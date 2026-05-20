Decizia SUA de a reduce o parte din prezența militară din Europa readuce în prim-plan o întrebare sensibilă pentru aliații NATO. Cât de pregătită este Europa să își acopere singură golurile de apărare dacă Washingtonul își mută atenția spre alte regiuni ale lumii? Mark Rutte încearcă să calmeze temerile și spune că schimbările vor fi făcute organizat, însă Polonia și Germania cer lămuriri după anunțul făcut de administrația Trump.

Europa primește un semnal, nu doar o decizie militară din partea SUA

Anunțul Washingtonului nu înseamnă doar o ajustare de trupe, ci și un avertisment politic pentru aliații europeni. Statele Unite au decis să reducă numărul brigăzilor de luptă alocate Europei, iar una dintre consecințe este oprirea unei desfășurări rotaționale planificate în Polonia.

Mișcarea vine într-un moment delicat pentru relația transatlantică, deja tensionată de deciziile imprevizibile ale administrației Trump. Pentru capitalele europene, problema nu este doar câți militari pleacă, ci faptul că anunțul a venit fără o consultare clară și fără detalii complete despre calendarul retragerilor.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a încercat să reducă nivelul de îngrijorare și a prezentat schimbarea drept o evoluție previzibilă.

„Știm că vor avea loc ajustări, Statele Unite trebuie să se reorienteze, de exemplu, către Asia”, a declarat Mark Rutte, potrivit .

Șeful NATO a insistat că Washingtonul nu abandonează Europa, ci își reașază treptat prioritățile militare.

„Acest lucru se va întâmpla în timp, într-un mod structurat”, a mai spus Mark Rutte, conform sursei menționate.

Reducerea trupelor SUA în Europa schimbă calculul de securitate

Pentru NATO, mesajul oficial este că planurile de apărare nu sunt afectate. Pentru europeni, însă, decizia americană ridică presiunea de a investi mai rapid în propriile capacități militare, mai ales în contextul amenințării ruse.

Reducerea trupelor SUA în Europa poate părea limitată ca număr, dar această reducere are o miză strategică mai mare: arată că Washingtonul vrea să își păstreze libertatea de a muta resurse spre Asia sau spre alte crize.

Departamentul american al Apărării a transmis că numărul brigăzilor de luptă repartizate Europei va scădea de la patru la trei. Practic, postura militară americană de pe continent ar reveni la nivelul de dinaintea invaziei pe scară largă lansate de Rusia împotriva Ucrainei.

Polonia și Germania vor răspunsuri clare

Polonia a fost una dintre țările cele mai surprinse de decizia Statelor Unite, mai ales pentru că desfășurarea rotațională anulată o viza direct. a trimis rapid oficiali la Washington pentru a afla dacă anunțul schimbă sau nu angajamentele americane față de securitatea poloneză.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a discutat cu generalul american Christopher Mahoney, vicepreședintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore. După întâlnire, oficialul polonez a transmis că discuțiile confirmă că nu există planuri de reducere a prezenței militare americane în Polonia.

În Germania, mesajul este mai prudent. Berlinul spune că nu are încă o imagine completă asupra deciziei și nu știe dacă trupele americane staționate pe teritoriul german vor fi afectate.

„Încă nu există o confirmare fiabilă. Singurul lucru pe care îl auzim este că acest lucru este inclus într-o decizie de reducere cu una a numărului de brigăzi americane din Europa”, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, potrivit Politico.

Oficialul german a subliniat că rămâne neclar cât de amplă va fi schimbarea.

„Este încă complet neclar”, a spus Boris Pistorius, conform Politico.

NATO încearcă să transforme incertitudinea în normalitate

Mark Rutte a încercat să prezinte decizia americană ca parte a proceselor normale din interiorul Alianței. El a spus că retragerile nu schimbă planurile de apărare ale NATO și că Statele Unite vor continua să fie implicate în securitatea europeană.

„Statele Unite vor rămâne implicate în Europa”, a afirmat secretarul general al NATO, potrivit sursei citate..

În același timp, Washingtonul ar urma să discute cu aliații despre reducerea unor capabilități militare puse la dispoziția NATO în timp de pace sau în cazul unei agresiuni ruse împotriva Europei. Aceste fac parte din sistemul prin care statele membre indică ce trupe și echipamente pot oferi Alianței.

Rutte a susținut că această discuție nu ar trebui tratată ca o surpriză, ci ca o etapă obișnuită de planificare militară.

„Când vine vorba despre modelul de forțe al NATO, avem procesele stabilite. Este activitate normală”, a declarat Mark Rutte.

Decizia Statelor Unite nu rupe legătura militară dintre Washington și Europa, dar o face mai imprevizibilă. Pentru NATO, provocarea este să mențină unitatea Alianței într-un moment în care cel mai important contributor militar își reașază prioritățile.