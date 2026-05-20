O directoare financiară a unui grup de firme din Bucureşti este urmărită penal pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, după ce ar fi transferat ilegal peste 11,2 milioane de lei din conturile firmelor. Tribunalul Bucureşti a dispus plasarea ei sub control judiciar pentru 60 de zile, dar procurorii au contestat decizia și cer arestul preventiv.

Circa 2.000 de tranzacții suspecte

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunțat că o persoană fizică este acuzată de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (837 de fapte), și efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos ce a produs consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (1.178 de acte materiale).

Aceasta ar fi directoarea financiară a unui grup de firme din Bucureşti, care a justificat o parte din tranzacții prin faptul că plătea salarii.

În același dosar, o persoană juridică e urmărită penal pentru efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos ce a produs consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (341 de acte materiale).

Acuzațiile procurorilor

„În fapt, în sarcina inculpaţilor s-a reţinut că, în perioada 2020-2025, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi la diferite intervale de timp, în scopul însuşirii sumelor de bani din conturile bancare pe care le gestionau, au fost efectuate operaţiuni de transfer de fonduri în cuantum total de 11.279.688 de lei, prin utilizarea, fără consimţământul persoanelor vătămate, a serviciului e-banking şi a tokenurilor aferente conturilor bancare, transferând suma de bani în conturile personale sau ale altor persoane fizice şi juridice”, au transmis procurorii.

Anchetatorii au făcut trei percheziţii în Capitală şi în Ilfov și au pus sechestru pe o casă și două terenuri intravilane, aparţinând persoanei fizice şi persoanei juridice, până la concurenţa sumei de 11.279.688 de lei.