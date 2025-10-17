România a fost zguduită de un nou cutremur! Cu o magnitudine de 3,4 pe scara Richter, acesta s-a produs vineri dimineață, la ora 1:41, în județul Buzău.

Seismul a fost confirmat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului ( ). Cutremurul s-a produs la o adâncime de 125,4 kilometri, fiind resimțit în mai multe zone din apropiere.

Unde s-a simțit cutremurul produs în județul Buzău

Seismul s-a produs la o adâncime medie și a avut epicentrul localizat la aproximativ 50 de kilometri nord-vest de municipiul Buzău. Potrivit specialiștilor, cutremurul a fost resimțit ușor și în orașele Brașov, Ploiești, Focșani și Sfântu-Gheorghe, conform datelor INCDFP actualizate. Nu s-au înregistrat pagube materiale sau victime.

Specialiștii avertizează că zona Vrancea-Buzău din România, cu potențial de mișcări moderate și frecvente. Seismele produse aici au adesea efecte resimțite pe o rază extinsă, chiar și în zonele centrale și sudice ale țării.

Când au avut loc cele mai mari cutremure din 2025

Cel mai puternic cutremur al anului s-a produs pe 13 februarie, în județul Buzău, având magnitudinea 4,4. Un alt seism de aceeași intensitate a avut loc pe 11 mai, în județul Vrancea, potrivit specialiștilor. Ambele cutremure au fost resimțite în mai multe regiuni ale țării, fără urmări grave asupra populației.

Cum se compară activitatea seismică din 2025 cu cea din anii trecuți

Anul trecut, cel mai puternic cutremur a avut 5,4 grade pe scara Richter. S-a produs în județul Buzău, pe data de 16 septembrie, conform datelor INCDFP. Deși numărul cutremurelor este ridicat, majoritatea au intensități mici și nu provoacă daune.