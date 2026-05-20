B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Directoare financiară din București, acuzată că a furat 11 milioane de lei de la niște firme, prin circa 2.000 de tranzacții suspecte

Directoare financiară din București, acuzată că a furat 11 milioane de lei de la niște firme, prin circa 2.000 de tranzacții suspecte

Traian Avarvarei
20 mai 2026, 16:58
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Directoare financiară din București, acuzată că a furat 11 milioane de lei de la niște firme, prin circa 2.000 de tranzacții suspecte
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Circa 2.000 de tranzacții suspecte
  2. Acuzațiile procurorilor

O directoare financiară a unui grup de firme din Bucureşti este urmărită penal pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, după ce ar fi transferat ilegal peste 11,2 milioane de lei din conturile firmelor. Tribunalul Bucureşti a dispus plasarea ei sub control judiciar pentru 60 de zile, dar procurorii au contestat decizia și cer arestul preventiv.

Circa 2.000 de tranzacții suspecte

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunțat că o persoană fizică este acuzată de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (837 de fapte), și efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos ce a produs consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (1.178 de acte materiale).

Aceasta ar fi directoarea financiară a unui grup de firme din Bucureşti, care a justificat o parte din tranzacții prin faptul că plătea salarii.

În același dosar, o persoană juridică e urmărită penal pentru efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos ce a produs consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (341 de acte materiale).

Acuzațiile procurorilor

„În fapt, în sarcina inculpaţilor s-a reţinut că, în perioada 2020-2025, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi la diferite intervale de timp, în scopul însuşirii sumelor de bani din conturile bancare pe care le gestionau, au fost efectuate operaţiuni de transfer de fonduri în cuantum total de 11.279.688 de lei, prin utilizarea, fără consimţământul persoanelor vătămate, a serviciului e-banking şi a tokenurilor aferente conturilor bancare, transferând suma de bani în conturile personale sau ale altor persoane fizice şi juridice”, au transmis procurorii.

Anchetatorii au făcut trei percheziţii în Capitală şi în Ilfov și au pus sechestru pe o casă și două terenuri intravilane, aparţinând persoanei fizice şi persoanei juridice, până la concurenţa sumei de 11.279.688 de lei.

Tags:
Citește și...
Angajată a Poștei din Timișoara, acuzată că i-a ajutat pe autorii unui jaf de aproape 10 milioane de lei. Ce informații le-ar fi oferit hoților
Eveniment
Angajată a Poștei din Timișoara, acuzată că i-a ajutat pe autorii unui jaf de aproape 10 milioane de lei. Ce informații le-ar fi oferit hoților
Primul pepene al verii a ajuns moft scump. Românii plătesc aproape 9 lei pe kilogram pentru o poftă de sezon
Eveniment
Primul pepene al verii a ajuns moft scump. Românii plătesc aproape 9 lei pe kilogram pentru o poftă de sezon
Acces blocat pentru stupii veniți în pastoral în Hunedoara. „Un abuz de la cap la coadă”. Cum explică autoritățile restricțiile pentru florile salcâm
Eveniment
Acces blocat pentru stupii veniți în pastoral în Hunedoara. „Un abuz de la cap la coadă”. Cum explică autoritățile restricțiile pentru florile salcâm
Ancheta în cazul profesoarei care și-a ucis fiul, apoi s-a sinucis a fost redeschisă. Ce acuză tatăl copilului
Eveniment
Ancheta în cazul profesoarei care și-a ucis fiul, apoi s-a sinucis a fost redeschisă. Ce acuză tatăl copilului
Scene violente pe o stradă din Tecuci după un atac cu armă. Un șofer a împușcat un pieton în plină stradă
Eveniment
Scene violente pe o stradă din Tecuci după un atac cu armă. Un șofer a împușcat un pieton în plină stradă
(VIDEO) Șeful NATO a salutat reacția rapidă a piloților români după incidentul din spațiul aerian estonian. „Este exact pentru ce ne-am pregătit”
Eveniment
(VIDEO) Șeful NATO a salutat reacția rapidă a piloților români după incidentul din spațiul aerian estonian. „Este exact pentru ce ne-am pregătit”
Droguri ascunse într-un bidon de ulei la o vulcanizare din Iași. Cum ar fi funcționat gruparea investigată de DIICOT
Eveniment
Droguri ascunse într-un bidon de ulei la o vulcanizare din Iași. Cum ar fi funcționat gruparea investigată de DIICOT
UE transmite un mesaj de calm privind Ebola. Riscul de infectare în Europa rămâne „foarte scăzut”
Externe
UE transmite un mesaj de calm privind Ebola. Riscul de infectare în Europa rămâne „foarte scăzut”
Cât costă serviciile de menaj în România în 2026 (date Helperz)
Eveniment
Cât costă serviciile de menaj în România în 2026 (date Helperz)
Newsweek: Dronele MQ-9 aduse de SUA în Romania vor avea rachete ghidate laser de 30.000$ bucata. Vânează drone kamikaze
Eveniment
Newsweek: Dronele MQ-9 aduse de SUA în Romania vor avea rachete ghidate laser de 30.000$ bucata. Vânează drone kamikaze
Ultima oră
18:50 - Angajată a Poștei din Timișoara, acuzată că i-a ajutat pe autorii unui jaf de aproape 10 milioane de lei. Ce informații le-ar fi oferit hoților
18:40 - Andreea Bălan a luat numele soțului: „Acum sunt doamna Cornea! Și alerg să-mi schimb actele”
18:27 - Primul pepene al verii a ajuns moft scump. Românii plătesc aproape 9 lei pe kilogram pentru o poftă de sezon
18:19 - Acces blocat pentru stupii veniți în pastoral în Hunedoara. „Un abuz de la cap la coadă”. Cum explică autoritățile restricțiile pentru florile salcâm
18:17 - Prețurile mari la carburanți au enervat și vedetele. Tot mai multe folosesc transportul în comun. Monica Tatoiu: „Am bani, dar am muncit pentru ei” (FOTO)
18:00 - Ucraina leagă alegerile de evoluția frontului. Scrutinul prezidențial ar putea fi împins până în 2027
17:48 - Ancheta în cazul profesoarei care și-a ucis fiul, apoi s-a sinucis a fost redeschisă. Ce acuză tatăl copilului
17:42 - Scene violente pe o stradă din Tecuci după un atac cu armă. Un șofer a împușcat un pieton în plină stradă
17:31 - Războiul cu Iranul se complică în culise. Trump și Netanyahu nu mai par să urmărească același final
17:21 - Grindeanu spune că Bolojan „ţine captiv USR”: „Chiar i-am întrebat dacă realizează că preşedintele lor nu mai e Fritz”