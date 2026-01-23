Planul pentru Gaza, dezvăluit de ginerele lui Donald Trump. Jared Kushner a prezenrar joi, la Davos, un plan ambițios pentru reconstrucția Gazei, imediat după ceremonia de lansare a „Consiliului Păcii”, inițiat de fostul președinte american, informează CNN.
„Avem un plan general. Nu există un plan B”, a afirmat Kushner în cadrul Forumului Economic Mondial, adăugând că responsabilitatea pentru eventualul eșec va fi clară: „Dacă Hamas nu se demilitarizează, acest lucru va împiedica populația din Gaza să-și îndeplinească aspirațiile”.
Această prezentare, desfășurată într-un ritm alert, a urmat imediat după ce au semnat „Carta” fondatoare a Consiliului de Pace, care marchează următoarea etapă a planului de încetare a focului în 20 de puncte agreat în octombrie între Israel și Hamas. Kushner, principal negociator al acordului, s-a arătat optimist, dar a omis să abordeze un aspect esențial al inițiativei: crearea unei forțe internaționale de stabilizare în Gaza.
În timpul prezentării, o hartă detaliată a Gazei a ilustrat planurile de dezvoltare urbană și economică. Kushner a prezentat ideea unei zone de „turism litoral” care să se întindă de-a lungul țărmului, suficientă pentru a găzdui aproximativ 180 de zgârie-nori, în mare parte hoteluri.
Planurile includ construirea unui port în sud-vestul Gazei, aproape de granița cu Egiptul, și a unui aeroport situat în imediata vecinătate a acestuia. CNN amintește că în apropiere se afla vechiul aeroport din Gaza, distrus în urmă cu peste două decenii în timpul unor atacuri israeliene.
În plus, Kushner a detaliat două proiecte majore de locuire: New Rafah și New Gaza. Prima vizează construcția a peste 100.000 de locuințe permanente, peste 200 de școli și mai mult de 75 de unități medicale, cu finalizarea estimată în doi-trei ani. „Lucrările de îndepărtare a molozului au început deja”, a adăugat el.
„New Gaza” va deveni un important centru industrial, cu scopul de a asigura o rată de ocupare a forței de muncă de 100%. Imaginile prezentate sugerează o metropolă modernă, asemănătoare orașelor din Golful Persic, precum Doha sau Dubai.
Cu toate acestea, Kushner a oferit puține detalii despre modul concret în care vor fi realizate aceste proiecte, iar amploarea daunelor provocate de bombardamentele israeliene, care au afectat peste 80% din clădirile din Gaza, face provocarea imensă.
Kushner a explicat că primele finanțări vor veni din partea guvernelor, iar anunțurile oficiale vor avea loc în următoarele săptămâni, la o conferință programată la Washington. Totodată, el a îndemnat și mediul privat să se implice activ, promițând „oportunități de investiții uimitoare”.
„Știu că este puțin riscant să investești într-un loc ca acesta, dar avem nevoie de voi să veniți, să aveți încredere, să investiți în oameni”, a transmis el participanților la Davos.
În timp ce reacțiile oficialilor palestinieni au fost rezervate, critici ai planului au acuzat o strategie care urmărește „eliminarea prezenței palestiniene, bazată pe domesticire, subjugare și control”, după cum a scris Ramy Abdu, fondatorul grupului Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, pe platforma X.
În prezent, trupele israeliene controlează puțin peste jumătate din teritoriul Gazei, inclusiv orașul Rafah. Planul inițial din 20 de puncte, care a condus la încetarea focului și eliberarea ostaticilor, prevedea și înființarea unei forțe internaționale de stabilizare (ISF), care să faciliteze retragerea completă a Israelului.
Totuși, până acum, terțe părți au ezitat să se alăture acestei forțe, iar Israelul a respins unii candidați, precum Turcia. Kushner nu a menționat nicio forță internațională în prezentarea sa și a redus retragerea la o simplă afirmație: „Demilitarizarea întregii zone Gaza permite retragerea completă a IDF în perimetrul de securitate”.
Potrivit lui Kushner, responsabilitatea va reveni unui comitet tehnocrat format din palestinieni, parte a Consiliului pentru Pace. „Fără aceasta, nu putem reconstrui”, a subliniat el.
Deși planul prevede distrugerea armelor grele, tunelurilor, infrastructurii militare, munițiilor și facilităților de producție, nu a fost clarificat cum va fi implementat acest proces.
Hamas a indicat că va preda armamentul doar unei armate palestiniene într-un eventual stat palestinian. Mai recent, Basem Naim, oficial Hamas, a vorbit despre „înghețarea sau depozitarea” armelor în contextul armistițiului actual.
Autoritatea Palestiniană și-a exprimat îngrijorări cu privire la noul comitet tehnocrat, considerându-l o amenințare la rolul său politic în Gaza. Kushner a numit comitetul „un nou guvern în Gaza”, ceea ce a amplificat aceste temeri. Totuși, un slide prezenta Autoritatea ca viitoarea „singură autoritate civilă în Gaza, după reformele necesare”.
În schimb, UNRWA, agenția ONU care furnizează servicii pentru refugiații palestinieni — majoritari în Gaza — pare să fie exclusă din noul aranjament.
„Studiem cele mai bune practici din întreaga lume. Cine oferă cea mai bună educație? Cine oferă cea mai bună asistență medicală? Nu este o proprietate intelectuală exclusivă”, a declarat Kushner, sugerând o posibilă reducere a rolului UNRWA în regiune.
Aceasta nu este prima dată când Kushner prezintă o viziune pentru Gaza. În 2019, el a organizat summitul „De la pace la prosperitate” în Bahrain, unde a promovat ideea unui „centru comercial și turistic vibrant în Gaza și Cisiordania, unde afacerile internaționale prosperă”.
Totuși, lipsa voinței politice a împiedicat implementarea acestor idei. Acum, Ali Shaath, șeful comitetului tehnocrat, a declarat că „este important să transformăm acest moment în acțiune” și a anunțat deschiderea punctului de trecere Rafah către Egipt săptămâna viitoare, marcând astfel un semnal că „Gaza nu mai este închisă viitorului și lumii”.