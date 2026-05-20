Droguri ascunse într-un bidon de ulei la o vulcanizare din Iași. Cum ar fi funcționat gruparea investigată de DIICOT

Iulia Petcu
20 mai 2026, 16:37
sursa foto: DIICOT
Cuprins
  1. Cum ar fi funcționat gruparea investigată de DIICOT
  2. Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor

O rețea suspectată că vindea cocaină în Iași a ajuns în atenția anchetatorilor după mai multe luni de investigații. Procurorii DIICOT și polițiștii antidrog au descoperit droguri ascunse inclusiv într-o vulcanizare folosită drept paravan pentru activitățile ilegale

Cinci persoane cu vârste între 38 și 50 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzate de trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi comercializat cocaină către clienți din municipiul Iași, la prețuri de aproximativ 500 de lei pentru un gram.

Cum ar fi funcționat gruparea investigată de DIICOT

Ancheta coordonată de DIICOT și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași arată că activitatea suspecților s-ar fi desfășurat între august 2025 și mai 2026.

Potrivit oamenilor legii, membrii grupării nu ar fi acționat permanent împreună, însă colaborau pentru procurarea și distribuirea cocainei către consumatori din Iași. Două dintre persoanele cercetate sunt acuzate și de trafic de droguri de risc.

„Persoanele ar fi acţionat independent, între ele existând însă anumite relaţii de colaborare, pe zona de procurare a drogurilor de mare risc, destinate comercializării către clienţi din municipiul Iaşi. Din actele de urmărire penală a rezultat că una dintre persoanele în cauză, în scopul de a evita descoperirea activităţii sale ilicite, ar fi utilizat ca loc de depozitare şi de comercializare a drogurilor, punctul de lucru al unei societăţi comerciale pe care ar fi administrat-o, respectiv o vulcanizare. Cercetările efectuate au arătat că, în intervalul de timp menţionat, două dintre persoanele cercetate, ar fi vândut diferite cantităţi de cocaină, cu sume între 500 şi 1.000 de lei la o tranzacţie”, precizează sursa citată, potrivit Digi24.

Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor

Anchetatorii spun că în perioada 17-18 mai, unul dintre suspecți ar fi vândut aproximativ 55 de grame de cocaină unei alte persoane cercetate în dosar.

În același timp, procurorii susțin că bărbatul de 45 de ani și administratorul vulcanizării ar fi ascuns aproape un kilogram de cocaină într-un bidon de ulei. Drogurile au fost descoperite în timpul celor șapte percheziții efectuate pe 18 mai.

„Aceste cantităţi de substanţe au fost descoperite şi ridicate pe parcursul celor şapte percheziţii domiciliare efectuate de către poliţişti la data de 18 mai 2026”, au precizat anchetatorii.

Pe lângă cocaină, polițiștii au mai ridicat peste 730 de grame de canabis, cântare de precizie, grindere și alte probe considerate relevante pentru anchetă.

sursa foto: DIICOT
