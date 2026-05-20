Liderii europeni analizează desemnarea unei figuri politice de anvergură care să reprezinte UE în eventuale negocieri cu dictatorul rus Vladimir Putin. Potrivit informațiilor , sunt luați în calcul Mario Draghi, fostul președinte al Băncii Centrale Europene și fost premier italian, dar și Angela Merkel, fost cancelar german. Merkel s-a remarcat tocmai prin faptul că a subordonat economia germană Rusiei, afectând astfel nu doar interesele țării ei, ci ale Europei în general.

Cum a pus Merkel Germania pe tavă dictatorului Putin

Născută în Germania Democrată, aflată sub controlul Uniunii Sovietice, Angela Merkel a ridicat constant semne de întrebare cu privire la eventuale legături cu STASI sau cu serviciile de informații rusești. Totuși, nimic a n-a putut fi dovedit până acum.

Dar faptele sale au demonstrat că a făcut jocul Rusiei cât timp a fost cancelarul Germaniei.

În primul rând, Angela Merkel a făcut economia germană dependentă de gazul rusesc, fapt ce avea poziția de negociere a țării ei, și a UE în general, în raport cu Rusia lui Putin.

Merkel a susținut continuarea Nord Stream 1 și construcția Nord Stream 2, o conductă care transportă gaz direct din Rusia în Germania, ocolind Ucraina și Polonia. Asta a crescut dependența Germaniei (și indirect a UE) de gazul rusesc, a privat Ucraina de venituri din tranzit și a divizat UE (opoziție puternică din partea Poloniei, Balticilor, Ucrainei și SUA), explică

De asemenea, ea a accelerat închiderea centralelor nucleare din Germania și s-a opus ca UE să facă investiții de amploare în domeniu. Toate acestea au făcut Europa și mai vulnerabilă la șantajul rusesc.

Merkel și-a lăsat țara aproape fără apărare

Dând bani pe gazul rusesc, Merkel practic a alimentat industria militară rusească. În paralel, însă, ea a subfinanțat masiv armata Germaniei.

Toate aceste decizii au creat disensiuni în UE, dând impresia că blocul comunitar e fracturat și dezarmat. Merkel a redus voit capacitatea de descurajare europeană, ceea ce a făcut posibilă alipirea ilegală a peninsulei Crimeea în 2014 și atacul pe scară largă împotriva Ucrainei din 2022, ai scrie Atlantik.

Și în plan diplomatic fostul cancelar german a făcut jocurile Rusiei. În 2014-2015, alături de președintele francez Hollande, a mediat acordurile de încetare a focului în Donbas. Ambii au pus presiune pe ucraineni să accepte condițiile umilitoare ale rușilor care deja ocupaseră Crimeea.

De asemenea, în 2008, ea s-a opus la summit-ul NATO de la București acordării unui MAP (Membership Action Plan) Ucrainei și Georgiei pentru aderarea la NATO.

În ciuda tuturor acestor lucruri, Angela Merkel pare a fi acum în cărți pentru a ”negocia” din nou cu Vladimir Putin.