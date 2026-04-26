Un desert iubit pe toate continentele a devenit, recent, protagonistul unui record impresionant. La Londra, a intrat oficial în Cartea Recordurilor. O sută de bucătari italieni și-au unit forțele pentru a crea acest preparat spectaculos, pregătit special în weekend.

Cum arată un record mondial… pe gustul tuturor

La Primăria din Chelsea, Londra, a avut loc un eveniment culinar de amploare. Peste o sută de bucătari italieni au participat la această inițiativă. Scopul lor a fost să realizeze cel mai lung din lume.

Recordul anterior, stabilit la Milano de Galbani, ajungea la 273,5 metri, însă de această dată miza a fost depășirea lui cu mult. Desertul a fost pregătit live pentru a putea fi validat oficial. Ingredientele folosite arată amploarea proiectului, cu 50.000 de pișcoturi și peste 3.000 de ouă.

Rezultatul a fost spectaculos, un tiramisu de 440,6 metri, care a intrat direct în . În spatele reușitei se află Mirko Ricci, cel care deținea recordul inițial din 2017. După ce a fost depășit în 2019, a revenit acum în forță pe primul loc, informează .

De ce a fost acest tiramisu mai mult decât un simplu record

Cu o lungime impresionantă de 440 de metri, desertul realizat la Londra a depășit orice așteptare și a atras toate privirile.

Mirko Ricci a explicat că acest tiramisu special a fost dedicat și Familiei Regale, motiv pentru care, la final, a fost decorat simbolic cu o coroană aurie. Alegerea Regatului Unit, în locul Italiei, nu a fost întâmplătoare, ci un gest de recunoștință față de această țară.

La încheierea evenimentului, bucătarul le-a mulțumit tuturor celor implicați în realizarea proiectului. Cu o lungime oficială de 440,6 metri, creația lor a intrat în Cartea Recordurilor, devenind cel mai lung tiramisu din lume.