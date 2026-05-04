Legumele verzi precum spanacul, kale sau varza sunt apreciate pentru beneficiile lor nutritive, însă modul în care sunt spălate și depozitate poate face diferența între un aliment sănătos și unul contaminat. Specialiștii atrag atenția că, dincolo de gătit, curățarea corectă este esențială pentru eliminarea pesticidelor și bacteriilor.

De ce este importantă spălarea corectă a verdețurilor

Textura frunzelor de spanac sau salată poate ascunde cu ușurință urme de pământ, nisip, microbi și pesticide, scrie Click.

Fiind surse importante de fier, fibre, potasiu și calciu, aceste legume sunt recomandate de nutriționiști, însă trebuie curățate corespunzător înainte de consum.

Spanacul și kale, de exemplu, au mai multe urme de pesticide, potrivit autorului Darin Detwiler.

Din acest motiv, este foarte important ca ele să fie spălate bine înainte de a fi gătite și să nu fie depozitate lângă carne. În plus, dacă sunt lăsate într-un loc cald pentru o perioadă mai lungă de timp, bacteriile de pe frunze se pot înmulți.

Greșeala frecventă: spălarea înainte de depozitare

Specialiștii avertizează că legumele nu trebuie spălate înainte de a fi puse în frigider. Umezeala favorizează dezvoltarea bacteriilor și accelerează procesul de alterare.

Pentru o păstrare corectă, verdețurile trebuie ținute într-un recipient curat, în frigider, alături de un șervețel de hârtie care să absoarbă excesul de umiditate.

Această metodă ajută la menținerea prospețimii pentru o perioadă mai lungă de timp și previne degradarea rapidă.

Cum trebuie spălate corect verdețurile

În momentul în care sunt pregătite pentru consum, legumele trebuie clătite sub jet de apă rece. În majoritatea cazurilor, o singură spălare este suficientă pentru a îndepărta impuritățile.

Totuși, în situațiile în care frunzele sunt foarte murdare, experții recomandă separarea acestora și spălarea individuală, pentru a elimina complet reziduurile.

Astfel, o curățare corectă nu doar că îmbunătățește siguranța alimentară, ci contribuie și la păstrarea gustului și a valorilor nutritive ale acestor legume esențiale în dietă.