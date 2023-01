Cum a ajuns un român să plătească o factură comună de 10.000 de lei la gaze și curent

10.000 de lei la gaze și curent.

Aceasta este o factură de reconciliere, care plătește pe un an costul facilităților.

Pe cine dă vina

Furnizorul este acuzat de client că nu a trimis un anagajat care să citească indexul, comparându-l cu ce trimitea el lunar.

500-600 de lei, cu o casă de aproximativ 150 m².

În cazul în care clientul are stabilită o sumă fixă în contract, factura de reconciliere este ca o recalculare pe un an de zile. Dacă s-a consumat mai mult decât cantitatea stabilită, la sfârșitul anului va fi plătită o factură de reconciliere.

”Este un contract pentru energie electrică și gaze cu sume fixe lunare și regularizare anuală. După primul an a avut o sumă de plătit în plus de 5.000 de lei, pentru care a cerut eșalonarea și a refuzat majorarea sumei lunare. După al doilea an s-au strâns 10.000 de lei”, a explicat furnizorul, potrivit .