Deși a fost creat pentru un scop clar (curățarea hainelor) detergentul de rufe s-a dovedit a fi mult mai versatil decât pare la prima vedere. Potrivit companiei Busy Mom Cleaning din Florida, „majoritatea oamenilor cred că detergentul de rufe este doar pentru mașina de spălat, dar o cantitate mică, diluată, poate fi un adevărat salvator”. Cu proprietăți de spumare blânde, dar eficiente, acest produs poate fi folosit în aproape orice colț al locuinței.

Cum poți elimina petele de pe covor cu detergentul de rufe

O soluție diluată dintr-o picătură de detergent și apă poate îndepărta rapid petele de mâncare sau băutură de pe covor, înainte ca acestea să pătrundă în fibre. Specialiștii recomandă „să tamponezi ușor cu o cârpă înmuiată în soluție, apoi să clătești și să ștergi prin tamponare”. Este important să eviți frecarea pentru a proteja țesătura.

Cum poate fi folosit detergentul la curățarea podelelor

Detergentul de rufe este un agent de curățare eficient pentru pardoselile din vinil sau laminat, lăsând o suprafață curată, fără urme lipicioase. Conform recomandărilor Busy Mom Cleaning, „1-2 picături de detergent în aproximativ 4 litri de apă caldă sunt suficiente pentru o curățare delicată”, scrie Ziare.com .

Cum se pot curăța tapițeriile sau pereții vopsiți

Detergentul de rufe diluat poate fi folosit pentru a îndepărta petele de pe tapițerie. Este indicat să testezi mai întâi o zonă ascunsă, pentru a evita decolorarea. În mod similar, urmele de murdărie și amprentele de pe pereți pot fi curățate cu o soluție slab concentrată, care redă aspectul proaspăt al vopselei fără a fi agresivă.

La ce mai poate fi util detergentul în gospodărie

Pe lângă curățarea țesăturilor și suprafețelor, lichid poate fi folosit pentru igienizarea pensulelor de machiaj: câteva picături amestecate cu apă caldă fiind suficiente pentru o spălare eficientă. De asemenea, detergentul pudră ajută la îndepărtarea petelor de ulei de pe alee sau din garaj: se presară pe pată, se adaugă apă, se freacă și se clătește.

Tot el este eficient și pentru curățarea dulapurilor din bucătărie, unde grăsimea se acumulează rapid. „Câteva picături într-o sticlă cu pulverizator, combinate cu apă caldă, dizolvă rapid depunerile de grăsime”, spun specialiștii Busy Mom Cleaning.

Când nu trebuie folosit detergentul de rufe pentru curățenie

Deși este un produs extrem de util, există suprafețe pe care detergentul de rufe trebuie evitat. Nu este recomandat pentru piatră naturală, marmură, granit sau lemn masiv, deoarece „poate distruge stratul protector sau provoca pierderea luciului”, avertizează Busy Mom Cleaning. De asemenea, și spuma pot păta lemnul netratat și pot deteriora elementele metalice sau oglinzile.