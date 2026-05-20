Cât costă serviciile de menaj în România în 2026 (date Helperz)

Cât costă serviciile de menaj în România în 2026 (date Helperz)

O ședință de menaj standard costă între 27 și 60 RON pe oră în 2026, dar prețul pe care îl plătești efectiv depinde de orașul în care locuiești, de tipul de curățenie de care ai nevoie și de cât de des apelezi la ajutor. Conform datelor Helperz.ro, platformă care conectează familiile din România cu menajere, bone și pet sitteri verificați, cele mai multe solicitări vin de la familii din București, Cluj-Napoca și Timișoara, iar diferențele de tarif între aceste orașe sunt mai mari decât ai crede.

Cât costă o menajeră pe oră în București

O menajeră cu experiență în București costă între 39 și 60 RON pe oră, în funcție de serviciile pe care le soliciti și complexitatea lor.

Ce face diferența de preț? În primul rând, experiența. O menajeră cu peste 3 ani de experiență și recenzii pozitive poate cere cu 15-20% mai mult, dar termină un apartament de 2 camere în 2-3 ore, nu în 4. Apoi contează ce anume îi ceri: dacă adaugi călcat, geamuri sau curățarea interiorului de cuptor, timpul crește și prețul la fel.

Dacă ești din capitală, poți vedea direct tariful fiecărei menajere din București, ce servicii oferă și ce spun familiile care au lucrat deja cu ea. Nu mai trebuie să ghicești, compari și alegi.

Cum arată prețurile în Cluj-Napoca și Timișoara

Dacă locuiești în Cluj-Napoca, pregătește-te: tarifele sunt aproape la nivelul Bucureștiului. Explicația e simplă cererea din sectorul IT și numărul mare de familii cu două salarii țin prețurile sus, iar oferta de menajere nu ține pasul.

O menajeră cu experiență în Cluj-Napoca costă între 36 și 56 RON pe oră, în funcție de serviciile pe care le soliciti și complexitatea lor.

Timișoara rămâne cu 23-25% sub capitală, dar recuperează rapid. Conform datelor Helperz.ro, cererea de menajere din Timișoara a crescut vizibil în ultimul an, pe același fond: mai multe familii cu program încărcat, mai puțin timp pentru menaj.

O menajeră cu experiență în Timișoara costă între 30 și 50 RON pe oră, în funcție de serviciile pe care le soliciti și complexitatea lor.

 

București Cluj-Napoca Timișoara
Tarif orar mediu 39 RON 36 RON 30 RON
Cost lunar (2x/săpt., 3h) 234 RON 216 RON 180 RON

 

Datele INS privind costul vieții pe regiuni confirmă o diferență generală de 12-15% între București și Timișoara, ceea ce se reflectă și în tarifele pentru servicii casnice.

Menaj standard sau curățenie profundă: când merită fiecare

Curățenia profundă costă cu 30-50% mai mult decât menajul standard și durează aproape dublu 4-5 ore față de 2-3 ore pentru un apartament de 2 camere.

Ce primești în plus? Menajul standard acoperă rutina: aspirat, șters praf, spălat pe jos, baie și bucătărie. Curățenia profundă merge acolo unde de obicei nu ajungi, interiorul cuptorului, spatele mobilierului, decalcarizarea robinetelor, curățarea covoarelor în profunzime.

O regulă simplă: fă o curățenie profundă o dată la 2-3 luni și completează cu menaj standard săptămânal sau de două ori pe lună. Dacă tocmai te-ai mutat sau ai terminat o renovare, începe cu o curățenie profundă  după aceea, întreținerea e mult mai ușoară. Un studiu publicat în Journal of Environmental Psychology arată că un mediu curat reduce stresul perceput cu până la 20%, dar efectul ține doar cu rutină, nu cu intervenții izolate.

Călcatul, serviciul pe care îl adaugă cele mai multe familii

Conform datelor Helperz.ro, 41% dintre menajerele active pe platformă oferă și servicii de călcat, care adaugă de obicei o oră la ședință.

Un lucru pe care merită să-l clarifici de la prima discuție: cine aduce produsele de curățare? Unele menajere vin cu produsele proprii (tariful e ușor mai mare), altele folosesc ce ai acasă. Pe Helperz, informația asta e vizibilă direct în profil, înainte să rezervi.

De ce un program fix te costă mai puțin pe ședință

Familiile care aleg menaj săptămânal plătesc cu 15-20% mai puțin pe ședință decât cele care apelează ocazional. Logica e simplă: o menajeră care știe că vine la tine în fiecare marți are venit predictibil și în schimb, îți oferă un tarif mai bun.

Dar avantajul nu e doar financiar. O menajeră care vine regulat cunoaște deja casa ta, știe ce zone au nevoie de mai multă atenție și cum preferi tu să arate lucrurile.

Asta nu înseamnă că programul fix e singura variantă care funcționează. Pe Helperz.ro, multe familii preferă să apeleze ocazional sau să lucreze cu menajere diferite în funcție de disponibilitate, iar satisfacția este similară. Platforma îți dă acces la profiluri verificate și recenzii indiferent de cum alegi să folosești serviciul, regulat sau la nevoie.

Menajeră independentă sau firmă de curățenie?

O menajeră independentă costă cu 33-40% mai puțin decât o firmă de curățenie. Firma include echipamentul și produsele în preț, dar rareori garantează că va veni aceeași persoană de fiecare dată.

Dacă pentru tine contează continuitatea și relația de încredere cu cineva care chiar îți cunoaște casa, o menajeră independentă verificată e de obicei alegerea mai bună.

Un studiu ETUI din 2025 privind platformizarea muncii domestice în șase țări UE confirmă tendința: modelul de marketplace digital devine dominant în serviciile de curățenie, iar familiile migrează tot mai mult de la firme tradiționale către profesioniști independenți verificați pe platforme. România urmează același drum.

Cum găsești pe cineva de încredere?

Recomandările de la prieteni funcționează, dar te limitează la 1-2 opțiuni. Grupurile de Facebook rămân imprevizibile, nu știi cine e în spatele unui profil.

Pe Helperz.ro, platformă care conectează familiile din România cu menajere, bone și petsitteri verificați, peste 8.200 de familii au găsit deja ajutorul potrivit. Majoritatea menajerelor au profil verificat prin interviu HR dedicat, iar tu poți citi recenziile lăsate de alte familii înainte să decizi. Nu e vorba de noroc, e vorba de informație.

Vezi și calculatorul salariu pentru menajerele din România.

