(VIDEO) Șeful NATO a salutat reacția rapidă a piloților români după incidentul din spațiul aerian estonian. „Este exact pentru ce ne-am pregătit”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat intervenția forțelor române în Estonia, după ce un avion F-16 al României a doborât o dronă care intrase în spațiul aerian al statului baltic. Șeful NATO a descris operațiunea drept „exact pentru ce ne-am pregătit”

Șeful NATO laudă misiunea „Santinela Estică”

Mark Rutte a elogiat modul în care a funcționat apărarea aeriană în zona baltică și a subliniat în cadrul operațiunii „Santinela Estică”. Șeful NATO a legat prezența dronei de contextul mai larg al agresiunii ruse împotriva Ucrainei, invocând evoluțiile din 2022 și referindu-se la acțiunile din Crimeea din 2014.

„Avioane F-16 ale României au doborât o dronă ucraineană deasupra Estoniei. Drona nu s-ar fi aflat acolo, dacă nu exista agresiunea Rusiei. Important este că apărarea aeriană a NATO a fost din nou eficientă și vom continua să ne îmbunătățim capacitatea de a face față oricărei amenințări la adresa teritoriului nostru și față de populația noastră.

Noi ne-am pregătit un răspuns calm, decisiv și proporționat la aceste incursiuni ale dronelor. Dacă dronele vin din Ucraina, nu sunt acolo pentru că a vrut să le trimită către Letonia, Lituania sau Estonia, ci din cauza atacului nesăbuit, ilegal și pe scală largă al Rusiei începând cu 2022, după ceea ce a făcut în Crimeea în 2014 împotriva Ucrainei.” a declarat Rutte în cadrul unei conferințe de presă, înaintea întâlnirii miniștrilor de Externe ai NATO, care are loc la Helsinborg, în Suedia.

Șeful NATO: „Este exact pentru ce ne-am pregătit”

Avioanele de luptă F-16 române din cadrul misiunii de poliție aeriană a NATO în zona baltică au doborât drona deasupra spațiului aerian estonian. Este exact lucrul pentru care ne pregăteam. Cele mai bune măsuri de contracarare a dronelor depind de situație. N-am să comentez în ce situații ai avea nevoie de avioane de luptă sau alte sisteme.

Dar, la modul general, în cadrul «Santinelei Estice», nu ne aducem împreună doar capacitățile noastre pe Flancul de Est, dar putem, după ce am învățat toate lecțiile de la Ucraina și din războiul cu drone pe care Ucraina îl poartă împotriva Rusiei cu succes, să încorporăm aceste lecții în sistemele, modelele și abordările NATO.

Trebuie să fim conștienți că războiul s-a schimbat iar Ucraina ne arată asta în fiecare zi”, a mai spus șeful NATO

De ce în Estonia putem doborî drone, iar în România nu?

Întrebat de ce avioanele F-16 pilotate de militari români au reușit să doboare o dronă deasupra Estoniei în timp ce în România forțele similare ale NATO nu au reușit să facă același lucru în ultimii ani, secretarul general al NATO, Mark Rutte a răspuns:

„Nu pot spune. Este confidențial”.

România, rol tot mai important pe flancul estic

România participă din aprilie la misiunea de poliție aeriană din statele baltice, alături de Franța și Portugalia. Operațiunea are rolul de a proteja spațiul aerian al Estoniei, Letoniei și Lituaniei.

În ultimele luni, Rutte a evidențiat în repetate rânduri importanța României în arhitectura de securitate a Alianței.

„Ne putem baza pe România și România se poate baza pe NATO. România joacă un rol esențial pe flancul estic.”, sunt mesajele șefului NATO vin în contextul în care tensiunile dintre Rusia și statele baltice au crescut semnificativ în ultimele săptămâni.