul datei de 6 mai. Maximele vor atinge valori de 26–27 de grade, mult peste normalul perioadei. După acest vârf, vremea va intra într-un proces de răcire.
Pe 7 mai, temperaturile vor scădea brusc cu aproximativ 4–5 grade și se vor menține apropiate până în 9 mai. În zilele de 10 și 11 mai, maximele vor urca ușor, ajungând în medie la 23–24 de grade. Ulterior, valorile vor coborî din nou, situându-se între 18 și 22 de grade, iar minimele vor varia în general între 7 și 10 grade. După 6 mai, instabilitatea atmosferică va crește, iar aversele vor apărea frecvent, fiind posibile aproape în fiecare zi.
În Moldova, vremea va avea un caracter tipic de primăvară, cu temperaturi relativ echilibrate. ANM anunță că maximele se vor situa, în general, între 20 și 24 de grade. Aceste valori nu vor varia semnificativ de la o zi la alta.
Minimele vor crește treptat la început, de la 6–7 grade până în jurul a 12 grade, în data de 8 mai. Ulterior, temperaturile nocturne se vor menține între 8 și 11 grade. Începând cu 7 mai, instabilitatea atmosferică va deveni mai accentuată. Vor apărea averse aproape zilnic, local și temporar, până la finalul intervalului.
În Dobrogea, începutul intervalului aduce temperaturi mai temperate. Administrația Națională de Meteorologie arată că maximele se vor menține în jurul valorii de 18 grade în primele zile.
În jurul datei de 8 mai, vremea se va încălzi ușor, iar temperaturile vor urca până la aproximativ 22 de grade. Ulterior, valorile diurne se vor stabiliza, în general, între 20 și 23 de grade.
Minimele vor crește treptat de la 6 grade până la aproximativ 12 grade în jurul datei de 9 mai. Acestea se vor menține relativ constante până în jurul datei de 12 mai, apoi vor începe să scadă ușor. După 7 mai, probabilitatea de averse va crește, iar ploile vor apărea local și temporar.
ANM anunță o perioadă cu încălzire treptată până în jurul datei de 12 mai. Temperaturile maxime vor crește, în medie, de la 21 la 26 de grade. Minimele vor urca de la aproximativ 6 grade până la 12–13 grade, aducând nopți mai blânde.
După acest interval, valorile termice vor scădea ușor, cu aproximativ 3–4 grade. Până pe 7 mai, ploile vor fi izolate, însă ulterior vor deveni mai frecvente și se vor extinde pe arii mai largi.
În Oltenia, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Administrația Națională de Meteorologie arată că maximele vor varia, în general, între 23 și 26 de grade. Aceste valori vor menține un regim termic plăcut, fără oscilații mari.
Minimele vor crește treptat de la 5–6 grade până la aproximativ 12–13 grade în jurul datelor de 11–12 mai. Ulterior, temperaturile nocturne se vor stabiliza între 9 și 12 grade.
Până pe 7 mai, ploile vor fi izolate și trecătoare. După această dată, aversele vor deveni mai frecvente și se vor extinde pe arii mai largi, fiind posibile aproape zilnic.
La munte, vremea se va menține răcoroasă, specifică acestei perioade. ANM arată că temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 10 și 15 grade.
Minimele vor rămâne scăzute, situându-se între 3 și 7 grade. Până în jurul datei de 6 mai, ploile vor apărea izolat și pe suprafețe restrânse. După această dată, instabilitatea atmosferică va crește treptat. Aversele vor deveni frecvente și vor fi prezente aproape zilnic, pe arii mai extinse.