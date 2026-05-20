Înălțarea Domnului 2026. Ce tradiții și superstiții respectă românii pe 21 mai, ziua în care sunt sărbătoriți și Sfinții Constantin și Elena

Ana Beatrice
20 mai 2026, 14:47
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce este importantă sărbătoarea Înălțării Domnului pentru credincioși
  2. Tradiții și superstiții păstrate de români de Înălțarea Domnului
  3. Ce alte sărbători sunt marcate pe 21 mai, odată cu Înălțarea Domnului

În 2026, Înălțarea Domnului va fi sărbătorită pe 21 mai, la 40 de zile după Paște. Această zi are o semnificație aparte pentru credincioși, fiind una dintre cele mai importante sărbători creștine din an. Tot pe 21 mai sunt celebrate și Ziua Eroilor, dar și praznicul Sfinților Constantin și Elena.

De ce este importantă sărbătoarea Înălțării Domnului pentru credincioși

Zi cu puternică încărcătură spirituală, Înălțarea Domnului este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Evenimentul amintește de momentul în care Iisus Hristos S-a înălțat la cer, la 40 de zile după Înviere, în fața apostolilor săi.

Cu această ocazie, mii de credincioși participă la slujbele organizate în biserici și aleg să petreacă ziua în rugăciune și reculegere. În multe zone din țară, oamenii merg și la cimitire pentru a aprinde lumânări și pentru a-i pomeni pe cei trecuți în neființă. Tot în această zi se împart pachete cu mâncare, colaci, fructe sau dulciuri de pomană, tradiție păstrată de generații.

Potrivit obiceiului creștin, credincioșii se salută cu „Hristos S-a Înălțat!”, iar răspunsul este „Adevărat S-A Înălțat!”. Salutul este folosit pe parcursul întregii zile și simbolizează bucuria și semnificația sărbătorii.

Tradiții și superstiții păstrate de români de Înălțarea Domnului

Înălțarea Domnului este una dintre sărbătorile înconjurate de cele mai multe tradiții și superstiții populare, păstrate de români de sute de ani. În numeroase regiuni ale țării, oamenii poartă frunze de nuc sau de tei la brâu ori le așază lângă icoane, crezând că acestea aduc protecție, sănătate și binecuvântare pentru casă și familie. Potrivit tradiției, frunzele simbolizează momentul în care Iisus Hristos S-a înălțat la cer.

Ziua este considerată una sfântă, motiv pentru care bătrânii spun că nu este bine să existe certuri, supărări sau vorbe grele. Se crede că tensiunile din această zi pot atrage necazuri și ghinion pentru tot restul anului. În multe sate, oamenii evită și muncile grele sau lucrul la câmp, din respect pentru importanța sărbătorii.

Tradițiile populare vorbesc și despre faptul că „cerurile se deschid”. Din acest motiv, există credința că sufletele celor care pleacă din această lume în această zi ajung direct în Rai. Totodată, vremea din ziua sărbătorii este privită ca un semn pentru recoltele și perioada agricolă care urmează.

Ce alte sărbători sunt marcate pe 21 mai, odată cu Înălțarea Domnului

Ziua Înălțării Domnului are o semnificație specială, deoarece coincide cu alte două momente importante. Pe 21 mai 2026 este marcată și Ziua Eroilor, dedicată cinstirii celor care și-au dat viața pentru credință, libertate și țară. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate ceremonii religioase și militare, iar la monumentele eroilor sunt depuse coroane și se țin momente de reculegere.

Tot în această zi sunt sărbătoriți și Sfinții Constantin și Elena, două dintre cele mai importante figuri ale creștinismului. Împăratul Constantin cel Mare este cunoscut pentru rolul important pe care l-a avut în răspândirea creștinismului. Mama sa, Elena, este asociată cu descoperirea Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Iisus Hristos.

