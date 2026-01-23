Sănătatea cognitivă în zilele noastre: rolul farmaciilor moderne în susținerea memoriei

Într-o societate în care ritmul zilnic este tot mai alert, iar solicitarea intelectuală este aproape permanentă, sănătatea cognitivă nu mai poate fi privită ca un aspect secundar. Capacitatea de a ne concentra, de a reține informații, de a lua decizii rapide și de a face față volumului mare de stimuli devine esențială pentru funcționarea optimă, atât pe plan profesional, cât și personal.

Învățarea continuă, multitasking-ul, presiunea termenelor-limită, expunerea constantă la informații și stresul psihic prelungit pot afecta, în timp, memoria, atenția și claritatea gândirii. Nu sunt doar supoziții. Există date științifice care demonstrează aceste efecte.

Semnale de alarmă care nu pot fi neglijate

Un amplu studiu publicat în 2025 în „Neurology”, revista oficială a Academiei Americane de Neurologie, indică o creștere semnificativă a problemelor de memorie și gândire în rândul adulților tineri.

Analiza a inclus peste 4,5 milioane de răspunsuri colectate între 2013 și 2023 (cu excluderea anului 2020), iar „dificultatea cognitivă” a fost definită ca prezența unor probleme serioase de concentrare, memorie sau luare a deciziilor. La nivel general, prevalența acestor dificultăți a crescut de la 5,3% în 2013 la 7,4% în 2023. Mult mai grav este că, în rândul adulților sub 40 de ani, procentul e aproape dublat, ajungând de la 5,1% la 9,7% în decurs de numai un deceniu.

Pe lângă faptul că este îngrijorător, fenomenul reflectă o nevoie reală la nivelul societății în ceea ce privește accesul la informație corectă și soluții adaptate, pe care farmaciile moderne nu au trecut-o cu vederea. Pentru a-i ajuta pe oameni să facă față acestor realități, farmaciile de încredere și-au extins rolul, dincolo de funcția tradițională de vânzare a medicamentelor și de eliberare a tratamentelor prescrise. Ele au devenit adevărate centre de consiliere pentru persoanele care caută răspunsuri și recomandări.

Mai mult, în rețelele mari, precum , farmaciștii sunt înrolați periodic în programe de formare continuă, ceea ce le permite să rămână conectați la noile descoperiri medicale, pentru a putea oferi sfaturi avizate în orientarea către produse sigure și în explicarea modului de utilizare. Mai ales în cazul suplimentelor destinate susținerii funcțiilor cognitive, unde eficiența depinde de calitatea ingredientelor, de dozaj și de interacțiune, toate aceste detalii chiar pot face diferența.

Performanța cognitivă începe cu susținerea mecanismelor esențiale

Memoria, atenția și capacitatea de concentrare depind de armonizarea mai multor procese-cheie: transmiterea eficientă a semnalelor între neuroni, oxigenarea cerebrală și un metabolism energetic adecvat. Atunci când aceste mecanisme sunt suprasolicitate de stres, volum mare de informații sau efort intelectual prelungit, performanța cognitivă poate scădea.

De aici și interesul tot mai mare pentru formule care acționează integrat asupra acestor procese, cum este , disponibil la Catena. Acest supliment alimentar reunește ingrediente atent selecționate pentru a susține funcțiile cognitive în mod complementar.

MemoryVit oferă un sprijin adaptat fiziologiei creierului, fiind de ajutor:

adolescenților peste 14 ani;

adulților activi;

persoanelor adulte și seniorilor care doresc menținerea clarității mintale.

Bacopa monnieri, memorie și adaptare la efortul intelectual

Unul dintre ingredientele de bază din formula Benesio MemoryVit este Bacopa monnieri, o plantă utilizată de secole în medicina tradițională, astăzi intens studiată pentru efectele sale asupra memoriei, capacității de concentrare și de învățare.

Cercetările indică faptul că poate sprijini comunicarea dintre neuroni și procesele implicate în procesarea informațiilor.

Un studiu randomizat, desfășurat pe parcursul a 12 săptămâni, a arătat că administrarea zilnică a extractului de Bacopa monnieri s-a asociat cu îmbunătățirea memoriei, a vitezei de procesare a informațiilor și a atenției, atât la adulți sănătoși, cât și la persoane vârstnice.

Un avantaj important al plantei sunt proprietățile sale adaptogene. Mai exact, Bacopa monnieri ajută organismul să gestioneze mai eficient stresul psihic și efortul intelectual prelungit, contribuind la menținerea performanței cognitive în perioadele solicitante.

Ginkgo biloba – circulație cerebrală și claritate mintală

Ginkgo biloba este unul dintre cele mai studiate extracte vegetale în relație cu funcțiile cognitive, fiind utilizat în special pentru susținerea circulației cerebrale și a atenției.

Mai multe meta-analize și studii clinice publicate pe platforme sau în reviste științifice, precum ScienceDirect și PLOS One, au relevat că extractul standardizat de Ginkgo biloba poate avea beneficii moderate asupra memoriei, atenției și funcțiilor executive la persoanele cu tulburări cognitive ușoare.

Pe de altă parte, așa cum reiese din celebrul Ginkgo Evaluation of Memory (GEM) Trial, ginkgo biloba nu previne declinul cognitiv sau boala Alzheimer în cazul seniorilor, ceea ce subliniază rolul său de ingredient de susținere, nu de soluție unică.

Huperzia serrata – suport pentru memorie și atenție susținută

Deși e mai puțin cunoscută publicului larg, Huperzia serrata se află de mai mulți ani pe lista plantelor care se bucură de aprecierea oamenilor de știință. Principalul său compus activ, huperzina A, are capacitatea de a inhiba acetilcolinesteraza, enzima care degradează acetilcolina, un neurotransmițător esențial pentru procesele de memorare și învățare.

Studii clinice și meta-analize publicate în reviste internaționale, precum „Frontiers in Pharmacology” și „Molecules”, arată că huperzina A poate îmbunătăți memoria, atenția și viteza de procesare a informațiilor, în special la persoanele cu tulburări cognitive ușoare sau în contexte de efort intelectual intens. Prin menținerea unui nivel mai stabil de acetilcolină la nivel sinaptic, acest extract sprijină comunicarea eficientă între neuroni, un mecanism-cheie pentru performanța cognitivă.

De asemenea, cercetările sugerează că Huperzia serrata are și efecte neuroprotectoare, relevante pentru menținerea funcțiilor cognitive pe termen mediu și lung.

Lecitina și complexul de vitamine B – suport metabolic pentru funcția cognitivă

Lecitina este o sursă importantă de fosfolipide, componente esențiale pentru structura membranelor neuronale și pentru sinteza acetilcolinei, un neurotransmițător-cheie în procesele cognitive. Prin acest mecanism, contribuie la buna funcționare a transmiterii semnalelor nervoase.

Complexul de vitamine B completează acest suport, prin rolul său în metabolismul energetic neuronal (proces care susține funcțiile neuronale vitale, precum transmiterea semnalelor nervoase, dezvoltarea, întreținerea și repararea neuronilor) și funcționarea normală a sistemului nervos. Vitaminele B1, B6 și B12 sunt implicate în reducerea oboselii psihice și în creșterea capacității de concentrare, în perioadele de stres și efort intelectual susținut.

Super puterea creierului tău ține de alegerile zilnice

Menținerea performanței cognitive nu e o chestiune de noroc. Depinde într-o foarte mare măsură de obiceiurile simple de zi cu zi: somn suficient, alimentație echilibrată, mișcare în aer liber, activități recreative și sprijinul unor produse de calitate, precum Benesio MemoryVit.

Prevenția este cheia, iar farmaciile moderne, cum este Catena, ne pot ghida să o integrăm în stilul de viață, oferindu-ne informații și soluții sigure pentru a putea face față solicitărilor vieții contemporane și a ne păstra memoria, atenția și claritatea gândirii, pe termen lung.

