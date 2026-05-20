Un bărbat de 58 de ani a fost transportat în comă, cu un elicopter SMURD, la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș. El a fost târât de un cal pe o distanță de zece metri, după ce a pierdut controlul căruței și s-a izbit de un stâlp.

În ce stare critică se află acest bărbat de 58 de ani

Bărbatul se afla în căruță când calul a început să se agite și s-a izbit direct într-un stâlp de pe marginea drumului. În urma impactului, omul a căzut, dar a rămas blocat în chingi și calul l-a târât pe jos aproape zece metri. Medicii de pe ambulanță l-au găsit în comă, cu răni grave la cap, torace și bazin, scrie .

„Serviciul de Ambulanta Județean Sibiu a intervenit cu un echipaj cu medic în localitatea Benești (Agnita), la un accident unde un bărbat de 58 de ani fost accidentat grav în timp ce conducea un atelaj. A pierdut controlul atelajului și a intrat intr-un stâlp. La sosirea echipajelor bărbatul se afla în comă și prezenta traumatisme cranio-cerebrale, toracice și de bazin. Împreună cu echipajele ISU bărbatul a fost asistat medical, intubat, imobilizat și transportat la UPU Târgu Mureș cu elicopterul SMURD, el fiind în stare gravă’, a transmis SAJ Sibiu.

Polițiștii au ajuns și ei la fața locului și au deschis o anchetă pentru a vedea cum s-a produs nenorocirea.

„Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un bărbat în vârstă de 58 de ani, domiciliat în localitatea Benești, în timp ce conducea un atelaj hipo, ar fi pierdut controlul direcției de mers și ar fi intrat cu atelajul într-un stâlp. În urma impactului, bărbatul a căzut din atelaj și, din cauza blocării în chingi, a fost târât de cabalină pe o distanță de aproximativ 10 metri’, a arătat IPJ Sibiu.

Care este starea celei de-a doua victime rănite în condiții similare

Acesta este al doilea accident groaznic de acest gen care se petrece în în mai puțin de 24 de ore.

O altă victimă, o tânără însărcinată de numai 21 de ani, se zbate între viață și moarte la terapie intensivă.

Ea a fost găsită inconștientă în localitatea Hamba, după ce a fost târâtă de un cal pe o distanță de 300 de metri.

‘Pacienta a fost preluată de UPU la data de 19.05.2026, internată în secția Neurochirurgie și transferată în secția ATI cu stare generală foarte gravă. Continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate’, a precizat Călin Boar.