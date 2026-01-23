Dezvoltatorii imobiliari vor avea noi obligații în relația cu cumpărătorii, înainte de a finaliza contractele de vânzare a imobilelor. a pus în dezbatere un proiect de hotărîre de guvern.

Obligații noi pentru dezvoltatorii imobiliari

Ministerul Economiei propune un proiect de hotărâre de guvern prin care vor fi introduse noi obligații pentru . Conform inițiativei, dezvoltatorii imobiliari ar putea fi obligați să ofere cumpărătorilor, un document de informare cu toate caracteristicile locuinței. Acest document – fișă de informare – va fi prezentat odată cu oferta imobiliară, înainte de semnarea oricărei forme de contract.

Concret, se va putea face doar în condițiile în care cumpărătorii vor avea la dispoziție informații complete, corecte și precise privind apartamentele sau casele cumpărate. Noile obligații au drept scop prevenirea și limitatea eventualelor prejudicii pe care le-ar putea avea cumpărătorii. Având la dispoziție toate informațiile, aceștia vor putea lua o decizie avizată, în cunoștință de cauză.

„Pentru prevenirea și limitarea prejudicierii consumatorilor, operatorii economici din sectorul dezvoltatorilor imobiliari, pot pune în vânzare unități locative noi, cu obligația de a asigura informarea persoanelor fizice în calitate de consumatori, în mod complet, corect și precis cu privire la elementele referitoare la toate dotările și materialele utilizate pentru edificarea construcțiilor ce fac obiectul contractelor, astfel încât consumatorii să ia decizia de tranzacţionare în cunoştinţă de cauză”, se arată în propunerea legislativă.

Ce propune proiectul de act normativ

Odată ce proiectul de act normativ va intra în vigoare, dezvoltatorii imobiliari vor trebui să întocmească astfel de pe care să le pună la dispoziția cumpărătorilor. Acestea vor fi incluse, obligatoriu, în documentele contractuale de rezervare, a antecontractului sau a contractului de vânzare-cumpărare. Fișa va conține informații despre, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:

lista dotărilor, a finisajelor și echipamentelor standard a unității locative;

opțiuni suplimentare sau îmbunătățiri disponibile la cererea cumpărătorului: numărul și tipul prizelor și întrerupătoarelor, tipul tâmplăriei, obiectele sanitare montate, tipul pardoselilor și al faianței, aparatele de încălzire / răcire, sistemul de ventilație, corpurile de iluminat montate;

specificațiile principale ale materialelor utilizate la structura de rezistență, instalații, tâmplărie, finisaje interioare și exterioare;

denumirea furnizorilor și a producătorilor principali ai materialelor, echipamentelor și produselor de construcții utilizate;

trimiterea la documentația tehnică care a stat la baza autorizației de construire, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii.

Dezvoltatorii imobiliari riscă amenzi dacă nu se conformează

În cazul în care dezvoltatorii imobiliari nu se vor conforma și vor vinde locuințele fără să atașeze fișa de informare ce cuprinde toate caracteristicile locuinței vor fi sancționați. Proiectul de act normativ prevede, în astfel de cazuri, amenzi contravenționale cuprinse între 10.000 și 50.000 lei.

Constatarea încălcării legii și aplicarea sancțiunilor va fi realizată de reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

Autorii proiectului susțin că o astfel de reglementare este necesară pentru a-i determina pe dezvoltatori să furnizeze informații clare și verificabile privind dotările, materialele utilizate la edificarea imobilelor sau furnizorii implicați. Printr-o astfel de procedură se dorește reducerea numărului de reclamații formulate de consumatori. Clienții sesizează diferențele dintre ofertele comerciale pe care le primesc și locuințele efectiv livrate.

Printr-o astfel de măsură se urmărește informarea cumpărătorilor cu date despre dotarea locuințelor pe care doresc să le cumpere.