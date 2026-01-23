Planul pentru Gaza, dezvăluit de ginerele lui Donald Trump. Jared Kushner a prezenrar joi, la Davos, un plan ambițios pentru reconstrucția Gazei, imediat după ceremonia de lansare a „Consiliului Păcii”, inițiat de fostul președinte american, informează .

„Avem un plan general. Nu există un plan B”, a afirmat Kushner în cadrul Forumului Economic Mondial, adăugând că responsabilitatea pentru eventualul eșec va fi clară: „Dacă Hamas nu se demilitarizează, acest lucru va împiedica populația din Gaza să-și îndeplinească aspirațiile”.

Această prezentare, desfășurată într-un ritm alert, a urmat imediat după ce au semnat „Carta” fondatoare a Consiliului de Pace, care marchează următoarea etapă a planului de încetare a focului în 20 de puncte agreat în octombrie între Israel și Hamas. Kushner, principal negociator al acordului, s-a arătat optimist, dar a omis să abordeze un aspect esențial al inițiativei: crearea unei forțe internaționale de stabilizare în Gaza.

Planul pentru Gaza: Ce schimbări majore sunt planificate

În timpul prezentării, o hartă detaliată a Gazei a ilustrat planurile de dezvoltare urbană și economică. Kushner a prezentat ideea unei zone de „turism litoral” care să se întindă de-a lungul țărmului, suficientă pentru a găzdui aproximativ 180 de zgârie-nori, în mare parte hoteluri.

Planurile includ construirea unui port în sud-vestul Gazei, aproape de granița cu Egiptul, și a unui aeroport situat în imediata vecinătate a acestuia. CNN amintește că în apropiere se afla vechiul aeroport din Gaza, distrus în urmă cu peste două decenii în timpul unor atacuri israeliene.

În plus, Kushner a detaliat două proiecte majore de locuire: New Rafah și New Gaza. Prima vizează construcția a peste 100.000 de locuințe permanente, peste 200 de școli și mai mult de 75 de unități medicale, cu finalizarea estimată în doi-trei ani. „Lucrările de îndepărtare a molozului au început deja”, a adăugat el.

„New Gaza” va deveni un important centru industrial, cu scopul de a asigura o rată de ocupare a forței de muncă de 100%. Imaginile prezentate sugerează o metropolă modernă, asemănătoare orașelor din Golful Persic, precum Doha sau Dubai.

Cu toate acestea, Kushner a oferit puține detalii despre modul concret în care vor fi realizate aceste proiecte, iar amploarea daunelor provocate de bombardamentele israeliene, care au afectat peste 80% din clădirile din Gaza, face provocarea imensă.

Planul pentru Gaza: Cine va finanța reconstrucția și ce așteptări există

Kushner a explicat că primele finanțări vor veni din partea guvernelor, iar anunțurile oficiale vor avea loc în următoarele săptămâni, la o conferință programată la . Totodată, el a îndemnat și mediul privat să se implice activ, promițând „oportunități de investiții uimitoare”.

„Știu că este puțin riscant să investești într-un loc ca acesta, dar avem nevoie de voi să veniți, să aveți încredere, să investiți în oameni”, a transmis el participanților la Davos.

În timp ce reacțiile oficialilor palestinieni au fost rezervate, critici ai planului au acuzat o strategie care urmărește „eliminarea prezenței palestiniene, bazată pe domesticire, subjugare și control”, după cum a scris Ramy Abdu, fondatorul grupului Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, pe platforma X.

Cum va decurge retragerea armatei israeliene din Fâșia Gaza

În prezent, trupele israeliene controlează puțin peste jumătate din teritoriul Gazei, inclusiv orașul Rafah. Planul inițial din 20 de puncte, care a condus la încetarea focului și eliberarea ostaticilor, prevedea și înființarea unei forțe internaționale de stabilizare (ISF), care să faciliteze retragerea completă a Israelului.

Totuși, până acum, terțe părți au ezitat să se alăture acestei forțe, iar Israelul a respins unii candidați, precum Turcia. Kushner nu a menționat nicio forță internațională în prezentarea sa și a redus retragerea la o simplă afirmație: „Demilitarizarea întregii zone Gaza permite retragerea completă a IDF în perimetrul de securitate”.

Cine se va ocupa de demilitarizarea grupării Hamas

Potrivit lui Kushner, responsabilitatea va reveni unui comitet tehnocrat format din palestinieni, parte a Consiliului pentru Pace. „Fără aceasta, nu putem reconstrui”, a subliniat el.

Deși planul prevede distrugerea armelor grele, tunelurilor, infrastructurii militare, munițiilor și facilităților de producție, nu a fost clarificat cum va fi implementat acest proces.

Hamas a indicat că va preda armamentul doar unei armate palestiniene într-un eventual stat palestinian. Mai recent, Basem Naim, oficial Hamas, a vorbit despre „înghețarea sau depozitarea” armelor în contextul armistițiului actual.

Ce se întâmplă cu Autoritatea Palestiniană și UNRWA

Autoritatea Palestiniană și-a exprimat îngrijorări cu privire la noul comitet tehnocrat, considerându-l o amenințare la rolul său politic în Gaza. Kushner a numit comitetul „un nou guvern în Gaza”, ceea ce a amplificat aceste temeri. Totuși, un slide prezenta Autoritatea ca viitoarea „singură autoritate civilă în Gaza, după reformele necesare”.

În schimb, UNRWA, agenția ONU care furnizează servicii pentru refugiații palestinieni — majoritari în Gaza — pare să fie exclusă din noul aranjament.

„Studiem cele mai bune practici din întreaga lume. Cine oferă cea mai bună educație? Cine oferă cea mai bună asistență medicală? Nu este o proprietate intelectuală exclusivă”, a declarat Kushner, sugerând o posibilă reducere a rolului UNRWA în regiune.

Care sunt perspectivele pentru viitorul Gazei

Aceasta nu este prima dată când Kushner prezintă o viziune pentru Gaza. În 2019, el a organizat summitul „De la pace la prosperitate” în Bahrain, unde a promovat ideea unui „centru comercial și turistic vibrant în Gaza și Cisiordania, unde afacerile internaționale prosperă”.

Totuși, lipsa voinței politice a împiedicat implementarea acestor idei. Acum, Ali Shaath, șeful comitetului tehnocrat, a declarat că „este important să transformăm acest moment în acțiune” și a anunțat deschiderea punctului de trecere Rafah către Egipt săptămâna viitoare, marcând astfel un semnal că „Gaza nu mai este închisă viitorului și lumii”.