B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Obligații noi pentru dezvoltatorii imobiliari. Ce informații vor trebui să prezinte cumpărătorilor de locuințe

Obligații noi pentru dezvoltatorii imobiliari. Ce informații vor trebui să prezinte cumpărătorilor de locuințe

Adrian Teampău
23 ian. 2026, 17:36
Obligații noi pentru dezvoltatorii imobiliari. Ce informații vor trebui să prezinte cumpărătorilor de locuințe
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Obligații noi pentru dezvoltatorii imobiliari
  2. Ce propune proiectul de act normativ
  3. Dezvoltatorii imobiliari riscă amenzi dacă nu se conformează

Dezvoltatorii imobiliari vor avea noi obligații în relația cu cumpărătorii, înainte de a finaliza contractele de vânzare a imobilelor. Ministerul Economiei a pus în dezbatere un proiect de hotărîre de guvern.

Obligații noi pentru dezvoltatorii imobiliari

Ministerul Economiei propune un proiect de hotărâre de guvern prin care vor fi introduse noi obligații pentru vânzătorii de case și apartamente. Conform inițiativei, dezvoltatorii imobiliari ar putea fi obligați să ofere cumpărătorilor, un document de informare cu toate caracteristicile locuinței. Acest document – fișă de informare – va fi prezentat odată cu oferta imobiliară, înainte de semnarea oricărei forme de contract.

Concret, vânzarea locuințelor noi se va putea face doar în condițiile în care cumpărătorii vor avea la dispoziție informații complete, corecte și precise privind apartamentele sau casele cumpărate. Noile obligații au drept scop prevenirea și limitatea eventualelor prejudicii pe care le-ar putea avea cumpărătorii. Având la dispoziție toate informațiile, aceștia vor putea lua o decizie avizată, în cunoștință de cauză.

„Pentru prevenirea și limitarea prejudicierii consumatorilor, operatorii economici din sectorul dezvoltatorilor imobiliari, pot pune în vânzare unități locative noi, cu obligația de a asigura informarea persoanelor fizice în calitate de consumatori, în mod complet, corect și precis cu privire la elementele referitoare la toate dotările și materialele utilizate pentru edificarea construcțiilor ce fac obiectul contractelor, astfel încât consumatorii să ia decizia de tranzacţionare în cunoştinţă de cauză”, se arată în propunerea legislativă.

Ce propune proiectul de act normativ

Odată ce proiectul de act normativ va intra în vigoare, dezvoltatorii imobiliari vor trebui să întocmească astfel de fișe informative pe care să le pună la dispoziția cumpărătorilor. Acestea vor fi incluse, obligatoriu, în documentele contractuale de rezervare, a antecontractului sau a contractului de vânzare-cumpărare. Fișa va conține informații despre, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:

  • lista dotărilor, a finisajelor și echipamentelor standard a unității locative;
  • opțiuni suplimentare sau îmbunătățiri disponibile la cererea cumpărătorului: numărul și tipul prizelor și întrerupătoarelor, tipul tâmplăriei, obiectele sanitare montate, tipul pardoselilor și al faianței, aparatele de încălzire / răcire, sistemul de ventilație, corpurile de iluminat montate;
  • specificațiile principale ale materialelor utilizate la structura de rezistență, instalații, tâmplărie, finisaje interioare și exterioare;
  • denumirea furnizorilor și a producătorilor principali ai materialelor, echipamentelor și produselor de construcții utilizate;
  • trimiterea la documentația tehnică care a stat la baza autorizației de construire, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii.

Dezvoltatorii imobiliari riscă amenzi dacă nu se conformează

În cazul în care dezvoltatorii imobiliari nu se vor conforma și vor vinde locuințele fără să atașeze fișa de informare ce cuprinde toate caracteristicile locuinței vor fi sancționați. Proiectul de act normativ prevede, în astfel de cazuri, amenzi contravenționale cuprinse între 10.000 și 50.000 lei.

Constatarea încălcării legii și aplicarea sancțiunilor va fi realizată de reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

Autorii proiectului susțin că o astfel de reglementare este necesară pentru a-i determina pe dezvoltatori să furnizeze informații clare și verificabile privind dotările, materialele utilizate la edificarea imobilelor sau furnizorii implicați. Printr-o astfel de procedură se dorește reducerea numărului de reclamații formulate de consumatori. Clienții sesizează diferențele dintre ofertele comerciale pe care le primesc și locuințele efectiv livrate.

Printr-o astfel de măsură se urmărește informarea cumpărătorilor cu date despre dotarea locuințelor pe care doresc să le cumpere.

Tags:
Citește și...
Ghid Engros pentru Ziua Îndrăgostiților și Ziua Femeii: Ce să stochezi și când
Economic
Ghid Engros pentru Ziua Îndrăgostiților și Ziua Femeii: Ce să stochezi și când
Veste neagră pentru sute de muncitori români! Fabrica care dă afară aproape 500 de oameni
Economic
Veste neagră pentru sute de muncitori români! Fabrica care dă afară aproape 500 de oameni
Anunț de ultimă oră pentru clienții Hidroelectrica: Ce se întâmplă cu facturile
Economic
Anunț de ultimă oră pentru clienții Hidroelectrica: Ce se întâmplă cu facturile
Alertă pentru pensionari: Cine riscă să rămână fără pensie până pe 31 martie
Economic
Alertă pentru pensionari: Cine riscă să rămână fără pensie până pe 31 martie
Construcția unei case în 2026 costă mai mult ca oricând. Prețurile reale pentru 100 mp îi șochează pe români
Economic
Construcția unei case în 2026 costă mai mult ca oricând. Prețurile reale pentru 100 mp îi șochează pe români
Indemnizația pentru creșterea copilului în 2026. Cine are dreptul și cum se stabilește valoarea
Economic
Indemnizația pentru creșterea copilului în 2026. Cine are dreptul și cum se stabilește valoarea
Piața muncii din România se schimbă! Salariile vor fi afișate în anunțuri, iar candidații vor ști de la început cât pot câștiga
Economic
Piața muncii din România se schimbă! Salariile vor fi afișate în anunțuri, iar candidații vor ști de la început cât pot câștiga
Cumpărarea unei locuințe în 2026. Cât costă un apartament din anii ’70 față de unul nou
Economic
Cumpărarea unei locuințe în 2026. Cât costă un apartament din anii ’70 față de unul nou
Adevărul despre traiul decent în România. Câți bani îi trebuie unei familii cu doi copii, potrivit ministrului Muncii
Economic
Adevărul despre traiul decent în România. Câți bani îi trebuie unei familii cu doi copii, potrivit ministrului Muncii
Giganții fast-food din România profită de suferința puilor, dar nu fac niciun progres în creșterea bunăstării animalelor (Raportul „The Pecking Order 2025”)
Economic
Giganții fast-food din România profită de suferința puilor, dar nu fac niciun progres în creșterea bunăstării animalelor (Raportul „The Pecking Order 2025”)
Ultima oră
17:51 - Pădurea din stațiunea Băile Felix pusă la pământ. Sute de arbori tăiați
17:20 - Sănătatea cognitivă în zilele noastre: rolul farmaciilor moderne în susținerea memoriei
17:13 - Lumina, textura și forma: elementele care transformă dormitorul în spațiu coerent
17:13 - Dosarul exploziei din Rahova. Parchetul extinde urmărirea penală față de distribuitorul de energie electrică
17:01 - Ghid Engros pentru Ziua Îndrăgostiților și Ziua Femeii: Ce să stochezi și când
16:52 - Alegerea surprinzătoare a Ioanei Stan la nunta cu Radu Drăgușin. Cine este designerul român care i-a creat rochiile de mireasă
16:37 - Newsweek: Ce impozit îți ia statul dacă ai salariu între 4.100 și 9.200 de lei? Cât dai la pensii și la sănătate?
16:34 - Calendarul anului școlar 2026–2027, în dezbatere publică. Ce schimbări propune Ministerul Educației
16:13 - Se încing spiritele între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica dură a primarului general după criticile șefului PSD București
16:10 - DENT ESTET: Cum arată viitorul reabilitărilor orale estetice cât mai naturale