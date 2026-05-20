Vești bune pentru Horațiu Potra. Mercenarul a obținut o nouă decizie favorabilă în instanță. Tribunalul Sibiu a hotărât miercuri ridicarea sechestrului instituit asupra bunurilor sale, în dosarul în care este judecat împreună cu Călin Georgescu, într-o cauză care vizează acuzații privind o presupusă tentativă de lovitură de stat.

Magistrații au admis contestația formulată de Potra împotriva măsurilor asigurătorii impuse anterior și au dispus anularea acestora. Aceeași soluție a fost pronunțată și în cazul altor trei persoane implicate în dosar.

Vești bune pentru Horațiu Potra. Ce a decis Tribunalul Sibiu

Instanța a analizat contestația depusă de Horațiu Potra împotriva măsurii sechestrului aplicate pe 8 august 2025 și a decis în favoarea acestuia.

De aceeași hotărâre au beneficiat și Daniel Simion Potra, Dionisie Moldovan și Ana Maria Nedelcu, care au contestat, la rândul lor, măsurile asigurătorii dispuse în dosar, potrivit .

Potrivit deciziei instanței, au fost eliminate toate măsurile de acest tip aplicate asupra bunurilor menționate în dosar.

Ce alte decizii favorabile a mai obținut Horațiu Potra

Aceasta nu este prima hotărâre favorabilă pentru Horațiu Potra în ultimele luni. La începutul lunii martie, Judecătoria Sectorului 5 a admis contestația depusă de acesta împotriva încadrării într-un regim de detenție de maximă siguranță.

Decizia a venit după un incident petrecut în sala de judecată, unde Potra a leșinat și a cerut să beneficieze de același tratament aplicat celorlalte persoane aflate în arest preventiv.

Ce acuzații îi aduc procurorii

Horațiu Potra este cercetat într-un dosar de amploare în care procurorii susțin că ar fi coordonat un grup paramilitar implicat într-un plan de destabilizare a României, după anularea alegerilor din 2024.

Conform anchetatorilor, presupusul plan ar fi fost pus la punct în februarie 2025, în cadrul unei întâlniri desfășurate la o fermă din Ciolpani.

Potrivit procurorilor, la acea întâlnire ar fi participat și , alături de persoane din cercul său apropiat, iar scenariul vizat ar fi inclus acțiuni menite să genereze haos cu ajutorul mercenarilor coordonați de Horațiu Potra.