Rapperul american Wiz Khalifa figurează acum pe lista „Persoane Urmărite” de pe site-ul Poliției Române, după condamnarea definitivă primită într-un dosar legat de droguri. Artistul a ajuns în atenția autorităților române după un incident petrecut la un festival organizat pe litoral.

Cum a ajuns Wiz Khalifa pe lista Poliției Române

Autoritățile române îl caută pe artistul american după ce instanța a decis condamnarea sa la nouă luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc. Potrivit informațiilor publicate de , cazul vizează o infracțiune legată de regimul stupefiantelor.

„Motivul: mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea

Fapta: infractiuni la regimul stupefiantelor

Descriere: pentru savarsirea infractiunii de detinere de droguri de risc, fara drept in vederea consumului propriu”, motivează Poliția Română în cazul rapperului american, potrivit Digi24.

Ce au decis judecătorii în dosarul rapperului

Problemele juridice ale lui au pornit după ce polițiștii au găsit asupra sa 18 grame de canabis, în timpul unui festival desfășurat la malul mării. Incidentul s-a petrecut în urmă cu doi ani, iar dosarul a continuat ulterior în instanță.

„Respinge, ca nefondat, recursul în casație formulat de inculpatul Thomaz Cameron Jibril împotriva deciziei penale nr. 1222/P din data de 18 decembrie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Constanţa – Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie. Obligă pe recurent la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07 mai 2026”, potrivit deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție din 7 mai.