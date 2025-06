CTP, despre anunțul Ambasadei SUA privind verificarea conturilor de pe rețelele de socializare: „M-am lins pe bot de viză pentru America”

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a criticat dur anunțul oficial al Ambasadei SUA, care informează că solicitările vor fi supuse unei verificări ample, inclusiv a prezenței online.

„Ca unul dintre Drepturile fundamentale ale Omului, Dreptul la liberă circulație respectă libertatea individuală și demnitatea ființei umane. Orice persoană are acest drept, cu respectarea legislației fiecărui stat”, scrie CTP pe pagina sa de Facebook.

„O viză pentru SUA este un privilegiu, nu un drept. Utilizăm toate informațiile disponibile în cadrul procesului de verificare și control al vizelor, pentru a identifica solicitanți de viză care nu pot fi admiși în Statele Unite, inclusiv cei care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a SUA. Vom efectua o verificare amplă și aprofundată, inclusiv a prezenței online a tuturor solicitanților. Fiecare decizie de acordare a vizei este o decizie de securitate națională. Statele Unite trebuie să fie vigilente în timpul procesului de eliberare a vizelor, pentru a se asigura că persoanele care solicită intrarea în SUA nu intenționează să aducă prejudicii cetățenilor americani”, amintește gazatarul, referindu-se la comunicarea care vine „din statele ținute a fi tărâmul libertății și egalității de șanse”.

Cristian Tudor Popescu explică faptul că viza pentru Statele Unite reprezintă un „privilegiu, nu un drept.

Carevasăzică, o viză pentru SUA e un privilegiu, nu un drept… Iată, în fine, o explicație pentru excluderea României din programul Visa Waiver, gest pe care administrația Trump n-a catadicsit să-l justifice: n-aveți decât să îndepliniți condițiile prevăzute de legea americană – cazul României –, dacă nu vrem noi să vă dăm viză, nu vă dăm. De ce? De pildă, pentru că puneți în pericol securitatea SUA și a cetățenilor americani. Cum ajungem la concluzia asta? Din ce postați pe internet. Apropo, trebuie să vă faceți public profilul online, ca noi să punem ochiul pe el.

Sau, cum ar zice, mai expeditiv, Trump: „No visa for you, cuz I don`t give a shit about you”.

Prin urmare, subsemnatul m-am lins pe bot de viză pentru America. În ultimii 7-8 ani am scris și publicat pe net nenumărate articole despre un cetățean american, Trump Donald J. pe nume, în care am comentat vorbele și faptele sale. Recunosc că m-am opus din răsputeri, de aici, din biata mea țară de la capătul lumii față de Washington, cățărării la putere a cetățeanului, ba nu, a sinistrului măscăroi Trumpf. Aceste ultime cuvinte din fraza precedentă le-am scris ca să scutesc ambasada să mai inventarieze atâtea alte atacuri la siguranța SUA și președintelui lor pe care le-am comis de-a lungul vremii.

Și eu, care tocmai voiam să mă duc să mai arunc o privire Statuii Libertății, înainte să și-o ia înapoi francezii…”.