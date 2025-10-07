B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un produs banal, întrebuințări surprinzătoare. Ce poți curăța cu detergentul de rufe în casă

Un produs banal, întrebuințări surprinzătoare. Ce poți curăța cu detergentul de rufe în casă

Iulia Petcu
07 oct. 2025, 21:55
Un produs banal, întrebuințări surprinzătoare. Ce poți curăța cu detergentul de rufe în casă
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Cum poți elimina petele de pe covor cu detergentul de rufe
  2. Cum poate fi folosit detergentul la curățarea podelelor
  3. Cum se pot curăța tapițeriile sau pereții vopsiți
  4. La ce mai poate fi util detergentul în gospodărie
  5. Când nu trebuie folosit detergentul de rufe pentru curățenie

Deși a fost creat pentru un scop clar (curățarea hainelor) detergentul de rufe s-a dovedit a fi mult mai versatil decât pare la prima vedere. Potrivit companiei Busy Mom Cleaning din Florida, „majoritatea oamenilor cred că detergentul de rufe este doar pentru mașina de spălat, dar o cantitate mică, diluată, poate fi un adevărat salvator”. Cu proprietăți de spumare blânde, dar eficiente, acest produs poate fi folosit în aproape orice colț al locuinței.

Cum poți elimina petele de pe covor cu detergentul de rufe

O soluție diluată dintr-o picătură de detergent și apă poate îndepărta rapid petele de mâncare sau băutură de pe covor, înainte ca acestea să pătrundă în fibre. Specialiștii Busy Mom Cleaning recomandă „să tamponezi ușor cu o cârpă înmuiată în soluție, apoi să clătești și să ștergi prin tamponare”. Este important să eviți frecarea pentru a proteja țesătura.

Cum poate fi folosit detergentul la curățarea podelelor

Detergentul de rufe este un agent de curățare eficient pentru pardoselile din vinil sau laminat, lăsând o suprafață curată, fără urme lipicioase. Conform recomandărilor Busy Mom Cleaning, „1-2 picături de detergent în aproximativ 4 litri de apă caldă sunt suficiente pentru o curățare delicată”, scrie Ziare.com .

Cum se pot curăța tapițeriile sau pereții vopsiți

Detergentul de rufe diluat poate fi folosit pentru a îndepărta petele de pe tapițerie. Este indicat să testezi mai întâi o zonă ascunsă, pentru a evita decolorarea. În mod similar, urmele de murdărie și amprentele de pe pereți pot fi curățate cu o soluție slab concentrată, care redă aspectul proaspăt al vopselei fără a fi agresivă.

La ce mai poate fi util detergentul în gospodărie

Pe lângă curățarea țesăturilor și suprafețelor, detergentul lichid poate fi folosit pentru igienizarea pensulelor de machiaj: câteva picături amestecate cu apă caldă fiind suficiente pentru o spălare eficientă. De asemenea, detergentul pudră ajută la îndepărtarea petelor de ulei de pe alee sau din garaj: se presară pe pată, se adaugă apă, se freacă și se clătește.

Tot el este eficient și pentru curățarea dulapurilor din bucătărie, unde grăsimea se acumulează rapid. „Câteva picături într-o sticlă cu pulverizator, combinate cu apă caldă, dizolvă rapid depunerile de grăsime”, spun specialiștii Busy Mom Cleaning.

Când nu trebuie folosit detergentul de rufe pentru curățenie

Deși este un produs extrem de util, există suprafețe pe care detergentul de rufe trebuie evitat. Nu este recomandat pentru piatră naturală, marmură, granit sau lemn masiv, deoarece „poate distruge stratul protector sau provoca pierderea luciului”, avertizează Busy Mom Cleaning. De asemenea, umiditatea și spuma pot păta lemnul netratat și pot deteriora elementele metalice sau oglinzile.

Tags:
Citește și...
Rețeta de gofre recomandată de o finalistă „Chefi la cuțite”. Ce ingredient special conține 
Eveniment
Rețeta de gofre recomandată de o finalistă „Chefi la cuțite”. Ce ingredient special conține 
BCE avertizează asupra riscurilor digitale. Cum pot rețelele sociale să declanșeze crize bancare
Economic
BCE avertizează asupra riscurilor digitale. Cum pot rețelele sociale să declanșeze crize bancare
„Cadouri otrăvite” utilizatorii YouTube și Google. Noua escrocherie din mediul online
Eveniment
„Cadouri otrăvite” utilizatorii YouTube și Google. Noua escrocherie din mediul online
Cod roșu de ploi torențiale. Intervenții ale pompierilor în București și Ilfov
Eveniment
Cod roșu de ploi torențiale. Intervenții ale pompierilor în București și Ilfov
Aeroporturile din București, sub cod roșu de ploi. Cum gestionează aeroporturile din Capitală vremea extremă
Eveniment
Aeroporturile din București, sub cod roșu de ploi. Cum gestionează aeroporturile din Capitală vremea extremă
Guma de mestecat care ajută la diagnosticarea gripei. Descoperirea cercetătorilor din Germania
Eveniment
Guma de mestecat care ajută la diagnosticarea gripei. Descoperirea cercetătorilor din Germania
Medic din Roman prins drogat la volan. Poliția a fost alertată de o femeie care l-a văzut în trafic
Eveniment
Medic din Roman prins drogat la volan. Poliția a fost alertată de o femeie care l-a văzut în trafic
UPDATE: Patru universități din București au anunțat că suspendă cursurile din cauza Codului roșu de furtuni. Care sunt acestea: „Pentru siguranța studenților”
Eveniment
UPDATE: Patru universități din București au anunțat că suspendă cursurile din cauza Codului roșu de furtuni. Care sunt acestea: „Pentru siguranța studenților”
Noi profesii în România, oficializate prin ordin guvernamental. Cum schimbă piața muncii aceste ocupații
Eveniment
Noi profesii în România, oficializate prin ordin guvernamental. Cum schimbă piața muncii aceste ocupații
Un cuplu din Iași a ajuns în instanță după ce inteligența artificială a sfătuit-o pe femeie să divorțeze
Eveniment
Un cuplu din Iași a ajuns în instanță după ce inteligența artificială a sfătuit-o pe femeie să divorțeze
Ultima oră
00:09 - Rețeta de gofre recomandată de o finalistă „Chefi la cuțite”. Ce ingredient special conține 
23:54 - BCE avertizează asupra riscurilor digitale. Cum pot rețelele sociale să declanșeze crize bancare
23:52 - „Cadouri otrăvite” utilizatorii YouTube și Google. Noua escrocherie din mediul online
23:40 - Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună. Unde au fost văzuți cei doi foști parteneri
23:26 - Cod roșu de ploi torențiale. Intervenții ale pompierilor în București și Ilfov
23:00 - Motivul pentru care Daciana Sârbu a postat o fotografie cu noul iubit, deși preferă o relație discretă: „Nu am fost eu…”
23:00 - Nor de gaz periculos deasupra a două orașe germane. Autoritățile de protecție civilă sunt în alertă
22:46 - Aeroporturile din București, sub cod roșu de ploi. Cum gestionează aeroporturile din Capitală vremea extremă
22:32 - Guma de mestecat care ajută la diagnosticarea gripei. Descoperirea cercetătorilor din Germania
22:20 - Vor recupera cursurile elevii care nu merg la școală din cauza furtunii? Ce spune ministrul Educației