Ana Maria
22 oct. 2025, 14:42
Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cutremur de magnitudine 4.2 în România. Unde s-a simțit cel mai puternic seismul
  2. Ce spun specialiștii despre activitatea seismică din România
  3. Ce magnitudine a avut al doilea cutremur

Cutremur de magnitudine 4.2 în România. Țara noastră a fost zguduită, miercuri dimineață, 22 octombrie 2025, de un cutremur în zona seismică Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul a avut magnitudinea de 4,2 și s-a produs la ora 10:23, la o adâncime de 90 de kilometri, fiind catalogat ca un cutremur mediu.

„În ziua de 22 octombrie 2025, la ora 10:23:27 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea de 4.2, la adâncimea de 90 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 41 km NV de Focșani, 72 km E de Sfântu Gheorghe, 78 km S de Bacău, 80 km N de Buzău, 83 km SV de Bârlad, 89 km E de Brașov”, se arată în informarea publicată de INFP.

Cutremur de magnitudine 4.2 în România. Unde s-a simțit cel mai puternic seismul

Seismul a fost resimțit în mai multe localități din Vrancea, Buzău, Bacău și Brașov, dar și în unele zone din Muntenia și Moldova.
Până în acest moment, nu au fost raportate pagube materiale sau victime.

Activitatea seismică a crescut semnificativ în luna octombrie, când au fost înregistrate deja peste 20 de cutremure cu magnitudini între 2 și 4 grade pe scara Richter, atât în zona Vrancea, cât și în Oltenia, Dobrogea și Muntenia.

Ce spun specialiștii despre activitatea seismică din România

Potrivit experților, astfel de mișcări ale scoarței terestre sunt considerate firești pentru regiunea Vrancea, una dintre cele mai active zone seismice din România.

Specialiștii atrag atenția că nu există motive de panică, însă, e important să fie monitorizată constant activitatea tectonică cu scopul de a preveni eventuale riscuri.

Ce magnitudine a avut al doilea cutremur

Tot pe 22 octombrie a mai avut loc un seism în România, la ora 00:38:41. Acesta a avut magnitudinea de 2.3 și s-a produs la adâncimea de 26.2km, în zona seismică VRANCEA. Acesta a fost inclus în categoria “cutremur slab”.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 19km NE de Focsani, 51km SV de Barlad, 74km NV de Galati, 84km S de Bacau, 85km NV de Braila, 86km NE de Buzau, 93km S de Vaslui.

