Puțini știu cât de mult cântărește această alegere pentru un artist. În spatele fiecărei tușe perfecte stă nu doar talentul, ci și un instrument potrivit. Nu întâmplător, mulți pictori vorbesc despre pensulele lor ca despre extensii ale propriei mâini, ale propriei respirații.

Dar de unde își cumpără pictorii aceste instrumente magice? Unii artiști se orientează spre branduri cu zeci de ani de experiență (Da Vinci, Raphael sau Escoda), pe când alții se lasă cuceriți de inovațiile materialelor sintetice, de pensulele vegane și de tehnologia care ”promit” performanță constantă fără sacrificii etice.

O pensulă bună nu este neapărat cea mai scumpă, ci cea care se potrivește cel mai bine cu tehnica ta. De exemplu, un pictor în ulei caută o pensulă cu păr de porc sau mangustă, capabilă să rețină vopsea densă și să lase urme expresive. În schimb, un acuarelist va căuta o pensulă moale, elastică, care să absoarbă cantități mari de apă, dar să ofere și precizie în detaliu.

Brandurile legendare pe care le iubesc pictorii profesioniști

Dacă intri într-un atelier de pictură e aproape imposibil să nu vezi un nume repetându-se pe mânerul pensulelor. Următoarele branduri și-au câștigat reputația prin decenii de inovație, tradiție și perfecționare a materialelor:

Da Vinci (Germania)

Probabil cel mai respectat nume din lume când vine vorba de pensule pentru artiști. Brandul german Da Vinci Brushes produce manual fiecare pensulă, folosind păr natural de zibelină Kolinsky, veveriță, sau materiale sintetice de cea mai bună calitate. Ce le face speciale este atenția obsesivă pentru detaliu – fiecare pensulă trece prin peste 20 de etape de control. Seria ”Maestro” este considerată standardul de aur pentru pictura în ulei, în timp ce ”Casaneo” a devenit favorita acuareliștilor moderni care preferă variantele vegane.

Escoda (Spania)

O altă casă legendară, Escoda, produce pensule încă din 1933, în inima Barcelonei. Seriile ”Perla” (pentru acrilic și acuarelă) și ”Versatil” (cu fibre sintetice care imită părul natural Kolinsky) sunt printre cele mai cumpărate din Europa.

Raphael (Franța)

Cu o tradiție care datează din 1793, Raphael este sinonim cu eleganța și rafinamentul francez. Pensulele lor din seria ”Kolinsky 8404” sunt considerate de mulți pictori ca fiind printre cele mai bune pentru acuarelă. Firele naturale, moi, dar rezistente, rețin o cantitate impresionantă de apă și pigment, permițând o aplicare controlată și precisă.

Winsor & Newton (Marea Britanie)

Probabil cel mai cunoscut brand din lume pentru materiale de artă, Winsor & Newton este alegerea celor care caută un echilibru între calitate și accesibilitate. Pensulele lor ”Series 7” au fost create inițial la cererea reginei Victoria și sunt, de atunci, un etalon. Pentru acrilic, seria ”Galeria” oferă un raport calitate-preț excelent, fiind folosită atât de profesioniști, cât și de studenți la arte.

Locurile preferate de pictori pentru a-și cumpăra pensule

Mulți pictori preferă magazinele fizice, unde pot testa pensulele, le pot simți greutatea, flexibilitatea și densitatea părului.

În România, este printre cele mai populare. Aici poți găsi pensule de la brandurile mari, dar și alternative mai accesibile. De exemplu, Colorit aduce pensulele Da Vinci și Escoda, în timp ce Art&Hobby are colecții exclusive Raphael și Winsor & Newton. Un avantaj major al acestor locuri este consilierea: de multe ori, vânzătorii sunt artiști sau absolvenți de arte plastice, care pot oferi sfaturi personalizate în funcție de tehnica ta.

Sunt și mulți pictori preferă confortul achiziției online. Pe platforme precum Jackson’s Art Supplies (UK), Bösner (Germania), Gerstaecker sau chiar Amazon mulți dintre pictori pot la prețuri mai bune decât în magazinele fizice.

Există o legendă frumoasă despre Claude Monet, care își tăia singur pensulele pentru a obține textura dorită. Se spune că avea un sertar întreg cu pensule ”sacrificate” – scurtate, răsucite, arse ușor la vârf, totul pentru acel efect de vibrație specific tablourilor sale.

Vincent van Gogh, în schimb, prefera pensulele ieftine, dar dense, pe care le schimba frecvent. Pentru el, pensula era doar un mijloc – energia venea din mișcare, nu din instrument.

Dacă ești la început de drum e tentant să cumperi seturi mari, ieftine, cu zeci de pensule. Dar adevărul este că 3-4 pensule bune fac mai mult decât 20 mediocre. Investește în formele de bază: rotundă, plată, filbert și evantai.